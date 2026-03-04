kosárlabdaluka doncicNew Orleans PelicansNBALos Angeles Lakers

A táncoló csapattárs mentette meg a Lakers edzőjét Doncic dührohamától

A Los Angeles Lakers újabb győzelmet aratott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján, az arany-lilák 110-101-re győztek a New Orleans Pelicans ellen hazai pályán. A kaliforniai együttes sorozatban harmadszor nyert, a szurkolókat és a médiát viszont mégis egy múlt heti eset foglalkoztatja, ahol a csapat vezetőedzője, JJ Redick és a szlovénok szupersztárja, Luka Doncic összekapott a pálya szélén a Golden State Warriors elleni mérkőzésen. A Lakers trénere most pontot tett az ügy végére.

2026. 03. 04.
Luka Doncic összeveszett az edzőjével, de végül elásták a csatabárdot Fotó: LUIZA MORAES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sokáig úgy tűnt, hogy megéghet a nyugati utolsó előtti helyezett New Orleans Pelicans ellen a hazai pályán játszó Los Angeles Lakers, ugyanis JJ Redick csapata megint nem találta a ritmust. A kaliforniaiak nagy hármasa, LeBron James, Luka Doncic, és Austin Reaves összesen tizenhét labdát adott el, ráadásul hatékonyságban is messze elmaradtak attól, hogy magabiztos győzelmet arassanak hazai pályán.

Luka Doncic a Golden State Warriors ellen meccs végén lett dühös az edzőjére
Luka Doncic a Golden State Warriors ellen meccs végén lett dühös az edzőjére (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Doncic és az edzője majdnem hajbakapott

Az utolsó negyedben azonban összeszedték magukat, 94-86-os Pelicans-vezetés után egy 14-0-t repesztettek nem egészen négy játékperc alatt, ezzel pedig végül kiharcolták a 110-101-es győzelmet és elkerülték a hazai fiaskót. Luka Doncicon megkönyörültek a játékvezetők és nem kapta meg a második technikaiját egy viszonylag egyértelmű helyzetben, de így is két technikaira került az automatikus eltiltástól. A szlovén irányító sokszor érzelmektől túlfűtve játszik, és ezt a múlt heti, 129-101-es idegenbeli győztes meccsén is bemutatta, aminek majdnem a saját edzője JJ Reddick is áldozatául esett.

A közösségi médiában terjedő videón az látható, hogy Doncic elsétál Redick mellett, miután lecserélték a Golden State Warriors elleni meccs végjátékában. Redick megfogta Doncic karját, hogy beszéljen vele. Miután befejezte a mondandóját és elsétált, a szlovén szupersztár felállt, és úgy tűnt, haragosan visszaszólt neki. A feszültségteli pillanatot Doncic csapattársa Jarred Vanderbilt mentette meg: a bedobó felállt és táncolni kezdett Doncic előtt, s ezzel próbálta megakadályozni, hogy a Lakers felhevült állapotban lévő irányítója az edzője után induljon.

Pár nappal később, a New Orleans Pelicans elleni mérkőzés előtt Redick elmondta, hogy ő és Doncic jót nevettek az utólag felfújt „álbotrányon”.

Ez versenyhelyzet. Két ember próbál megnyerni egy kosárlabdameccset, és ugyanazon az oldalon lenni bizonyos kérdésekben. Őszintén szólva mindig beszélek a játékosvezérelt csapatokról. Bátorítom a srácokat, hogy szóljanak nekem vagy az edzőknek, hozzák fel, mire van szükségük. Nem is értem, miért lett ez ennyire felkapott téma. Számomra teljesen normálisnak tűnt

– mondta el a Lakers vezetőedzője, aki korábban csapattársa volt a szlovén irányítónak a Dallas Mavericks együttesénél.

– Most már körülbelül hat éve ismerem Lukát. Erős a kapcsolatunk, és csak még erősebb lesz – nyilatkozta a kalifornai csapat trénere, aki szerint az ilyen pillanatok jól mutatják, milyen a Lakersnél dolgozni: ennél a csapatnál a sikereket és a kudarcokat is jobban felnagyítják, mint a többi klubnál és éppen ez az egyik oka annak, hogy itt akart dolgozni.

– Nálunk játszik LeBron James, aki valószínűleg minden idők egyik – ha nem a – leginkább górcső alá vett sportolója. Amikor ezt a megjegyzést tettem, inkább a saját mentalitásomra utaltam. Ide akartam jönni, mert valamiért akarok játszani. Azt akarom, hogy számítson. Valami olyasminek akarok a része lenni, aminek jelentősége van – mondta Redick. 

Redick és Doncic összekülönbözése a Golden State Warriors elleni mérkőzésen:

 

