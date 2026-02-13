Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

adókedvezményadóhivatalanya

Idén már csaknem hetvenezren kérték az édesanyáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál

Csak az elmúlt másfél hónap során már hetvenezer édesanya kérte az anyakedvezményeket az adóhivataltól. A NAV arra hívja fel a figyelmet, hogy az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 10:30
Jelentős kedvezményekben részesülnek az édesanyák a kormány intézkedéseinek köszönhetően Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén már csaknem hetvenezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál. Tavaly csaknem 240 ezer három vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, ezért – nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén – az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül – jelezte pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). 

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni – hívják fel a figyelmet. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. 

Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Újdonság, hogy a nyilatkozat már több munkáltatónak is elküldhető egyszerre, egy kattintással. Emellett a gyermekek adatai kiajánlásakor a kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatások mellett a családipótlék-folyósítási adatokat is figyelembe veszi. Nem csak a kitöltés lett egyszerűbb: azok, akik valamely anyakedvezményre és családi kedvezményre is jogosultak, összevont nyilatkozatot tehetnek az ANYACSKA elnevezésű nyomtatványon, amelyben az „anyakedvezmények”, valamint a családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítése egyszerre kérhető. További könnyebbség, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.

A kedvezmények egy összegben is igénybe vehetők, ha valaki nem kéri a havi érvényesítést a munkáltatójától. Az egész éves szja-kedvezmény kérhető egyszerre, a következő évi adóbevallásban.

Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.