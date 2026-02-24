családkormánytisza pártkoncz zsófia

Koncz Zsófia: Az egész magyar gazdaság családközpontúvá vált + videó

Az elmúlt 15 évben a nemzeti kormány a magyar családok számára egy biztonságos, kiszámítható jövőt tudott biztosítani – mutatott rá a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia figyelmeztetett, a Tisza Párt felszámolná a családi adókedvezményt, eltörölné az édesanyák szja-mentességét és megszüntetné a gyedet is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 11:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soha nem látott méretű támogatást biztosít a magyar családok számára a nemzeti kormány – mutatott rá Koncz Zsófia az M1 aktuális csatornán.

Szerencs, 2026. február 17. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a szerencsi városi uszoda támogatásáról tartott sajtótájékoztatón 2026. február 17-én. A kormány 116 millió forint támogatást biztosít az uszoda idei működtetéséhez. MTI/Vajda János
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Vajda János)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára hangsúlyozta,

a családokra fordított forrás a tavalyi költségvetésben foglaltakhoz képest csaknem 1000 milliárd forinttal több idén, pedig a kormány már tavaly elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját.

Megjegyezte, csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felületén már 70 ezer édesanya igényelte az adókedvezményt, de emellett a munkáltatónál is lehet kérvényezni a személyi jövedelemadó (szja) alóli mentességet.

Koncz Zsófia emlékeztetett, januártól félmillió édesanya vált szja-mentessé, három év múlva pedig már minden kétgyermekes anya is mentesül az szja alól. Kiemelte, a három- vagy többgyermekes édesanyáknak elegendő egyszer nyilatkozniuk az igényükről, amelyet már tavaly is nagyon sokan jeleztek. A háromgyermekes édesanyák esetében 250 ezren, a 40 év alatti kétgyermekes anyáknál 120 ezren jogosultak az adókedvezményre, emellett a kormány a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességével is kibővítette az intézkedést – ismertette. Úgy fogalmazott, az ország most jutott el oda, hogy

igazából az egész magyar gazdaság családközpontúvá vált.

Az államtitkár rámutatott, a kormány folyamatosan bővítette az otthonteremtés lehetőségeit is, a bölcsődei hálózatfejlesztéssel pedig a munka és a család közti egyensúly megtalálását segítették. Az országvezetés 2020-ban vezette be a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, 2022-ben pedig a 25 éves kor alattiak váltak szja-mentessé – tette hozzá.

Felidézte, 2023-ban jött a 30 év alatti édesanyák kedvezménye, tavaly bevezették a háromgyermekes anyák szja-mentességét, januártól pedig a 40 év alatti kétgyermekes anyák is részesülnek a kedvezményben. A kétgyermekes anyák adómentességét fokozatosan vezetik be, hiszen – mint mondta – ebben a csoportban 690 ezer édesanya van összesen. A támogatás egészen 2029-ig fog bővülni, jövő januártól már az 50 év alatti kétgyermekes anyák is részesülnek a kedvezményben, de később a 60 év alattiak és a 60 év felettiek is szja-mentesek lesznek. Koncz Zsófia szerint az elmúlt 15 év egyik fő eredménye az, hogy a kormány „a magyar családok számára egy biztonságos, kiszámítható jövőt” tudott biztosítani.

Leszögezte, hogy

a nemzeti kormány politikájának a legnagyobb nyertesei a magyar családok, de ők lennének a legnagyobb vesztesei egy Tisza-kormánynak.

Kiemelte, az Európai Unió összesen 1500 milliárd dollárt kér a tagállamoktól a háború folytatására és Ukrajna működésének fenntartására, de Magyarország és a magyar kormány ehhez nem járul hozzá.

Rámutatott, a Tisza Párt végrehajtaná az EU kérését, és ez 1,4 millió forintot jelentene háztartásonként. Szerinte „tehát a magyar családok kerülnének a legnagyobb veszélybe, minden egyes kedvezmény veszélybe kerülne, hogyha a Tisza kerülne kormányra”.

A kormánypárti politikus a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában többek között arról beszélt, hogy

a Tisza Párt felszámolná a családi adókedvezményt, eltörölné az édesanyák szja-mentességét és megszüntetné a gyedet is, amelyet több mint 100 ezer család vesz igénybe.

Szerinte a családtámogatási rendszer fenntartására és folytatására a jelenlegi országvezetés a garancia, hiszen – mint mondta – a nemzeti kormányra mindig számíthattak a magyar családok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu