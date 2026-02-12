Orbán Viktor sajtószkanderrel kezdett az uniós csúcson

A jelenlegi geopolitikai környezetben egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség. Többet kell tennünk a nemzeti akadályok hatékony csökkentéséért és annak érdekében, hogy a szabályozási keretet kedvezőbbé tegyük a befektetések, az innováció és a vállalati növekedés számára

– fogalmazott.

Az informális, kihelyezett ülésen részt vevő uniós állam-, illetve kormányfők megvitatják, „miként lehet megerősíteni az egységes piacot, csökkenteni a gazdasági függőségeket, valamint fokozni az EU versenyképességét az új geoökonómiai környezetben”. A megbeszéléseken a témába vágó jelentéseket készítő Mario Draghi és Enrico Letta is részt vesz, akik megosztják az európai versenyképességgel kapcsolatos elképzeléseiket. Costa közlése szerint az első munkaülés kezdetén Mario Draghi tart előadást a változó geopolitikai és geoökonómiai környezetnek az EU versenyképességére gyakorolt hatásáról.

Orbán Viktor a tanácskozás előtt úgy fogalmazott:

Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.

A vezetők azt vitatják meg, hogy miként helyezze el magát az EU egy olyan világban, melyet fokozott és nem mindig tisztességes gazdasági verseny, valamint nem kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatok jellemeznek.

Megvitatják továbbá, hogy miként lehet a legmegfelelőbb választ adni a gazdasági kényszerítésre és csökkenteni a gazdasági függőségeket, mindenekelőtt az olyan területeken, mint a létfontosságú nyersanyagok és a technológia.

A találkozó második munkaülésén részt vesz Enrico Letta, aki azzal kapcsolatos elképzeléseit ismerteti, hogy miként lehet jobban kiaknázni az egységes piacot a gyorsan változó világban.

A vezetők a megbeszélés folyamán elsősorban arra összpontosítanak, hogy melyek legyenek az EU fő prioritásai az egységes piac kiteljesítése céljából, továbbá arra, hogy miként biztosítható a kedvezőbb szabályozási környezet az uniós vállalkozások számára, és hogyan lehet megfelelő választ adni a gazdasági kényszerítésre és a tisztességtelen versenyre

– helyezte kilátásba António Costa.