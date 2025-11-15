Megvédte családjainkat a kormány Washingtonban

A magyar miniszterelnök és a kormányzati delegáció látogatása Washingtonban kétségtelenül hatalmas diplomáciai siker, de ennél még fontosabb, hogy a magyar családok számára is fontos eredmények születtek. Amit sikerült elérni a tárgyalásokon, az közvetlenül érinti a magyar családok mindennapjait, lesz fűtés, lesz benzin és áram, marad a rezsicsökkentés.

Sokak számára természetesnek tűnik, hogy Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb rezsiszámlákat az Európai Unióban. Míg az EU-ban az áramra és gázra szánt kiadások a háztartások költségvetésének arányában átlagosan 4,4 százalékot tesznek ki (de például Észtországban, Lengyelországban nyolc százalék körüli), addig hazánkban mindössze 2,9 százalék, ami a legalacsonyabb érték az unióban. Mindez számunkra természetes, de ha tágabb összefüggésben vizsgáljuk, akkor korántsem annyira magától értetődő.

Az orosz energiára kivetett amerikai szankciók alapjaiban nehezítették volna meg a családok életét, fizethettük volna a drága, háromszorosára megemelkedő gázárat és az ezer forint feletti benzinárat.

Ettől mentette meg a magyar családokat a magyar miniszterelnök, aki a Trump elnökkel folytatott nehéz, bár szívélyes tárgyaláson elérte azt, hogy mentesüljünk a szankciók alól és megmeneküljünk ettől a fenyegető veszélytől. Bár a politikában úgy tűnhet, hogy ami már megvan, az nem is érdekes, és a hála sem egy politikai kategória, de ezért a bravúrért igenis nagy köszönet jár.

A kormány megvédte a magyar családokat és hazánk energiaellátását. Most már csak a brüsszeli nyomásgyakorlástól kell megvédenie az energiaellátásunkat és a rezsicsökkentést, mert az ottani nyomás még nem szűnt meg.

Mindemellett érdemes megemlíteni azt is, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és a Trump elnök mögött dolgozó háttérszervezetek, agytrösztök szintjén hatalmas elismerés övezi a magyar családtámogatási megoldásokat. Jövő év júliusától fogják bevezetni az újszülöttek után járó Trump-számlát, ami gyakorlatilag a magyar babakötvény amerikai megfelelője.

Hihetetlen érdeklődéssel és elismeréssel követik a magyar családtámogatási rendszer fejleményeit, ezért is volt nagy öröm beszámolni az új intézkedésekről, így az édesanyák szja-mentességéről és az első lakást vásárlók számára biztosított fix 3 százalékos hitelről.

Ennek jelentősége különösen érdekes abból a szempontból, hogy az amerikaiak többsége az első otthonát 40 éves kora után vásárolja meg, miközben nálunk az emberek 92 százaléka saját tulajdonú otthonban él.