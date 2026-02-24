Koncz Zsófia: Az egész magyar gazdaság családközpontúvá vált + videó

Soha nem látott méretű támogatást biztosít a magyar családok számára a nemzeti kormány – mutatott rá Koncz Zsófia az M1 aktuális csatornán.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Vajda János)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára hangsúlyozta,

a családokra fordított forrás a tavalyi költségvetésben foglaltakhoz képest csaknem 1000 milliárd forinttal több idén, pedig a kormány már tavaly elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját.

Megjegyezte, csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felületén már 70 ezer édesanya igényelte az adókedvezményt, de emellett a munkáltatónál is lehet kérvényezni a személyi jövedelemadó (szja) alóli mentességet.

Koncz Zsófia emlékeztetett, januártól félmillió édesanya vált szja-mentessé, három év múlva pedig már minden kétgyermekes anya is mentesül az szja alól. Kiemelte, a három- vagy többgyermekes édesanyáknak elegendő egyszer nyilatkozniuk az igényükről, amelyet már tavaly is nagyon sokan jeleztek. A háromgyermekes édesanyák esetében 250 ezren, a 40 év alatti kétgyermekes anyáknál 120 ezren jogosultak az adókedvezményre, emellett a kormány a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességével is kibővítette az intézkedést – ismertette. Úgy fogalmazott, az ország most jutott el oda, hogy

igazából az egész magyar gazdaság családközpontúvá vált.

Az államtitkár rámutatott, a kormány folyamatosan bővítette az otthonteremtés lehetőségeit is, a bölcsődei hálózatfejlesztéssel pedig a munka és a család közti egyensúly megtalálását segítették. Az országvezetés 2020-ban vezette be a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, 2022-ben pedig a 25 éves kor alattiak váltak szja-mentessé – tette hozzá.

Felidézte, 2023-ban jött a 30 év alatti édesanyák kedvezménye, tavaly bevezették a háromgyermekes anyák szja-mentességét, januártól pedig a 40 év alatti kétgyermekes anyák is részesülnek a kedvezményben. A kétgyermekes anyák adómentességét fokozatosan vezetik be, hiszen – mint mondta – ebben a csoportban 690 ezer édesanya van összesen. A támogatás egészen 2029-ig fog bővülni, jövő januártól már az 50 év alatti kétgyermekes anyák is részesülnek a kedvezményben, de később a 60 év alattiak és a 60 év felettiek is szja-mentesek lesznek. Koncz Zsófia szerint az elmúlt 15 év egyik fő eredménye az, hogy a kormány „a magyar családok számára egy biztonságos, kiszámítható jövőt” tudott biztosítani.