Lánczi Tamás, Facebook: „Most, hogy nyilvános a brüsszeli terv, ideje komolyan belegondolni, milyen országot is akar 10 hónap (!) múlva a tagjai közé felvenni az Európai Unió vezetése. Ukrajna: háborúban áll, és senki nem tudja megmondani, mikor és milyen határokkal keveredik ki belőle; külföldi pénzek nélkül képtelen lenne fenntartani saját működését; már a háború előtt is a világ egyik legkorruptabb országa volt; halálosan fenyegeti Magyarország miniszterelnökét (tehát a vágyaik szerint egy leendő EU-tagtársuk demokratikusan megválasztott vezetőjét); erőszakkal, több magyar ember halálát okozva soroz be fiatalokat és időseket egyaránt; több mint egy évtizede üldözi a kárpátaljai magyarságot diszkriminatív törvényekkel, uszítással, erőszakkal; fel akarja robbantani a Magyarországot és Szlovákiát ellátó olajvezetéket; termékeivel egy pillanat alatt képes lenne tönkretenni a teljes európai mezőgazdaságot. Ezt Brüsszelben is pontosan tudják. De ők hajlandóak kifizettetni az emberekkel a tervük árát. Ők már rég nem az európai emberek érdekét nézik. Ők bármi áron végre akarják hajtani a háborús tervüket. Magyarországnak ellen kell állnia a brüsszeli nyomásnak. Ez szuverén joga és egyben alapvető nemzeti érdeke.”