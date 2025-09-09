Tisza-adó: célkeresztben a családok

Az édesapák helyzete is hasonló: az egygyermekes apák jövedelme 40 ezer forinttal, a kétgyermekeseké százezer forinttal, a háromgyermekeseké 218 ezer forinttal, míg a négygyermekeseké 256 ezer forinttal csökkenne. Az anyák és az apák együttes jövedelmét vizsgálva a nagycsaládosok veszteségei a legjelentősebbek, a háromgyermekes átlagbért kereső szülők együttesen 344 ezer forinttól esnének el havonta.

Különösen szembetűnő, hogy a négygyermekesek még a legalacsonyabb bérek mellett is több százezres veszteséggel számolhatnának, két minimálbért kereső négygyermekes szülő összesen 195 ezer forinttól esne el minden hónapban.

A családok mellett a 25 év alatti fiatalok is súlyos terhekkel szembesülnének, ha megszűnne az egykulcsos adózás és az szja-mentességük. A fiatal munkavállalók 2022. január 1-je óta az átlagbérig mentesülnek a 15 százalékos személyi jövedelemadó alól. Számukra a progresszív adó bevezetése átlagbérnél 20 ezer forint mínuszt jelentene és ha eltörölnék az szja-mentességet is, akkor havonta 98 ezer forinttól esnének el.

A most kiszivárgott adóemelési tervezet világosan mutatja, hogy a Tisza Párt elképzelései valójában hadüzenetet jelentenek minden dolgozó szülő, sőt minden dolgozó számára, akiknek a bruttó fizetése meghaladja a 416 ezer forintot. Ez a módszer kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti kormányzás gyakorlatára, amely szintén a családokat és a munkából élőket sújtotta, megfosztva az embereket a biztonságtól és a tervezhető jövőtől.

A tervezett intézkedések ugyanis nemcsak drámai csapást mérnének a családok költségvetésére, hanem súlyos terheket rónának a fiatal generációkra is. Ezen túlmenően gyengítenék a magyar bérek versenyképességét, erősítenék a feketegazdaságot és visszavetnék a foglalkoztatottságot is, emellett pedig büntetnék azokat, akik munka mellett gyermeket nevelnek.

A Tisza-adóval megszűnne az a család- és munkabarát adórendszer, amely az elmúlt másfél évtizedben egyszerre javította hazánkban a munka- és gyermekvállalási kedvet.