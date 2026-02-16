Dárdai: Nagyon olcsó voltam a Molnak Újpesten, jöhetnek a fiaim

Miután 2024 nyarán harmadszor is leköszönt vezetőedzőként a Herthánál, Dárdai Pál maga is többször utalt rá, lehet, hogy ami a profi futballt illeti, idejekorán nyugdíjba vonul. Másfél év kihagyás után aztán elfogadta az Újpest invitálását, szakmai igazgatóként szállt be a Mol projektjébe, aminek kimondva az a célja, hogy a klub öt éven belül újra a Ferencváros méltó kihívója legyen idehaza és természetesen a nemzetközi porond vérkeringésébe is kerüljön vissza.

Dárdai Pál baráti, szakmai és üzleti kapcsolatoknak köszönhetően került a Mol látókörébe, és lett az Újpest szakmai igazgatója. Fotó: Újpest FC

Fontos adalék, hogy a Mol Pályán kívül podcastja Dárdai Pállal még a Ferencváros elleni derbi előtt készült. Jogos kérdés, miért csak a mögöttünk hétvégén publikálták. Nos, nyilván a Molnál meg akarták várni az első sikert, az első győzelmet, s a lila-fehérek pénteken 2-1-re nyertek a Debrecen ellen.

Dárdai Pál részletesen beszélt arról, hogyan is próbál egyensúlyt tartani a család és a feladatok között. A működését előre lefektetett ritmusban képzeli el (több nap munka Budapesten, majd vissza Berlinbe), de hangsúlyozza: nem alibizni jött, nagyon fontosnak tartja a személyes jelenlétet a szakmai munka közelében.

Dárdai Pál az őszinteségről: Elefánt vagyok!

Az őszinteség kérdése a beszélgetés során többször is előkerült. Dárdai érzi a szurkolók bizalmát, de óvatos: nem ígérget, mert szerinte az „butaság”. A stílusát pedig egy mondatban félreérthetetlenül jellemezte:

Elefánt vagyok, úgyhogy nem sokáig szoktam szórakozni, megmondom a véleményemet, ha tetszik, ha nem.

Hozzáteszi, nem haragtartó, csak az őszinteséget szereti, a háttérbeszédet kevésbé.

A családi örökség: több mint genetika

Mitől különleges futballban a Dárdai család? Ez természetesen megkerülhetetlen kérdés. Az édesapja, ő maga és persze a három fia: Pál (avagy Palkó), Márton és Bence is profi labdarúgó lett. Dárdai szerint ez nem pusztán genetika kérdése. A sportközeg, a mindennapi minta, az otthoni környezet (labda, kapu, mozgás) ugyanúgy formál. A mentalitás kérdésére azt mondja, a környezet dönt: a magyar és a német minták keveredhetnek, és mindkettőnek van előnye és hátránya.