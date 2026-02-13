Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

13. havi nyugdíj

Két és fél millió nyugdíjas részesül a kormány által bevezetett plusz juttatásban

Megkezdték a 13. és 14. havi nyugdíjak első részletének a kézbesítését, ezzel kapcsolatban tett bejelentést a miniszterelnök.

Forrás: Facebook2026. 02. 13. 14:17
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
,,Megígértük, megcsináltuk. A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk.” − közölte Orbán Viktor legújabb Facebook posztjában.

Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!
Orbán Viktor betartotta a nyugdíjasoknak tett ígéretét (Fotó: MTI)

Orbán Viktor legújabb posztjában a nyugdíjasokat szólítja meg.

Ma érkezik az arra jogosultak számára a 13. és a 14. havi nyugdíj első részlete, mely a kormány egyik legfontosabb jóléti intézkedése.

A baloldal által elvett juttatást a kormány fokozatosan építette vissza: 2021-benegyheti, 2022-ben kétheti, 2023-ban háromheti összeget kaptak meg a nyugdíjasok, 2024-től pedig az egész összegre jogosultak voltak, emellett pedig a nyugdíj összege is folyamatosan emelkedett. A 14. havi nyugdíj bevezetése Európa szerte példaértékű, az intézkedés pedig közel 2,5 millió embert érint.

Orbán Viktor Facebook posztját itt tekinthetik meg:

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó : Facebook)


