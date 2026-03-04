A táncoló csapattárs mentette meg a Lakers edzőjét Doncic dührohamától

Sokáig úgy tűnt, hogy megéghet a nyugati utolsó előtti helyezett New Orleans Pelicans ellen a hazai pályán játszó Los Angeles Lakers, ugyanis JJ Redick csapata megint nem találta a ritmust. A kaliforniaiak nagy hármasa, LeBron James, Luka Doncic, és Austin Reaves összesen tizenhét labdát adott el, ráadásul hatékonyságban is messze elmaradtak attól, hogy magabiztos győzelmet arassanak hazai pályán.
Doncic és az edzője majdnem hajbakapott
Az utolsó negyedben azonban összeszedték magukat, 94-86-os Pelicans-vezetés után egy 14-0-t repesztettek nem egészen négy játékperc alatt, ezzel pedig végül kiharcolták a 110-101-es győzelmet és elkerülték a hazai fiaskót. Luka Doncicon megkönyörültek a játékvezetők és nem kapta meg a második technikaiját egy viszonylag egyértelmű helyzetben, de így is két technikaira került az automatikus eltiltástól. A szlovén irányító sokszor érzelmektől túlfűtve játszik, és ezt a múlt heti, 129-101-es idegenbeli győztes meccsén is bemutatta, aminek majdnem a saját edzője JJ Reddick is áldozatául esett.
A közösségi médiában terjedő videón az látható, hogy Doncic elsétál Redick mellett, miután lecserélték a Golden State Warriors elleni meccs végjátékában. Redick megfogta Doncic karját, hogy beszéljen vele. Miután befejezte a mondandóját és elsétált, a szlovén szupersztár felállt, és úgy tűnt, haragosan visszaszólt neki. A feszültségteli pillanatot Doncic csapattársa Jarred Vanderbilt mentette meg: a bedobó felállt és táncolni kezdett Doncic előtt, s ezzel próbálta megakadályozni, hogy a Lakers felhevült állapotban lévő irányítója az edzője után induljon.
Pár nappal később, a New Orleans Pelicans elleni mérkőzés előtt Redick elmondta, hogy ő és Doncic jót nevettek az utólag felfújt „álbotrányon”.
Ez versenyhelyzet. Két ember próbál megnyerni egy kosárlabdameccset, és ugyanazon az oldalon lenni bizonyos kérdésekben. Őszintén szólva mindig beszélek a játékosvezérelt csapatokról. Bátorítom a srácokat, hogy szóljanak nekem vagy az edzőknek, hozzák fel, mire van szükségük. Nem is értem, miért lett ez ennyire felkapott téma. Számomra teljesen normálisnak tűnt
– mondta el a Lakers vezetőedzője, aki korábban csapattársa volt a szlovén irányítónak a Dallas Mavericks együttesénél.
