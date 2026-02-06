Ritkán látható módon végezte ki magát a nyerési esélyt elszalasztó, lesajnált újonc

Országos egyesnek tűnt a tabella alapján a mérkőzés: a 6. Kisvárda kétszer annyi, 28 pontot gyűjtött, mint a sereghajtó Kazincbarcika. Csakhogy az abszolút újonc borsodi együttes az MTK legyőzésével véget vetett kilenc meccses nyeretlenségi szériájának, s látótávolságon belülre, öt pontra került a még bennmaradást érő 10. helyen álló nagytestvér, DVTK-hoz képest. A rétköziek idén még nem nyertek, a legutóbbi öt bajnokijukon a lehetséges 15-ből öt pontot tudtak csak megszerezni.

A kisvárdai Révész Attila csapata megszenvedett a Kazincbarcika ellen Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Edzői várakozások

A tavasz mindig egy új bajnokság, minden csapat az életéért küzd. Bízom benne, a Kazincbarcika focizni akar

– mondta közvetlenül a kezdés előtt az M4 Sportnak Révész Attila, a Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője. Kuttor Attila, a vendégek szakvezetője arról beszélt, hogy nem egy nyert meccsre, hanem jó sorozatokra lenne szükségük, hogy nyomást gyakoroljanak az előttük állókra. A barcikai tréner nem számíthatott a csatár, Ikoba szolgálataira, az eltiltását letöltő Juhász István nem tudta visszaszerezni a helyét a kapuban Gyollai Dánieltől, a túloldalon Révész a kezdőcsapatba jelölte legutóbb nyilvánosan kritizált kapusát, Ijlja Popovicsot.

Taktikus Kazincbarcika

Kuttor döntését igazolta Gyollai az első negyedóra végén, amikor bravúrral leért Oláh Bálint a bal sarokra tartó fejesére. A Kisvárda nyomasztó mezőnyfölénye ellenére ezen kívül komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A nyolc magyar játékossal felálló, jól kontrázó Kazincbarcika eljutott egy ígéretes lövésig, ám Ubochioma Meschak kísérletébe belevetődött egy védő. A 39. percben fejjel tisztázott a kazincbarcikai kapus a tizenhatoson kívülre merészkedve, közben letarolta Novothny Somát. Bármennyire fájt a várdai támadónak, nem történt szabálytalanság. A kevés néző számára igazi kínszenvedés volt a meccs, a második félidőben fel is harsant a nagyon gyenge színvonalat nyomdafestéket nem tűrő szavakkal számonkérő rigmus…

Közel a gólhoz

Bármilyen furcsa is a játék képe alapján, a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez, Berecz Zsombor például 12 méterről alig lőtt fölé, Ferenczi János megpattanó lövése is veszélyt hordozott magában. A 72. percben a Kisvárda kihagyta a meccs helyzetét: a csereként beállt Matanovics ment el a jobb oldalon, pontosan gurított vissza, Bíró Bence nyolc méterről nem találta el a kaput, igaz, picit beleért egy védő. Válaszul a KBSC ijesztgetett, Deutsch László közeli lövése eltalálta a középen álló Popovicsot. Nem mondott le a győzelem esélyéről Kuttor Attila, beküldte a hajrára Könyves Norbertet és Major Marcellt. Mégis Révész Attila húzásai váltak be…

A 87. percben a semmiből jött a kulcsmozzanat, a labdát elrúgni készülő Kacper Radkowski elé belépett Matanovic, a barcikai védő így a lábát találta el, tizenegyes! Gyollai Dániel érezte az irányt, de hiába ért bele a bosnyák csereember, Branimir Cipetics gurításába, a labda a bal alsó sarokban kötött ki (1-0).

A Kazincbarcika 1-0-ra kikapott Kisvárdán a labdarúgó NB I 21. fordulójának péntek kora esti nyitómérkőzésén. Révész Attila csapata kicsikarta idei első győzelmét, amellyel pontszámban beérte az 5. helyen álló Puskás Akadémiát. A Kazincbarcika hátrányaöt pont a bennmaradást érő 10. pozíciótól.

A forduló rangadója, a derbi és az Újpest helyzete volt a Szpíker korner e heti fő témája: