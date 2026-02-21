Nem lesz a hétvégén örökrangadó, elléphet a Győr a Fraditól

A 33 körös bajnokság harmadik etapja kezdődik meg szombaton. A labdarúgó NB I-ből tehát még 11 forduló van hátra, s egyelőre kiélezett a harc a bajnoki címért, illetve a bennmaradásért is. Mint elemző cikkünkben rámutattunk, az MTK nagyon visszaesett az elmúlt időszakban, a második szakasz alapján a Zalaegerszeg a második legtöbb pontot gyűjtötte be. A 23. fordulóban több érdekes párharcra is sor kerül.

Az NB I-ben és a Magyar Kupában is menetel az ETO FC néven szereplő győri csapat Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

Engedelmükkel ezúttal a végén kezdjük. Rendhagyó módon ugyanis hétfőn rendezik a forduló zárómérkőzését. Az MTK Budapest–Ferencváros (20.00, Új Hidegkuti Stadion, tv: M4 Sport) találkozót ezúttal inkább a múltja és presztízse alapján nevezhetjük rangadónak. Az más kérdés, hogy mindkét együttesnek életbevágóan fontos lesz a Fradi Európa-liga-szereplése miatt rendhagyó időpontban rendezendő örökrangadó. A házigazda kék-fehérek két pontra vannak a kiesőzónától, míg a címvédő Ferencváros szokatlan szerepkört tölt be, üldözöttből üldöző lett.

Hogy három, négy, esetleg hat pont lesz a fővárosi zöld-fehérek hátránya a hétfői meccsük előtt, azon múlik, mire megy az éllovas ETO FC Pakson. A párosítás inkább titulálható rangadónak, hiszen a negyedik fogadja az elsőt.

Ugyanakkor Bognár György csapata komoly hullámvölgybe került: sorozatban három bajnokit veszített el, s közben címvédőként úgy esett ki a kupából, hogy hat gólt kapott saját közönsége előtt! Egyébként hazai pályán az egyik legjobb az NB I-ben a Paks, igaz, a győriek idegenben a második legtöbb pontot szerezték meg. A júliusi paksi gólzápor (3-3) után novemberben nem született gól a felek Rába-parti erőpróbáján.

Az NB I élcsapatai lettek

A dobogóért küzdő csapatok csapnak össze Zalaegerszegen. A lendületbe jött, már ötödik helyen álló ZTE újabb sikerével két pontra megközelíthetné vendégét, a harmadik Debrecent. Dzsudzsák Balázsék a balszerencsés újpesti kirándulást követően újra idegenben lépnek pályára. Novemberben a Nagyerdei stadionban 2-1-re legyőzték a hajdúságiak a zalaiakat, akikkel a nyári nyitányon úgy végeztek 3-3-ra a ZTE Arénában, hogy háromszor is hátrányba kerültek.