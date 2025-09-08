Tisza-adószakszervezetekadózásMagyar Péter

Mindenki rosszul járhat a Tisza-adóval, a szakszervezeti vezető katasztrófának nevezte Magyar Péterék tervét

Amennyiben a Tisza Párt úgy alakítja át az adózást, ahogy az a sajtóban nemrégiben megjelent tervekben szerepel, az mindenkinek árthat – jelentette ki a Liga Szakszervezetek vezetője. Mészáros Melinda szerint az elmúlt évek béremeléseit tenné tönkre a háromkulcsos adórendszer és a Tisza-adó, azt pedig egyenesen katasztrófának nevezte, hogy a szellemi munkakörökben foglalkoztatottak esetében növeljék az elvonásokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 19:00
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Sorra lepleződnek le a tervek Fotó: Markovics Gábor
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzeti s beszámolt, az Index két hete hozott nyilvánosságra egy dokumentumot, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz

tisza-adó, Magyar Péter
A Magyar Péterék által tervezett háromkulcsos adórendszerrel és a Tisza-adóval mindenki rosszul járna. Fotó: MTI/Purger Tamás

A párt gazdasági kabinetjének tervei szerint 

  • a 15 százalékos szja-kulcs 416 ezer forintig, tehát egy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg, 
  • efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1,25 millió forintig, 
  • onnantól pedig extrém, 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. 

A Tisza-adó így a munkavállalók kétharmadát hozná anyagilag rosszabb helyzetbe.

A Liga Szakszervezetek semmiképpen sem támogatják a Tisza-adót

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak nyilatkozva elmondta, a Liga korábban is azt az álláspontot képviselte, ami lényegében progresszív adózásnak minősülne, de mindenki számára sokkal kedvezőbb helyzetet teremtene, hogy a mindenkori minimálbér értékéig legyen egy nullaszázalékos szja-kulcs, afölött pedig a jelenlegi a 15 százalék, vagy ha az csökken, akkor kisebb. Tehát az általuk javasolt kétkulcsos adórendszerben egy nulla- és egy 15 százalékos szja-kulcs lenne. Ez szerinte nagyon hasonló lenne a mostani adókedvezmények rendszeréhez, viszont mindenkit érintene, gyermekszámtól függetlenül.

De mivel bejött az adókedvezmények rendszere, így az olyan típusú háromkulcsos adózás, ami a Tisza javaslatában előfordul, biztosan nem támogatható a Liga számára.

Mészáros Melinda hangsúlyozta: mindig is azt képviselték, hogy a bruttó bérekre rakódó munkavállalói terheket kell csökkenteni, ezért nem lehet cél, ami ezzel ellentétes, és ez bármelyik jövedelmi kategóriára igaz. Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években nagyon nehezen tudták a fehérgalléros, szellemi munkakörökben foglalkoztatottak béreit növelni. 

Most őket hoznánk a legsúlyosabb helyzetbe. Az egyébként is rendkívül magas, 33,5 százalékos munkavállalói elvonást még tovább növelni? Hát ez katasztrófa

– fogalmazott a Liga vezetője. Arról a javaslatról, amelyet később Magyar Péter bemutatott – 9 százalékos szja-kulcsot alkalmazna a minimálbér esetében, afölött pedig az átlagkeresetig adójóváírással hagyna ott több pénzt –, azt mondta, hogy azt sem tudják támogatni, ugyanis szerinte nem szabad tovább bonyolítani a rendszert. Úgy véli, hogy az elmúlt évek erőfeszítéseit és a bérdinamikát annullálná minden ilyen javaslat.

Előfizetek az újságra

