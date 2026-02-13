Orbán ViktorEU-csúcsEurópai Tanács

Az indulástól a megérkezésig – Orbán Viktor megmutatta, milyen volt az EU-csúcs a kulisszák mögött + videó

Az EU-csúcstalálkozó kulisszái mögé engedett bepillantást Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé videót, amelyben a budapesti indulástól a visszaérkezéséig foglalta össze az eseményeket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 13. 12:05
– Az EU-csúcs, a kulisszák mögött – ezzel a címmel tett közzé pénteken délelőtt egy videót a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A hangulatos összefoglaló a budapesti indulással kezdődik, de láthatjuk a kormányfőt a repülőgépen, majd Bilzenben, az Európai Tanács informális ülésére sétálva, és feltűnik a felvételen a kormányfő társaságában Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök is. 

– Ennyi volt – összegez röviden a miniszterelnök a videó végén. 

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az uniós csúcson. A kormányfő útközben exkluzív interjút adott a Patrióta stábjának a repülőgépen. A beszélgetés során szóba került az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikája, a háború finanszírozása, a magyar választásokat érintő külföldi nyomás, valamint a Tisza Párt nemzetközi háttere is.

Arról is hírt adtunk, hogy a kormányfő „sajtószkanderrel” indított,  a tanácskozás előtt nyilatkozott. 

„Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van” – fogalmazott a miniszterelnök, aki később a Harcosok Klubjának is üzent, jelezve, hogy zajlik a „brüsszeli csata”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (középen) az EU-tagországok vezetőinek informális találkozójára érkezik az Alden Biesen-kastélyba a belgiumi Bilzenben 2026. február 12-én. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (balra) és Ódor Bálint, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője (jobbra) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


