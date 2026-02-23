A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósítja meg, és eltökélt abban, hogy a magyarok pénzét a magyar családokra és vállalkozásokra kell költeni, nem a háborúra és Ukrajnára – tették hozzá. Mint kiemelték, 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 91,7 milliárd forintos többletet mutattak.

A 2026-os költségvetés minden szükséges forrást biztosít a családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz

Fotó: Shutterstock

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,0 százalékkal magasabban alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók 8 százalékos növekedést mutattak, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel-emelkedés – ismertette az NGM. Az uniós programok bevételeinek összege az év első hónapjában 240,3 milliárd forint volt.

Ezen bevétel jelentős része az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program plusz (IKOP Plusz) Európai Bizottság által október végén befogadott kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódik. A magas bevétel legfőbb oka az volt, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva, a decemberben esedékes jelentős bevételi összeget csak január elején utalta át hazánknak – magyarázta a jelentés. A költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését a fegyverpénz kifizetése okozta – jegyezte meg az NGM.

A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege január végéig 179,3 milliárd forint volt, amely 206,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások. Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forint kifizetése történt meg – közölte az NGM.

A központi alrendszer január végi 4054,9 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 774,6 milliárd forinttal, 23,6 százalékkal magasabb összegben alakultak. A központi alrendszer január végi 4022,5 milliárd forint összegű kiadásai 674,3 milliárd forinttal, 20,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát.