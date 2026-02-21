Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

NB IörökrangadóETO FC23. forduló

Nem lesz a hétvégén örökrangadó, elléphet a Győr a Fraditól

A 23. forduló következik a labdarúgó NB I-ben. Szándékosan nem írtuk, hogy a hétvégén, ugyanis az örökrangadót, az MTK–Ferencváros mérkőzést hétfő este rendezik meg a zöld-fehérek Európa-liga-fellépéseihez igazodva. Az éllovas Győr hatpontosra növelheti az előnyét a címvédő Fradi előtt, amennyiben győz a negyedik helyen álló Paks otthonában. Keleten szomszédvári rangadót vív a Nyíregyháza és a Kisvárda, előbbi még sohasem verte meg az élvonalban a rétközieket. Sűrű a tabella az NB I alsóházában.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 21. 6:05
NB I Budapest, 2026. január 25. Borbély Balázs, a Győr (b) és Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ETO FC Győr mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. január 25-én.
Az NB I üde színfoltja Borbély Balázs és Robbie Keane, avagy az ETO és a Ferencváros versenyfutása
A 33 körös bajnokság harmadik etapja kezdődik meg szombaton. A labdarúgó NB I-ből tehát még 11 forduló van hátra, s egyelőre kiélezett a harc a bajnoki címért, illetve a bennmaradásért is. Mint elemző cikkünkben rámutattunk, az MTK nagyon visszaesett az elmúlt időszakban, a második szakasz alapján a Zalaegerszeg a második legtöbb pontot gyűjtötte be. A 23. fordulóban több érdekes párharcra is sor kerül.

Az NB I-ben és a Magyar Kupában is menetel az ETO FC néven szereplő győri csapat
Az NB I-ben és a Magyar Kupában is menetel az ETO FC néven szereplő győri csapat Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Engedelmükkel ezúttal a végén kezdjük. Rendhagyó módon ugyanis hétfőn rendezik a forduló zárómérkőzését. Az MTK Budapest–Ferencváros (20.00, Új Hidegkuti Stadion, tv: M4 Sport) találkozót ezúttal inkább a múltja és presztízse alapján nevezhetjük rangadónak. Az más kérdés, hogy mindkét együttesnek életbevágóan fontos lesz a Fradi Európa-liga-szereplése miatt rendhagyó időpontban rendezendő örökrangadó. A házigazda kék-fehérek két pontra vannak a kiesőzónától, míg a címvédő Ferencváros szokatlan szerepkört tölt be, üldözöttből üldöző lett.

Hogy három, négy, esetleg hat pont lesz a fővárosi zöld-fehérek hátránya a hétfői meccsük előtt, azon múlik, mire megy az éllovas ETO FC Pakson. A párosítás inkább titulálható rangadónak, hiszen a negyedik fogadja az elsőt. 

Ugyanakkor Bognár György csapata komoly hullámvölgybe került: sorozatban három bajnokit veszített el, s közben címvédőként úgy esett ki a kupából, hogy hat gólt kapott saját közönsége előtt! Egyébként hazai pályán az egyik legjobb az NB I-ben a Paks, igaz, a győriek idegenben a második legtöbb pontot szerezték meg. A júliusi paksi gólzápor (3-3) után novemberben nem született gól a felek Rába-parti erőpróbáján.

Az NB I élcsapatai lettek

A dobogóért küzdő csapatok csapnak össze Zalaegerszegen. A lendületbe jött, már ötödik helyen álló ZTE újabb sikerével két pontra megközelíthetné vendégét, a harmadik Debrecent. Dzsudzsák Balázsék a balszerencsés újpesti kirándulást követően újra idegenben lépnek pályára. Novemberben a Nagyerdei stadionban 2-1-re legyőzték a hajdúságiak a zalaiakat, akikkel a nyári nyitányon úgy végeztek 3-3-ra a ZTE Arénában, hogy háromszor is hátrányba kerültek. 

Küzdelem a bennmaradásért

A dobogótól eltávolodott, a hatodik pozícióba visszaesett Puskás Akadémia a lassan már csak a matematikai esélybe kapaszkodó, tízpontos hátrányt felhalmozó sereghajtó, a Kazincbarcika vendége lesz Miskolcon. Kuttor Attila nem árul zsákbamacskát. 

Nem számolgatunk, eddig sem tettük, tizenegy bajnoki van hátra az évből, mindent el fogunk követni azért, hogy a szurkolóink büszkék legyenek a csapatukra. Becsülettel készülünk hétről hétre, bele tudunk nézni a tükörbe

– nyilatkozta hangzatos ígéretektől mentesen az abszolút újonc borsodiak vezetőedzője. 

A vármegyeszékely klubja, a DVTK is kiesőhelyen szerénykedik. A nyolcadik Újpest otthonában nem vár könnyű meccs Holdampf Gergőékre, kiváltképp, hogy a Dárdai-éra első sikerét elkönyvelő lilák is veszélyeztetettek – három ponttal van többjük, mint a tizenegyedik vendégeknek. 

NB I
Bódog Tamás újbóli NB I-es szerepvállalása Kisvárdán kezdődött a Nyíregyháza élén Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Történelmi meccs?

Több mint presztízscsata lesz a Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda szabolcsi „házirangadó”. A kieséses elől menekülő Szpari még sohasem győzte le az NB I-ben a rétközieket, akik a 7. helyen állnak, nyolc pontra eltávolodva a képzeletbeli vonaltól. Egy vereséggel azonban belekeveredhet a veszélyes helyzetben lévők társulásába Révész Attila és brigádja. A nyíregyháziak esélyeit növeli, hogy – az ősszel egy kisvárdai 0-0-val rajtolt – Bódog Tamás irányításával sorozatban három győzelemnél tartanak. A negyedik klubrekord-beállítás lenne az élvonalban, s egyúttal történelmi tett a Kisvárdával szemben…

NB I, 23. forduló:

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 14.00
  • Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia, Miskolc 16.15
  • Újpest–Diósgyőri VTK 18.30

vasárnap:

  • Zalaegerszegi TE–Debreceni VSC 14.45
  • Paksi FC–ETO FC 17.30

hétfő:

  • MTK Budapest–Ferencvárosi TC 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

