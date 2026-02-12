A belgiumi Bilzenben megkezdődött az Európai Tanács tagjainak informális ülése csütörtök délelőtt, a csúcstalálkozó napirendjén az egységes piac megerősítése, a gazdasági függőségek csökkentése és az Európai Unió versenyképességének javítása szerepel. António Costa, az Európai Tanács elnöke az uniós tagállamok vezetőinek soron kívüli összehívásáról született döntését követően közzétett internetes bejegyzésében azt írta: a jelenlegi geopolitikai környezetben Európának meg kell erősítenie versenyképességét és autonómiáját, hogy megőrizze társadalmi egységét, valamint erősítse piacát és gazdaságát.
Orbán Viktor sajtószkanderrel kezdett az uniós csúcson
Az Európai Unió vezetői Belgiumban tanácskoznak az egységes piac jövőjéről, miközben a fokozódó geopolitikai és gazdasági verseny új kihívások elé állítja a közösséget. Az informális csúcstalálkozón a versenyképesség erősítése és a gazdasági függőségek csökkentése került a középpontba. Orbán Viktor miniszterelnök az eseményt megelőzően reagált arra is, hogy Ukrajna céldátumot akar az EU-s csatlakozásra.
A jelenlegi geopolitikai környezetben egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség. Többet kell tennünk a nemzeti akadályok hatékony csökkentéséért és annak érdekében, hogy a szabályozási keretet kedvezőbbé tegyük a befektetések, az innováció és a vállalati növekedés számára
– fogalmazott.
Az informális, kihelyezett ülésen részt vevő uniós állam-, illetve kormányfők megvitatják, „miként lehet megerősíteni az egységes piacot, csökkenteni a gazdasági függőségeket, valamint fokozni az EU versenyképességét az új geoökonómiai környezetben”. A megbeszéléseken a témába vágó jelentéseket készítő Mario Draghi és Enrico Letta is részt vesz, akik megosztják az európai versenyképességgel kapcsolatos elképzeléseiket. Costa közlése szerint az első munkaülés kezdetén Mario Draghi tart előadást a változó geopolitikai és geoökonómiai környezetnek az EU versenyképességére gyakorolt hatásáról.
Orbán Viktor a tanácskozás előtt úgy fogalmazott:
Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van.
A vezetők azt vitatják meg, hogy miként helyezze el magát az EU egy olyan világban, melyet fokozott és nem mindig tisztességes gazdasági verseny, valamint nem kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatok jellemeznek.
Megvitatják továbbá, hogy miként lehet a legmegfelelőbb választ adni a gazdasági kényszerítésre és csökkenteni a gazdasági függőségeket, mindenekelőtt az olyan területeken, mint a létfontosságú nyersanyagok és a technológia.
A találkozó második munkaülésén részt vesz Enrico Letta, aki azzal kapcsolatos elképzeléseit ismerteti, hogy miként lehet jobban kiaknázni az egységes piacot a gyorsan változó világban.
A vezetők a megbeszélés folyamán elsősorban arra összpontosítanak, hogy melyek legyenek az EU fő prioritásai az egységes piac kiteljesítése céljából, továbbá arra, hogy miként biztosítható a kedvezőbb szabályozási környezet az uniós vállalkozások számára, és hogyan lehet megfelelő választ adni a gazdasági kényszerítésre és a tisztességtelen versenyre
– helyezte kilátásba António Costa.
További Külföld híreink
Megvitatják azt is, hogy az EU miként tehet többet a nemzeti akadályok tényleges csökkentése, valamint annak érdekében, hogy a szabályozási keret minden szinten jobban ösztönözze a beruházásokat, az innovációt és a vállalkozások növekedését.
Emellett áttekintik azon lehetőségeket, amelyek mentén az EU tudja mélyíteni, harmonizálni és integrálni az egységes piacot annak érdekében, hogy az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint a digitális ágazat, a telekommunikáció, a tőkepiacok és az energia, a versenyképes uniós vállalkozások növekedhessenek és globálisan sikeresen versenyezhessenek, biztosítva az emberek és iparágak számára nyújtott szolgáltatások megfizethetőségét és biztonságát.
Borítókép: Az Európai Tanács informális ülése 2026. február 12-én (Fotó: AFP)
