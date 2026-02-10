Dárdai Pál most szembesül azzal, mire vállalkozott

Mit szóljanak az újpestiek azok után, hogy a Ferencváros a hét végén bántóan sima összecsapáson 3-0-ra legyőzte a lila-fehér együttest az Üllői úton? Miben reménykedjenek azok az egykori újpesti legendák, akik mostanság egyre gyakrabban mondják azt, hogy ami a Megyeri úton zajlik, az tűrhetetlen? A szombati meccs után Rajczi Péter sem rejtette véka alá a véleményét . Az újpesti játékosokat zsoldosoknak és szürke senkiknek nevezte. Amikor Dárdai Pál ezt elolvassa, mi jár a fejében?

Dárdai Pál szinte a lehetetlenre vállalkozott Újpesten? Fotó: Kocsis Zoltán /MTI Fotószerkesztőség

Mihez kezd ezzel a csapattal Dárdai Pál?

Tény, hogy az Újpestet nagyon régóta elkerülik a sikerélmények, így pedig valóban nehéz ütőképes csapatot csinálni. Épeszű ember sem Dárdai Páltól, sem Szélesi Zoltántól nem várhatott megváltást ilyen rövid idő alatt. Az viszont biztos, hogy a három forduló alatt megszerzett 1 pont (döntetlen a Nyíregyháza ellen), az egyetlen rúgott és öt kapott gól semmire sem elég. A kiesésről botorság lenne beszélni, meggyőződésünk, hogy nem az Újpest a leggyengébb csapat a magyar mezőnyben, de kell valami, ami felrázza ezt a társaságot.

Hogy mi lehet a megoldás? Erről is szól a Rapid Sport legújabb adása.