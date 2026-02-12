versenyképességEU-csúcsBelgiumDraghi

Sorsdöntő tanácskozás zárt ajtók mögött: az EU keresi a helyét a formálódó új világrendben

Az Európai Unió vezetői csütörtökön zárt ajtók mögött tárgyalnak az egységes piac megerősítéséről és az uniós versenyképesség jövőjéről. A tanácskozáson Mario Draghi és Enrico Letta is bemutatja elképzeléseit arról, miként reagálhat az EU a kiéleződő globális gazdasági versenyre és a szabályokon alapuló világrend változására.

2026. 02. 12. 5:13
Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Az Európai Unió vezetői csütörtökön informális tanácskozón vitatják meg az egységes piac megerősítésének és az uniós versenyképesség javításának kérdéseit. A megbeszélések középpontjában a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezetből fakadó kihívások, valamint az EU gazdasági függőségének csökkentése áll. A találkozón két szakértő, Mario Draghi és Enrico Letta is részt vesznek. A résztvevők zárt ajtók mögött egyeztetnek majd a stratégiai irányokról és az egységes piac további elmélyítéséről – számolt be róla az Európai Tanács hivatalos weboldala.

Mario Draghi (b) is felszólalt a belgiumi EU-ülésen, ahol az Európai Unió előtt álló versenyképességi kihívások megvitatásán lesz a fókusz
Mario Draghi (balra) is felszólalt a belgiumi EU-ülésen, ahol az Európai Unió előtt álló versenyképességi kihívások megvitatásán lesz a fókusz. Fotó: AFP

António Costa elnök hívta össze az EU vezetőit, akik Belgiumban, az Alden Biesen kastélyban ülnek tárgyalóasztalhoz.

A jelenlegi geopolitikai környezetben az egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség

– mondta Costa. Az első munkaszakasz Mario Draghi előadásával kezdődik, amely a változó geopolitikai és gazdasági környezet EU versenyképességére gyakorolt hatásait elemzi. Ezt követően a vezetők kizárólagos részvételével zajló vita következik. A tisztviselők várhatóan arról tárgyalnak majd, miként kell az EU-nak pozicionálnia magát a fokozódó – és nem mindig tisztességes – gazdasági verseny és kereskedelmi egyensúlytalanságok világában. Ezenkívül arról, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban reagálni a gazdasági kényszerítésre és csökkenteni a gazdasági függőségeket, különösen az olyan területeken, mint a kritikus nyersanyagok és a technológia.

A találkozó második munkaszakaszában Enrico Letta mutatja be elképzeléseit arról, miként lehet jobban kihasználni az egységes piacot a gyorsan változó világban. Ezt a szakaszt szintén a vezetők zárt körű vitája követi.

Az Európai Unió vezetői csütörtökön megvitatják, hogy az EU gazdasága miként tud versenybe szállni egy olyan globális riválissal, mint Kína, és egy egyre kevésbé megbízható szövetségessel, mint az Egyesült Államok, miközben a szabályokon alapuló világrend gyengül 

– írja a Reuters. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Robert C. Castel elemzésében kifejtette, hogy eljött a szabályokon alapuló világrend vége.

Az EU gazdasági növekedése az elmúlt két évtizedben tartósan elmaradt az Egyesült Államokétól, miközben az unió termelékenysége és innovációs teljesítménye – különösen olyan területeken, mint a mesterséges intelligencia – szintén gyengébbnek bizonyult. A két meghívott vendég – Mario Draghi és Enrico Letta – 2024-ben két nagy hatású jelentést készítettek az EU versenyképességi kihívásairól és az egységes piacról. Draghi – az Európai Központi Bank korábbi elnöke – jelentését* az EU követendő tervrajzként fogadta el. 

* Mario Draghi 2024-es jelentése kijózanító értékelést nyújtott Európa gazdasági helyzetéről. Egykor a világ gazdasági motorjaként működő Európa most az Egyesült Államok és Kína mögött kullog olyan kulcsfontosságú területeken, amelyek elengedhetetlenek a hosszú távú növekedéshez, mint például az innováció, a digitalizáció és a vállalatok növekedési képessége.

Friedrich Merz német kancellár és néhány más uniós vezető szerdán Antwerpenben vállalatvezetőkkel találkozott egy ipari csúcstalálkozón, amelynek célja az európai üzleti szféra követeléseinek megfogalmazása. A Reuters egy másik cikkében kitért Ursula von der Leyen kijelentésére, miszerint sürgősen egyszerűsíteni kell az európai szabályozásokat, hogy a blokk versenyképesebb legyen az olyan szereplőkkel szemben, mint az Egyesült Államok és Kína. 

Vegyük az Egyesült Államok példáját. Egységes pénzügyi rendszer, egy pénzügyi központtal és néhány további pénzügyi centrummal. Európában ezzel szemben 27 különböző pénzügyi rendszerünk van, mindegyik saját felügyelettel

– mondta Von der Leyen. A bizottsági elnök kifejtette, hogy a széttagoltság a végletekig van fokozva. Szerinte megoldásként egy nagy és likvid tőkepiacra van szüksége az Európai Uniónak.

Orbán Viktor miniszterelnök Belgiumba utazása előtt egy videót osztott meg közösségi oldalán.

Telefonáltam Costa úrral, utána belezuhantunk egy kormányülésbe, kínai külügyminiszter, most elstartolunk, irány Brüsszel. A legfontosabb fejlemény, hogy napvilágot látott Brüsszelben egy Zelenszkij-terv, 5 pontból álló terv, ami arról szól, hogy hogyan kell azt az EU-s ukrán megállapodást végrehajtani, hogy a következő évben már Ukrajna bekerülhessen az Európai Unióba

 – mondta a felvételen.

„Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ország következő évtizedének fejlődési lehetősége azzal függ össze, hogy sikerül-e Magyarországon tartani a magyarok pénzét, vagy elviszik Brüsszelbe, s onnan aztán a Zelenszkij-tervnek megfelelően Ukrajnába” – tette hozzá.

Amíg van nemzeti kormány és van mögöttünk egy erős népi társadalmi támogatás, addig ezt a tervet képesek vagyunk blokkolni és képesek vagyunk azt a pénzt, amiért a magyarok dolgoztak meg, azokat az erőforrásokat, amelyeket ők termeltek meg Magyarországon tartani és Magyarország javára hasznosítani, mert a Fidesz a biztos választás

 – zárta.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

