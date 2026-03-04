A táncoló csapattárs mentette meg a Lakers edzőjét Doncic dührohamától

Sokáig úgy tűnt, hogy megéghet a nyugati utolsó előtti helyezett New Orleans Pelicans ellen a hazai pályán játszó Los Angeles Lakers, ugyanis JJ Redick csapata megint nem találta a ritmust. A kaliforniaiak nagy hármasa, LeBron James, Luka Doncic, és Austin Reaves összesen tizenhét labdát adott el, ráadásul hatékonyságban is messze elmaradtak attól, hogy magabiztos győzelmet arassanak hazai pályán.

Luka Doncic a Golden State Warriors ellen meccs végén lett dühös az edzőjére (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Doncic és az edzője majdnem hajbakapott

Az utolsó negyedben azonban összeszedték magukat, 94-86-os Pelicans-vezetés után egy 14-0-t repesztettek nem egészen négy játékperc alatt, ezzel pedig végül kiharcolták a 110-101-es győzelmet és elkerülték a hazai fiaskót. Luka Doncicon megkönyörültek a játékvezetők és nem kapta meg a második technikaiját egy viszonylag egyértelmű helyzetben, de így is két technikaira került az automatikus eltiltástól. A szlovén irányító sokszor érzelmektől túlfűtve játszik, és ezt a múlt heti, 129-101-es idegenbeli győztes meccsén is bemutatta, aminek majdnem a saját edzője JJ Reddick is áldozatául esett.

A közösségi médiában terjedő videón az látható, hogy Doncic elsétál Redick mellett, miután lecserélték a Golden State Warriors elleni meccs végjátékában. Redick megfogta Doncic karját, hogy beszéljen vele. Miután befejezte a mondandóját és elsétált, a szlovén szupersztár felállt, és úgy tűnt, haragosan visszaszólt neki. A feszültségteli pillanatot Doncic csapattársa Jarred Vanderbilt mentette meg: a bedobó felállt és táncolni kezdett Doncic előtt, s ezzel próbálta megakadályozni, hogy a Lakers felhevült állapotban lévő irányítója az edzője után induljon.

Pár nappal később, a New Orleans Pelicans elleni mérkőzés előtt Redick elmondta, hogy ő és Doncic jót nevettek az utólag felfújt „álbotrányon”.

Ez versenyhelyzet. Két ember próbál megnyerni egy kosárlabdameccset, és ugyanazon az oldalon lenni bizonyos kérdésekben. Őszintén szólva mindig beszélek a játékosvezérelt csapatokról. Bátorítom a srácokat, hogy szóljanak nekem vagy az edzőknek, hozzák fel, mire van szükségük. Nem is értem, miért lett ez ennyire felkapott téma. Számomra teljesen normálisnak tűnt

– mondta el a Lakers vezetőedzője, aki korábban csapattársa volt a szlovén irányítónak a Dallas Mavericks együttesénél.