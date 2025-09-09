Tisza-adó: célkeresztben a családok

Az elmúlt napok eseményei alapján nem túlzás kijelenteni, hogy a Tisza Párt esetleges 2026-os győzelme alapjaiban írná át a magyar adózás és a családok támogatásának rendszerét, veszélyeztetve mindazokat az intézkedéseket, amelyek elismerik a munkából élő szülőket és garantálják a családok anyagi biztonságát. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének kiszivárgott tervei szerint ugyanis „2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálásra”, amelynek következtében a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be, ezenfelül pedig a családi adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák.
A dokumentum szerint a Tisza Párt 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást.
A jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó éves szinten bruttó ötmillió forintos jövedelemig, azaz csak egy szűk réteg számára maradna érvényben. Havi bruttó 416 ezer forintos keresettől 22 százalékos adókulcsot vetnének ki a munkavállalókra, 1,25 millió forint feletti jövedelmek esetében pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe.