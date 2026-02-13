Idén már csaknem hetvenezren kérték az édesanyáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál

Idén már csaknem hetvenezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál. Tavaly csaknem 240 ezer három vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, ezért – nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén – az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül – jelezte pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni – hívják fel a figyelmet. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény.

Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Újdonság, hogy a nyilatkozat már több munkáltatónak is elküldhető egyszerre, egy kattintással. Emellett a gyermekek adatai kiajánlásakor a kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatások mellett a családipótlék-folyósítási adatokat is figyelembe veszi. Nem csak a kitöltés lett egyszerűbb: azok, akik valamely anyakedvezményre és családi kedvezményre is jogosultak, összevont nyilatkozatot tehetnek az ANYACSKA elnevezésű nyomtatványon, amelyben az „anyakedvezmények”, valamint a családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítése egyszerre kérhető. További könnyebbség, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.

A kedvezmények egy összegben is igénybe vehetők, ha valaki nem kéri a havi érvényesítést a munkáltatójától. Az egész éves szja-kedvezmény kérhető egyszerre, a következő évi adóbevallásban.

Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján.