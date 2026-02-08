NB IZalaegerszegPuskás Akadémia

A Puskás Akadémia egyre távolabb kerül még a dobogótól is

Az NB I 21. fordulójának az első meccsén mindkét csapat számára nagy volt a tét. A Puskás Akadémia szeretne felzárkózni a dobogó közelébe, a Zalaegerszeg minél biztosabb távolságra törekszik a kiesést jelentő helyektől, és ehhez a három pont megszerzése a legjobb mód.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 16:54
Ez a gól döntött: Skribek lövésénél Szappanos roppant balszerencsés volt. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon kellett a győzelem a Puskás Akadémia számára, hiszen a szombati meccseken már hét pontra nőtt a hátránya a dobogótól. De nagyon kellett a győzelem a Zalaegerszegnek is, amely egy hete váratlanul vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától, és akkor így nem tudott tovább távolodni a kiesőzónától. Érződött is mindkét csapaton, hogy nagyon szeretné megszerezni a három pontot, támadtak eleget, de az első félidőben egyik sem tudta bevenni a másik kapuját.

A Puskás Akadémia védői csak követik Kiss Bencét
A Puskás Akadémia játékosai csak követik Kiss Bencét, a ZTE középpályását. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A szünetet követően viszont a ZTE megtörte a jeget: az 50. percben Skribek kitette a labdát Calderónnak, aki visszapasszolt a társnak, Skribek lövése a kapufáról Szappanos Péter hátára, onnan pedig a hálóba pattant. Az öngóltól felélénkült a hazai csapat, de nagy veszélyt nem jelentett a hazai kapura. Sőt, az egerszegi kontrák szinte mind magukban rejtették a gólt, Szappanos olykor hatalmas bravúrral hárított, majd a másik oldalon Gundel-Takács Bence is bizonyíthatta a képességeit. 

 

A Puskás Akadémia messze került a céljától

A hátralévő percekre sem változott a játék képe. A Puskás Akadémia küzdött az egy pontért, a ZTE védekezett, és ellentámadásokra spekulált, de nem volt szüksége újabb gólra, ez az egy öngól is elég volt a sikeréhez. A felcsútiak így maradtak hét pontra a dobogótól, a Zalaegerszeg pedig a 30 pontjával maradt ugyan a hetedik helyen, ám 12 pontra eltávolodott a már kiesést jelentő 11. pozíciótól, azaz nagy lépést tett a bennmaradás felé, és akár merészebb célokat is kitűzhet maga elé.

NB I, 21. forduló

péntek

Kisvárda–Kazincbarcika 1-0 (0-0), Kisvárda, 1283 néző, jv.: Bogár, gólszerző: Cipetics (89., 11-esből)

szombat

DVTK–ETO FC 1-1 (0-1), DVTK Aréna, 973 néző, jv.: Antal, gólszerző: Colley (61.), illetve Njie (36.)

Debrecen–Paks 1-0 (0-0), Debrecen, 4743 néző, jv: Berke, gólszerző: Bárány (50.)

Ferencváros–Újpest 3-0 (3-0), Budapest, Groupama Aréna, 18 779 néző, jv: Bognár, gólszerzők: Kovacevic (10.), Gómez (36.), Kanikovszki (45.)

vasárnap

Puskás Akadémia–ZTE 0-1 (0-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1739 néző, jv.: Zimmermann, gólszerző: Szappanos (öngól, 50.)

Nyíregyháza–MTK 17.15


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.