Két és fél millió nyugdíjas részesül a kormány által bevezetett plusz juttatásban

,,Megígértük, megcsináltuk. A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk.” − közölte Orbán Viktor legújabb Facebook posztjában.

Orbán Viktor betartotta a nyugdíjasoknak tett ígéretét (Fotó: MTI)

Orbán Viktor legújabb posztjában a nyugdíjasokat szólítja meg.

Ma érkezik az arra jogosultak számára a 13. és a 14. havi nyugdíj első részlete, mely a kormány egyik legfontosabb jóléti intézkedése.

A baloldal által elvett juttatást a kormány fokozatosan építette vissza: 2021-benegyheti, 2022-ben kétheti, 2023-ban háromheti összeget kaptak meg a nyugdíjasok, 2024-től pedig az egész összegre jogosultak voltak, emellett pedig a nyugdíj összege is folyamatosan emelkedett. A 14. havi nyugdíj bevezetése Európa szerte példaértékű, az intézkedés pedig közel 2,5 millió embert érint.

Orbán Viktor Facebook posztját itt tekinthetik meg: