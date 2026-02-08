A Puskás Akadémia egyre távolabb kerül még a dobogótól is

Nagyon kellett a győzelem a Puskás Akadémia számára, hiszen a szombati meccseken már hét pontra nőtt a hátránya a dobogótól. De nagyon kellett a győzelem a Zalaegerszegnek is, amely egy hete váratlanul vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától, és akkor így nem tudott tovább távolodni a kiesőzónától. Érződött is mindkét csapaton, hogy nagyon szeretné megszerezni a három pontot, támadtak eleget, de az első félidőben egyik sem tudta bevenni a másik kapuját.
A szünetet követően viszont a ZTE megtörte a jeget: az 50. percben Skribek kitette a labdát Calderónnak, aki visszapasszolt a társnak, Skribek lövése a kapufáról Szappanos Péter hátára, onnan pedig a hálóba pattant. Az öngóltól felélénkült a hazai csapat, de nagy veszélyt nem jelentett a hazai kapura. Sőt, az egerszegi kontrák szinte mind magukban rejtették a gólt, Szappanos olykor hatalmas bravúrral hárított, majd a másik oldalon Gundel-Takács Bence is bizonyíthatta a képességeit.
A Puskás Akadémia messze került a céljától
A hátralévő percekre sem változott a játék képe. A Puskás Akadémia küzdött az egy pontért, a ZTE védekezett, és ellentámadásokra spekulált, de nem volt szüksége újabb gólra, ez az egy öngól is elég volt a sikeréhez. A felcsútiak így maradtak hét pontra a dobogótól, a Zalaegerszeg pedig a 30 pontjával maradt ugyan a hetedik helyen, ám 12 pontra eltávolodott a már kiesést jelentő 11. pozíciótól, azaz nagy lépést tett a bennmaradás felé, és akár merészebb célokat is kitűzhet maga elé.
NB I, 21. forduló
péntek
Kisvárda–Kazincbarcika 1-0 (0-0), Kisvárda, 1283 néző, jv.: Bogár, gólszerző: Cipetics (89., 11-esből)
szombat
DVTK–ETO FC 1-1 (0-1), DVTK Aréna, 973 néző, jv.: Antal, gólszerző: Colley (61.), illetve Njie (36.)
Debrecen–Paks 1-0 (0-0), Debrecen, 4743 néző, jv: Berke, gólszerző: Bárány (50.)
Ferencváros–Újpest 3-0 (3-0), Budapest, Groupama Aréna, 18 779 néző, jv: Bognár, gólszerzők: Kovacevic (10.), Gómez (36.), Kanikovszki (45.)
vasárnap
Puskás Akadémia–ZTE 0-1 (0-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1739 néző, jv.: Zimmermann, gólszerző: Szappanos (öngól, 50.)
Nyíregyháza–MTK 17.15
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!