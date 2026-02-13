Szijjártó Péterválasztási beavatkozásUkrajnaTisza Párt

Szijjártó Péter: Zelenszkij újra bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken megdöbbentő hírekről számolt be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi magyar nagykövet bekéretésével ismételten bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk – fogalmazott Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 10:59
A külgazdasági és külügyminiszter pénteken megdöbbentő hírekről számolt be Forrás: AFP
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy „Kijevben berendelték a nagykövetünket, és számon kérték rajta, hogy hogy merészeli Orbán Viktor Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezni, miközben az ukránok napi szinten újabb és újabb lépéseket tesznek, amelyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna valójában Magyarország ellensége”.

Szijjártó Péter: Zelenszkij újra bizonyította, hogy Ukrajna az ellenségünk Fotó: AFP

„Most éppen Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem engedik újraindítani a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel is a Tisza Pártnak akarnak segíteni azzal, hogy kockáztatják Magyarország energiaellátásának biztonságát” – mondta.

Ez egy abszolút ellenséges lépés Magyarországgal szemben, miközben Ukrajna földgáz- és áramellátásának nagy része Magyarországon keresztül történik meg

– tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij tehát politikai okok miatt, a Tisza Pártnak nyújtandó politikai segítség miatt megpróbálja kockáztatni Magyarország energiaellátásának biztonságát, ezzel is beleavatkozva a magyar választási kampányba.

De mi nem engedjük, hogy Ukrajna veszélyeztesse a magyar emberek és a magyar energiaellátás biztonságát. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen, de az ukránoknak ez a lépése ismételten azt bizonyította, hogy Ukrajna Magyarország ellensége

– összegzett.

Szijjártó Péter szerint az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Zelenszkij

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken azt is közölte: Ukrajna folytatja durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni. Szijjártó Péter leszögezte: ez nem fog sikerülni!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

