Döbbenetes hipotézis: csupán illúzió az univerzum gyorsuló tágulása

Döbbenetes tartalmú publikáció jelent meg a Galaxies asztronómiai szaklap szeptember 12-i számában, amelynek szerzője nem kevesebbet állít, mint hogy az univerzum gyorsuló tágulása csupán egy illúzió, ami nem a feltételezett sötét energiára, hanem a világegyetem állandóinak változásaira vezethető vissza.

Döbbenetes és komoly vitákat kiváltó új tanulmány jelent meg az univerzum tágulásával kapcsolatban (Fotó: NASA/ESA)

A döbbenetes új elmélet legalább annyira döbbenetes, mint maga az univerzum

Az univerzumot a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzástól egészen a legközelebbi galaxisokig megfigyelve tudjuk, hogy a világegyetem tágul. Korábban az ősrobbanásra visszavezetett tágulás sebességét egyenletesnek tartották, de azt is felvetették, hogy a tágulás az idő múlásával lelassulhat.

Az univerzum fejlődésének folyamatábrája az ősrobbanástól (Fotó: NASA)

Edmund P. Hubble amerikai csillagász 1929-ben felfedezte, hogy a galaxisok színképe a távolságukkal arányosan a spektrum vörös tartománya felé tolódik el, vagyis a galaxisok távolodnak egymástól. Ez volt az első empirikus bizonyíték az univerzum tágulására. Georges Lemaitre belga csillagász és elméleti fizikus ebből kiindulva állította fel az ősrobbanás elméletét, 1931-ben.

Edwin P. Hubble fedezte fel a galaxisok vöröseltolódását, vagyis az univerzum tágulását (Fotó: Time /Margaret Bourke-White)

Lemaitre szerint ugyanis ha a távolodó galaxisok mozgási vektorait visszafelé extrapoláljuk az időben, eljutunk egy olyan kezdő időpontig, amikor az univerzum összes anyaga, sugárzása és energiája egyetlen pontban sűrűsödött össze.

Lemaitre elméletének megalapozottságára több bizonyítékot is találtak,

amelyek közül az 1960-as években felfedezett, és George Gamow amerikai elméleti fizikus által már 1948-ban megjósolt kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, az ősrobbanás „utófénylése” számít a legfontosabbnak. Az úgynevezett Hubble-idő nulladik pillanatában, vagyis az idő kezdetén az univerzumot felépítő anyag egyetlen pontban, a gravitációs szingularitásban tömörült össze. Az ősrobbanás szingularitásában a világegyetem sűrűsége és a téridő is végtelen volt.

George Gamow elméleti úton jósolta meg a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás létét (Fotó: Evening Standard/Getty Images)

Viszont az 1990-es évek derekán és a 2000-es évek elején a gravitációs lencsék, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás és az Ia típusú szupernóvák alaposabb vizsgálata megdöbbentő eredményt hozott; Samuel Perlmutter, Brian P. Smith és Adam Riesset felfedezte ugyanis, hogy az univerzum gyorsulva tágul, ami ellentmond az általános kozmológiai modellnek. Még furcsább – és további megfigyeléseket, elemzéseket igénylő dolog –, hogy ez a felgyorsult tágulás körülbelül 5-6 milliárd éve kezdődött el. A gyorsuló tágulást okozó titokzatos hatást az asztrofizikusok a hipotetikus sötét energiára vezetik vissza.