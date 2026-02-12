Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon megosztott videójában arról beszélt, hogy nagy csata alakult ki a brüsszeli védelmi miniszteri értekezleten, amelyre az ukrán védelmi minisztert is meghívták. Beszámolója szerint egy nagy tagállam politikai alapon bírálta Magyarországot az ukrán védelmi miniszter jelenlétében, amit visszautasított, és kifogásolta, hogy más országok jelenlétében támadják a magyar álláspontot. A miniszter úgy fogalmazott, a tanácskozáson elsősorban Ukrajna további támogatásáról esett szó, miközben a békéhez vezető diplomáciai útról alig beszéltek, pedig erre lenne szükség.
Nagy csata a védelmi miniszterek értekezletén Brüsszelben
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebookon azt írta, az EU védelmi minisztereinek ülésén világossá tette, hogy nem hagyja szó nélkül, ha Magyarországot támadják.
Békére volna most már szükség ebben a rettenetes háborúban. Ebbe a háborúba pénzt nem küldünk, ebből a háborúból pedig ki fogunk maradni. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben.
– jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)
