A Puskás Akadémia egyre távolabb kerül még a dobogótól is

Nagyon kellett a győzelem a Puskás Akadémia számára, hiszen a szombati meccseken már hét pontra nőtt a hátránya a dobogótól. De nagyon kellett a győzelem a Zalaegerszegnek is, amely egy hete váratlanul vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától, és akkor így nem tudott tovább távolodni a kiesőzónától. Érződött is mindkét csapaton, hogy nagyon szeretné megszerezni a három pontot, támadtak eleget, de az első félidőben egyik sem tudta bevenni a másik kapuját.

A Puskás Akadémia játékosai csak követik Kiss Bencét, a ZTE középpályását. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A szünetet követően viszont a ZTE megtörte a jeget: az 50. percben Skribek kitette a labdát Calderónnak, aki visszapasszolt a társnak, Skribek lövése a kapufáról Szappanos Péter hátára, onnan pedig a hálóba pattant. Az öngóltól felélénkült a hazai csapat, de nagy veszélyt nem jelentett a hazai kapura. Sőt, az egerszegi kontrák szinte mind magukban rejtették a gólt, Szappanos olykor hatalmas bravúrral hárított, majd a másik oldalon Gundel-Takács Bence is bizonyíthatta a képességeit.

A Puskás Akadémia messze került a céljától

A hátralévő percekre sem változott a játék képe. A Puskás Akadémia küzdött az egy pontért, a ZTE védekezett, és ellentámadásokra spekulált, de nem volt szüksége újabb gólra, ez az egy öngól is elég volt a sikeréhez. A felcsútiak így maradtak hét pontra a dobogótól, a Zalaegerszeg pedig a 30 pontjával maradt ugyan a hetedik helyen, ám 12 pontra eltávolodott a már kiesést jelentő 11. pozíciótól, azaz nagy lépést tett a bennmaradás felé, és akár merészebb célokat is kitűzhet maga elé.



