Gulácsiék egykori gólgyárosa nem tud leállni, kiüthetik Szoboszlaiékat a Bajnokok Ligájából

Megtáltosodott a Manchester United Michael Carrick irányításával. A Ruben Amorimot váltó klublegenda beugrása olyan jól sikerült, hogy már a Chelsea és a Liverpool is a hátát nézi, és bizakodik a botlásában, különben lemaradhat a Bajnokok Ligájáról. Az MU a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből ötöt megnyert, Benjamin Sesko a kispadról beállva szerez fontos gólokat.

Michael Carrick (balra) gratulál a győztes gólt szerző Benjamin Seskónak és a gólpasszt adó Bryan Mbeumónak (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Benjamin Seskónak van ideje mostanság feltérképezni az ellenfeleket, hogy aztán lecsaphasson. A Manchester United csatára a legutóbbi öt Premier League-fordulóban csereként lépett pályára, s így is háromszor volt eredményes. A 22 éves szlovén csatár az Arsenal 3-2-es idegenbeli legyőzéséhez még nem tett hozzá, február elsején már góllal járult hozzá a Fulham elleni 3-2-höz, a Tottenhammel szembeni győzelem (2-0) alkalmával nem villant a neki jutott negyedórában, a West Ham United ellen a ráadásban mentette 1-1-re találkozót, hétfő este pedig eldöntötte az Everton–Manchester United meccset (0-1).

A 2023 és 2025 között a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló Lipcsét erősítő (39 gól), a Unitednek több mint 70 millió eurót megérő hórihorgas támadó a legutóbbi öt bajnokiján úgy szerzett három gólt, hogy mindössze 93 percet töltött a pályán!

Benjamin Sesko nem duzzog

Akár sértődött is lehetne, hiszen Michael Carrick azok után hagyta ki a keretből, majd száműzte a cseresorba, hogy duplázott a Burnley ellen, amikor Amorim menesztése miatt Darren Fletcher állította össze a csapatot.

– Számomra az a fontos, hogy amikor a pályán vagyok, kihasználjam a rendelkezésemre álló időt. Megpróbálok segíteni a csapatnak, mert ezért vagyok itt. Nem számít, akár öt, akár kilencven percet kapok, csak arról van szó, hogy megmutassam, képes vagyok teljesíteni – reagált a kialakult helyzetre Benjamin Sesko, aki 22 PL-meccsen 7 gólnál és 1 gólpassznál tart az idényben.