Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon

Dárdai Pál

Dárdai Pált hetente számon kéri a Mol, máshol háromszor annyi pénzt kereshetne

Újabb podcastban tűnt fel Dárdai Pál, aki ezúttal a Sportemberek Extrában beszélt hosszan az új munkájáról az Újpest sportigazgatójaként. Dárdai nyíltan beszélt arról, hogy a klubot tulajdonló Mol hetente számonkéri őt, és máshol háromszor több pénzt kereshetett volna. Mérgező egyénekről és az újpesti végcélról, a Bajnokok Ligájáról is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 11:45
Dárdai Pál nagyot álmodik: Bajnokok Ligájába vezetné az Újpestet Forrás: Újpest FC / Facebook
Dárdai Pál egymás után járja podcastokat, legutóbb hétfőn írtunk a szerepléséről a Mol saját, Pályán kívül című műsorában. Dárdai már abban pedzegette a fizetése kérdését, azt mondta: meg kellett fizetni azt, hogy eljöjjön Berlinből, de ha sikeres lesz az Újpest, akkor olcsó volt a klubot tulajdonló Molnak. Most a Sportemberek Extrában Dárdai jobban kifejtette ezt a gondolatot.

Szélesi Zoltán az edző, de Dárdai Pál mindenre figyel a háttérből Újpesten
Szélesi Zoltán az edző, de Dárdai Pál mindenre figyel a háttérből Újpesten. Fotó: Újpest FC/Réti Zsolt

– Mivel a Mol rendesen megfizet, nem panaszkodhatok – fogalmazott Dárdai Pál. – De ha más klubba mentem volna, háromszor ennyit kaptam volna, az még több lett volna. De nem megyek el olyan klubba dolgozni, ahol nem érzem magam motiválva, csak a pénzért nem megyek el. Itt, Újpesten viszont van kötődés.

 

Dárdai Pál a home office vádjára is reagált

Amikor a kötődést említette, elsősorban a stábjára gondolt, Egressy Gáborra és Szélesi Zoltán vezetőedzőre: – Egressy Gábor főiskolát végzett sportvezető, aki kézilabdában, azt hiszem, talán Európa-ligáig juttatta a csapatát, tehát ő még egy olyan sportvezető, aki még nincs elrontva. Szélesi Zoltán négy nyelven beszél, de lehet, hogy öt… A csapat elfogadta pillanatokon belül, ott lakik a szomszédban, tehát éjjel-nappal ott lesz meg ott is van.

Korábban az a hír járta, hogy Dárdai home office-ból lesz sportigazgató, és Berlinből igazgatja majd az Újpestet, de ezt határozottan cáfolta. – Most már február közepén vagyunk, eddig egyetlen edzésről hiányoztam – emelte ki. – Úgyhogy egy olyan stábot raktam össze, aki ott él-hal a klubért, mert ez így működik. Nálam is így volt a Herthánál, amikor újjá kellett építeni meg amikor majdnem kiestünk, és minden szétesett volna.

 

Újpest: mérgező egyének kirakva, számonkérés van

Dárdai szerint a futballban nincsenek csodák. Hiába van pénz egy csapatnál, az nem működik, hogy összevásárolnak harminc játékost, és holnapra kész a bajnokcsapat. Tervek, munka és idő kell:

Annyit kell ugrani, amennyit el is bírnak mind a játékosok, mind a közeg. Lehet, hogy a szurkolók szomorúak, hogy ilyeneket mondok, de nem tudok vele foglalkozni. Én nem fogok butaságokat mondani.

Dárdai hangsúlyozta, hogy a tapasztalata megvan, hogyan kell felépíteni az utánpótlást, ugyanakkor sportigazgatóként még tanulnia kell. – Nem árt, hogy legalább tudom, hogy mit edzenek, számon tudom kérni, hogy mit, miért, hogyan. Engem is számon kérnek a Molnál minden hét elején – árulta el, hogy folyamatosan be kell számolnia a munkáról.

A télen több játékos is távozott Újpestről, többek között Andre Duarte, Tajti Mátyás, Damian Rusak és George Ganea.

– Biztos néztétek, egy pár játékos kirepült – mondta erről Dárdai. – Nálam nincs ilyen szájhúzogatás, vonogatás: ami mérgező, az megy kifelé. Aki ilyen, az egy közösségbe nem fér bele. Itt senki nem akkora sztár, hogy húzogathassa a szája szélét, hogyha valami nem tetszik, mert most nem játszik, mert most mit tudom mi van. Mindenki dolgozzon és mindenkinek meglesz az öröme. Úgyhogy rendet raktunk szerintem.

 

A Bajnokok Ligája az álom

Dárdai az újpesti célokról is világosan beszélt, bár egyelőre az NB I-ben a bennmaradás a legfontosabb, hosszabb távon nagyobb dolgokra készül. – Én akkor lennék büszke magamra, hogy ha három év után azt tudom elmondani, hogy eddig jó úton vagyunk, mert ugye 3+2 évre írtam alá, és utána jó lenne, ha kicsit hátra tudnék dőlni, hogy kapok egy bérletet itt Újpesten, és néha, ha van kedvem, menjek ki meccsre. Ha látom a munkát, látom a zászlókat, látom, hogy az utánpótlásedzők szisztematikusan dolgoznak, a szülők boldogok, a stadion tele van. Nekem ez a célom. Az álom az más, nekem az, hogy eljussunk a Bajnokok Ligájába, bár az nagyon nehéz lesz. De elérhető kemény munkával.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

