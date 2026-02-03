Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

európai néppártm1tisza pártmagyar pétercsercsa balázs

Tiszából kiugrott egyházügyi vezető: A Tisza megszorító csomagja valós

Egészen 2035-ig megvalósítandó terveket tartalmaz a Tisza konvergenciaprogramja, melyet Magyar Péter és pártja igyekszik tagadni – mondta a köztévének a Tiszából kiugrott egyházügyi vezető. Csercsa Balázs beszélt arról is, hogy többen követhetik példáját és hagyhatják el a pártot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 14:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Létezik a Tisza Pártban az az úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket – mondta az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában Csecsa Balázs, a Tiszából kilépett egyházügyi kabinetvezető. A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszáz oldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

– Korábban Magyar Péter nem tagadta ezt a tanulmányt, sőt ő maga jelentette be még októberben ennek a pontjait – mondta Csercsa Balázs, aki elárulta azt is, a kilépését követően sokan megköszönték, köztük tiszások is, hogy ki mert állni, mert ők is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni.

Csercsa Balázs egyértelművé tette: létezik a tiszás konvergenciaprogram (Forrás: Facebook)

Ismert, Csercsa Balázs egy hete állt a sajtó elé, és tárta fel a Tisza valódi terveit. Akkor azt mondta, szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült hatszáz oldalas dokumentum megjelenését követte. Magyar Péterék megszorítócsomagjáról korábban az Indexnek adott interjújában azt hangsúlyozta:

a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok közötti ellentmondásra a legjobb példa az, hogy mit mondtak a gazdasági kérdésekről.

Felidézte: a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet a megszorítócsomag kapcsán, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki.

Azt is elmondta, hogy a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de náluk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint 

az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel.

Köztudottnak nevezte azt is, hogy a párt hozzáállása az EU és az Európai Néppárt irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.