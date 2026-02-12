Nagy csata a védelmi miniszterek értekezletén Brüsszelben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon megosztott videójában arról beszélt, hogy nagy csata alakult ki a brüsszeli védelmi miniszteri értekezleten, amelyre az ukrán védelmi minisztert is meghívták. Beszámolója szerint egy nagy tagállam politikai alapon bírálta Magyarországot az ukrán védelmi miniszter jelenlétében, amit visszautasított, és kifogásolta, hogy más országok jelenlétében támadják a magyar álláspontot. A miniszter úgy fogalmazott, a tanácskozáson elsősorban Ukrajna további támogatásáról esett szó, miközben a békéhez vezető diplomáciai útról alig beszéltek, pedig erre lenne szükség.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI)