Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Szalay-Bobrovnicky KristófBrüsszelMagyarországorosz-ukrán háború

Nagy csata a védelmi miniszterek értekezletén Brüsszelben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon azt írta, az EU védelmi minisztereinek ülésén világossá tette, hogy nem hagyja szó nélkül, ha Magyarországot támadják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 7:35
Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon megosztott videójában arról beszélt, hogy nagy csata alakult ki a brüsszeli védelmi miniszteri értekezleten, amelyre az ukrán védelmi minisztert is meghívták. Beszámolója szerint egy nagy tagállam politikai alapon bírálta Magyarországot az ukrán védelmi miniszter jelenlétében, amit visszautasított, és kifogásolta, hogy más országok jelenlétében támadják a magyar álláspontot. A miniszter úgy fogalmazott, a tanácskozáson elsősorban Ukrajna további támogatásáról esett szó, miközben a békéhez vezető diplomáciai útról alig beszéltek, pedig erre lenne szükség.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  (Fotó: MTI)

 Békére volna most már szükség ebben a rettenetes háborúban. Ebbe a háborúba pénzt nem küldünk, ebből a háborúból pedig ki fogunk maradni. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben.

– jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf  (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

