Itt a vég, brutális lejtmenetben van a Tisza Párt

Menczer Tamás szerint Magyar Péter és a Tisza Párt megállíthatatlan lejtmenetben van, hiszen kiderült, hogy a választás után súlyos adóemelésekre készülnének. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: a Tisza hazugságai egyre nyilvánvalóbbak, az emberek pedig kezdenek ráébredni arra, hogy a párt valójában mit akar, így elkerülhetetlen a bukásuk.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 11:41
Tisza párt
– Én azt látom, Magyar Péter és a Tisza akkora lejtmenetben van, hogy az elmondhatatlan. Tehát itt game over van, vége a dalnak – mondta Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint mindenki látja, hogy hazudtak, és mindenki látja, hogy a Tisza-adó milyen károkat jelentene, mennyi pénzt venne el. 

A politikus felidézte: 

a Tisza alelnöke azt mondta, hogy a választás után majd kiderül az igazság.

– Most a Tisza-adóról már tudjuk, hogy ez az egyik, amiről nem szabad beszélniük, de vajon mi van még? Mi van Ukrajnával, mi van a háborúval, mi van a többi brüsszeli kéréssel? Szóval az emberek egyre inkább látják, hogy hazudnak nekik, és mit akarnak valójában, úgyhogy a lejtmenet, az szerintem megállíthatatlan a Tiszánál – fogalmazott.

 

Kibújt a szög a zsákból, a Tisza alelnökét elfogta az őszinteségi roham

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

