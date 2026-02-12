Sorsdöntő tanácskozás zárt ajtók mögött: az EU keresi a helyét a formálódó új világrendben

Az Európai Unió vezetői csütörtökön informális tanácskozón vitatják meg az egységes piac megerősítésének és az uniós versenyképesség javításának kérdéseit. A megbeszélések középpontjában a megváltozott geopolitikai és gazdasági környezetből fakadó kihívások, valamint az EU gazdasági függőségének csökkentése áll. A találkozón két szakértő, Mario Draghi és Enrico Letta is részt vesznek. A résztvevők zárt ajtók mögött egyeztetnek majd a stratégiai irányokról és az egységes piac további elmélyítéséről – számolt be róla az Európai Tanács hivatalos weboldala.

Mario Draghi (balra) is felszólalt a belgiumi EU-ülésen, ahol az Európai Unió előtt álló versenyképességi kihívások megvitatásán lesz a fókusz. Fotó: AFP

António Costa elnök hívta össze az EU vezetőit, akik Belgiumban, az Alden Biesen kastélyban ülnek tárgyalóasztalhoz.

A jelenlegi geopolitikai környezetben az egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség

– mondta Costa. Az első munkaszakasz Mario Draghi előadásával kezdődik, amely a változó geopolitikai és gazdasági környezet EU versenyképességére gyakorolt hatásait elemzi. Ezt követően a vezetők kizárólagos részvételével zajló vita következik. A tisztviselők várhatóan arról tárgyalnak majd, miként kell az EU-nak pozicionálnia magát a fokozódó – és nem mindig tisztességes – gazdasági verseny és kereskedelmi egyensúlytalanságok világában. Ezenkívül arról, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban reagálni a gazdasági kényszerítésre és csökkenteni a gazdasági függőségeket, különösen az olyan területeken, mint a kritikus nyersanyagok és a technológia.