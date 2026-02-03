Tiszából kiugrott egyházügyi vezető: A Tisza megszorító csomagja valós

Létezik a Tisza Pártban az az úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket – mondta az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában Csecsa Balázs, a Tiszából kilépett egyházügyi kabinetvezető. A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszáz oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

– Korábban Magyar Péter nem tagadta ezt a tanulmányt, sőt ő maga jelentette be még októberben ennek a pontjait – mondta Csercsa Balázs, aki elárulta azt is, a kilépését követően sokan megköszönték, köztük tiszások is, hogy ki mert állni, mert ők is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni.

Csercsa Balázs egyértelművé tette: létezik a tiszás konvergenciaprogram (Forrás: Facebook)

Ismert, Csercsa Balázs egy hete állt a sajtó elé, és tárta fel a Tisza valódi terveit. Akkor azt mondta, szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült hatszáz oldalas dokumentum megjelenését követte. Magyar Péterék megszorítócsomagjáról korábban az Indexnek adott interjújában azt hangsúlyozta:

a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok közötti ellentmondásra a legjobb példa az, hogy mit mondtak a gazdasági kérdésekről.

Felidézte: a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet a megszorítócsomag kapcsán, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki.

Azt is elmondta, hogy a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de náluk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint

az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel.

Köztudottnak nevezte azt is, hogy a párt hozzáállása az EU és az Európai Néppárt irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából.