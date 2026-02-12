Orbán Viktor: Az uniós csúcsokon végül minden Ukrajnáról szól

A miniszterelnök azt mondta: bár az uniós vezetők különböző ügyekben gyűlnek össze,

a végén minden Ukrajnáról, illetve az Ukrajnába küldendő pénzről szól.

A kormányfő szerint a mostani találkozón hivatalosan az európai versenyképesség kérdése szerepel napirenden, ugyanakkor úgy fogalmazott:

fél óra sem kell hozzá, és máris ott vagyunk az ukrán–orosz háborúnál és az Ukrajnának küldendő pénzügyi támogatásoknál.

Orbán Viktor szerint nem lehet versenyképessé tenni az európai gazdaságot, ha közben a pénzügyi forrásokat Ukrajnába irányítják, ezért szerinte „vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Európai Unió termékei a világpiacon egyre kevésbé versenyképesek, mert drágábbak a versenytársaknál, amit elsősorban azzal magyarázott, hogy Európában az energia ára három-négyszer magasabb, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. Úgy fogalmazott: ha Európa levágja magát az olcsó orosz energiáról, akkor nehéz lesz olcsó energiát biztosítani.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a versenyképesség első feltétele az energiaárak csökkentése. Azt mondta, amíg nincs olcsóbb energia, addig nincs versenyképesség, és szerinte az orosz olaj és gáz kiszorítása az európai piacokról az energiaárak emelkedéséhez vezet. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország ezért nem támogat olyan döntéseket, amelyek drágább energia beszerzésére kényszerítenék az országot.