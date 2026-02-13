Az indulástól a megérkezésig – Orbán Viktor megmutatta, milyen volt az EU-csúcs a kulisszák mögött + videó

– Az EU-csúcs, a kulisszák mögött – ezzel a címmel tett közzé pénteken délelőtt egy videót a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A hangulatos összefoglaló a budapesti indulással kezdődik, de láthatjuk a kormányfőt a repülőgépen, majd Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésére sétálva, és feltűnik a felvételen a kormányfő társaságában Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök is.

– Ennyi volt – összegez röviden a miniszterelnök a videó végén.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az uniós csúcson. A kormányfő útközben exkluzív interjút adott a Patrióta stábjának a repülőgépen. A beszélgetés során szóba került az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikája, a háború finanszírozása, a magyar választásokat érintő külföldi nyomás, valamint a Tisza Párt nemzetközi háttere is.

Arról is hírt adtunk, hogy a kormányfő „sajtószkanderrel” indított, a tanácskozás előtt nyilatkozott.

„Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van” – fogalmazott a miniszterelnök, aki később a Harcosok Klubjának is üzent, jelezve, hogy zajlik a „brüsszeli csata”.