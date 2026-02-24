Manchester UnitedBajnokok LigájaPremier League

Gulácsiék egykori gólgyárosa nem tud leállni, kiüthetik Szoboszlaiékat a Bajnokok Ligájából

A Manchester United 1-0-ra nyert az Everton otthonában a labdarúgó Premier League 27. fordulójának hétfő esti mérkőzésén. A győztes gólt az a Benjamin Sesko szerezte, aki a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén úgy talált be háromszor, hogy mindig csereként lépett pályára. Az utóbbi hetekben remeklő MU a 4., Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen áll, három ponttal előzi meg a Chelsea-t és a Szoboszlai Dominik fémjelezte Liverpoolt.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 24. 10:33
Benjamin Sesko csereként beállva ontja a gólokat Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtáltosodott a Manchester United Michael Carrick irányításával. A Ruben Amorimot váltó klublegenda beugrása olyan jól sikerült, hogy már a Chelsea és a Liverpool is a hátát nézi, és bizakodik a botlásában, különben lemaradhat a Bajnokok Ligájáról. Az MU a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből ötöt megnyert, Benjamin Sesko a kispadról beállva szerez fontos gólokat.

Benjamin Sesko
Michael Carrick (balra) gratulál a győztes gólt szerző Benjamin Seskónak és a gólpasszt adó Bryan Mbeumónak (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Benjamin Seskónak van ideje mostanság feltérképezni az ellenfeleket, hogy aztán lecsaphasson. A Manchester United csatára a legutóbbi öt Premier League-fordulóban csereként lépett pályára, s így is háromszor volt eredményes. A 22 éves szlovén csatár az Arsenal 3-2-es idegenbeli legyőzéséhez még nem tett hozzá, február elsején már góllal járult hozzá a Fulham elleni 3-2-höz, a Tottenhammel szembeni győzelem (2-0) alkalmával nem villant a neki jutott negyedórában, a West Ham United ellen a ráadásban mentette 1-1-re találkozót, hétfő este pedig eldöntötte az Everton–Manchester United meccset (0-1). 

A 2023 és 2025 között a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló Lipcsét erősítő (39 gól), a Unitednek több mint 70 millió eurót megérő hórihorgas támadó a legutóbbi öt bajnokiján úgy szerzett három gólt, hogy mindössze 93 percet töltött a pályán! 

Benjamin Sesko nem duzzog

Akár sértődött is lehetne, hiszen Michael Carrick azok után hagyta ki a keretből, majd száműzte a cseresorba, hogy duplázott a Burnley ellen, amikor Amorim menesztése miatt Darren Fletcher állította össze a csapatot. 

– Számomra az a fontos, hogy amikor a pályán vagyok, kihasználjam a rendelkezésemre álló időt. Megpróbálok segíteni a csapatnak, mert ezért vagyok itt. Nem számít, akár öt, akár kilencven percet kapok, csak arról van szó, hogy megmutassam, képes vagyok teljesíteni – reagált a kialakult helyzetre Benjamin Sesko, aki 22 PL-meccsen 7 gólnál és 1 gólpassznál tart az idényben.

Kitúrják a Liverpoolt a BL-ből?

A helyzet az, hogy a hosszú évek óta kritizált, időnként kinevetett Manchester Uniteddel már komolyan számolni kell. Legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. A Bajnokok Ligája-szereplést érő első négy helyből kettő minden bizonnyal az aranyért küzdő Arsenal, Manchester City kettősé lesz. A másik kettőre négyen pályáznak jó eséllyel, s még akkor is lesz lemaradó, ha a Premier League ezúttal is megkapja az ötödik BL-helyet – erre az angol csapatok eddigi nemzetközi szereplése alapján nagyon jó az esély.

A tabellán harmadik Aston Villa három ponttal előzi meg a jelenleg nyeregben lévő Manchester Unitedet, amelyet hárompontos lemaradással követ a Chelsea, Liverpool páros.

A Michael Carrick kinevezése óta a Premier League-ben veretlen United hazai pályán fogadja majd a Villát és a Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fémjelezte Liverpoolt, idegenben játszik a Chelsea ellen. Az izgalmak garantáltak, a Vörös Ördögök üldözötté váltak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu