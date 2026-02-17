Nyugdíj - kijött a dátum a következő utalásról

Rendkívüli

A Magyar Államkincstár közölte, mikor utalják a soron következő járandóságot. A nyugdíjasok a nemrég érkezett 13. és 14. havi nyugdíj első részlete után márciusban már a szokásos rend szerint kapják a havi ellátást.

nyugdíjasok, pénz, nyugdíj illusztráció Shutterstock
A nyugdíjasok a korábban érkezett pluszjuttatást követően hamarosan újabb kifizetésre számíthatnak: a következő havi járandóság március 12-én érkezik meg – írja a Magyar Államkincstár a honlapján. A kormány intézkedése továbbra is azt a célt szolgálja, hogy az idősek anyagi biztonságát erősítse és ellensúlyozza a megemelkedett megélhetési költségeket.

nyugdíj
A februári pluszjuttatások után kiderült a március havi utalás időpontja (Fotó: Huszár Márk)

Ahogy korábban már összefoglaltuk: a baloldal által elvett juttatást a kormány fokozatosan építette vissza: 

  • 2021-ben egyheti, 
  • 2022-ben kétheti, 
  • 2023-ban háromheti összeget kaptak meg a nyugdíjasok, 
  • 2024-től pedig az egész összegre jogosultak voltak, emellett pedig a nyugdíj összege is folyamatosan emelkedett. 

A 14. havi nyugdíj bevezetése Európa-szerte példaértékű, az intézkedés pedig közel 2,5 millió embert érint.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is. Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.

 

