A magyarok többsége szerint sikeres volt a Trump–Orbán-csúcstalálkozó

A politikailag aktívak közel hatvan százaléka (58 százalék) vélekedett úgy, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök találkozója egyértelműen vagy inkább sikeres volt. Így látta ezt tízből kilenc Fidesz-szavazó (91 százalék), ugyanakkor a Tisza-szavazóknak csak a negyede (27 százalék) vélekedett így – derül ki a XXI. Század Intézet lapunkhoz eljuttatott kutatásából, amelyben azt vizsgálták: hogyan vélekednek a magyar választók a múlt heti Trump–Orbán-csúcstalálkozó sikerességéről.

Fotó: Reuters/Jonathan Ernst

Arra a kérdésre, hogy Magyarország szempontjából jónak vagy inkább rossz dolognak tartja, hogy sikerült mentességet kiharcolni az Oroszországgal szembeni kőolaj- és földgázszankciók alól, a politikailag aktív szavazók kétharmada (66 százalék) egyértelműen vagy inkább jónak tartja a tárgyalásnak ezt az eredményét.

Forrás: XXI. Század Intézet

A Fidesz-szavazók 93 százaléka, a Tisza-szavazók 39 százaléka látja így.

Az amerikai látogatás tehát a választók döntő többsége szerint sikeres volt és elérte a célját, Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó az országnak.