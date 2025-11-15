idezojelek
Vélemény

Megvédte családjainkat a kormány Washingtonban

Orbán Viktor a Trump elnökkel folytatott tárgyaláson elérte, hogy mentesüljünk az energiaszankciók alól és megmaradjon a rezsicsökkentés.

Fűrész Tünde avatarja
Fűrész Tünde
Cikk kép: undefined
miniszterelnökTrumpGenfi konszenzus nyilatkozatcsaládpárti szövetségrezsiárakKopp Mária Intézet 2025. 11. 15. 6:55
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyar miniszterelnök és a kormányzati delegáció látogatása Washingtonban kétségtelenül hatalmas diplomáciai siker, de ennél még fontosabb, hogy a magyar családok számára is fontos eredmények születtek. Amit sikerült elérni a tárgyalásokon, az közvetlenül érinti a magyar családok mindennapjait, lesz fűtés, lesz benzin és áram, marad a rezsicsökkentés.

Sokak számára természetesnek tűnik, hogy Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb rezsiszámlákat az Európai Unióban. Míg az EU-ban az áramra és gázra szánt kiadások a háztartások költségvetésének arányában átlagosan 4,4 százalékot tesznek ki (de például Észtországban, Lengyelországban nyolc százalék körüli), addig hazánkban mindössze 2,9 százalék, ami a legalacsonyabb érték az unióban. Mindez számunkra természetes, de ha tágabb összefüggésben vizsgáljuk, akkor korántsem annyira magától értetődő.

 Az orosz energiára kivetett amerikai szankciók alapjaiban nehezítették volna meg a családok életét, fizethettük volna a drága, háromszorosára megemelkedő gázárat és az ezer forint feletti benzinárat.  

Ettől mentette meg a magyar családokat a magyar miniszterelnök, aki a Trump elnökkel folytatott nehéz, bár szívélyes tárgyaláson elérte azt, hogy mentesüljünk a szankciók alól és megmeneküljünk ettől a fenyegető veszélytől. Bár a politikában úgy tűnhet, hogy ami már megvan, az nem is érdekes, és a hála sem egy politikai kategória, de ezért a bravúrért igenis nagy köszönet jár. 

A kormány megvédte a magyar családokat és hazánk energiaellátását. Most már csak a brüsszeli nyomásgyakorlástól kell megvédenie az energiaellátásunkat és a rezsicsökkentést, mert az ottani nyomás még nem szűnt meg. 

Mindemellett érdemes megemlíteni azt is, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és a Trump elnök mögött dolgozó háttérszervezetek, agytrösztök szintjén hatalmas elismerés övezi a magyar családtámogatási megoldásokat. Jövő év júliusától fogják bevezetni az újszülöttek után járó Trump-számlát, ami gyakorlatilag a magyar babakötvény amerikai megfelelője. 

Hihetetlen érdeklődéssel és elismeréssel követik a magyar családtámogatási rendszer fejleményeit, ezért is volt nagy öröm beszámolni az új intézkedésekről, így az édesanyák szja-mentességéről és az első lakást vásárlók számára biztosított fix 3 százalékos hitelről. 

Ennek jelentősége különösen érdekes abból a szempontból, hogy az amerikaiak többsége az első otthonát 40 éves kora után vásárolja meg, miközben nálunk az emberek 92 százaléka saját tulajdonú otthonban él. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai látogatás jelentősége abból a szempontból is meghatározó, hogy fontos visszaigazolást nyújtott a tekintetben, 

igenis jó úton járunk, amikor a migráció helyett a családokat támogatjuk, vagy amikor a woke- és a genderideológiák helyett a hagyományos családi értékek mellett állunk ki.

Az Egyesült Államokban ezért a jelenlegi vezetéstől csak elismerést és csodálatot kapunk, míg Brüsszelben ugyanezért kizárnak minket a támogatási programokból és megpróbálják hazánkat minden lehetséges módon ellehetetleníteni. De ez nem baj, mert tudjuk, hogy van egy olyan családpárti nemzetközi szövetség, amelyben az USA újra vezető szerepet tölt be. 

2020-ban hazánk az Egyesült Államokkal együtt hozta létre a Genfi konszenzus nyilatkozatot, amely a család intézményének megerősítését, a nők egészségének támogatását és az emberi élet védelmét tűzte zászlójára. Ma már negyven állam tagja a családpárti szövetségnek, amelynek titkársági felada­tait három éve a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) látja el.

Értékalapú közösségünk erősödését mi sem mutatja jobban, mint hogy idén októberben a magyar miniszterelnök nevében Szijjártó Péter külügyminiszter vehette át a családok, a nők egészsége, az élet és a nemzeti szuverenitás védelmezőinek adományozható nemzetközi becsületdíjat. 

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu