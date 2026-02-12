Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

Orbán ViktorUkrajnauniós csúcs

Orbán Viktor: Az uniós csúcsokon végül minden Ukrajnáról szól

Orbán Viktor Brüsszelbe utazott az uniós csúcsra, és útközben exkluzív interjút adott a Patrióta stábjának a repülőgépen. A beszélgetés során szóba került az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikája, a háború finanszírozása, a magyar választásokat érintő külföldi nyomás, valamint a Tisza Párt nemzetközi háttere is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 10:01
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Brüsszel egyre határozottabban támogatja Ukrajna gyorsított integrációját, miközben fokozódik a nyomás az óvatosabb álláspontot képviselő tagállamokra. Az interjúban szó esett arról is, érheti-e Magyarországot külső politikai befolyás a választási időszakban, valamint arról, milyen esély mutatkozik béketárgyalásokra a háború elhúzódása mellett.

Brüsszel, 2025. december 17. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A miniszterelnök azt mondta: bár az uniós vezetők különböző ügyekben gyűlnek össze

a végén minden Ukrajnáról, illetve az Ukrajnába küldendő pénzről szól.

A kormányfő szerint a mostani találkozón hivatalosan az európai versenyképesség kérdése szerepel napirenden, ugyanakkor úgy fogalmazott: 

fél óra sem kell hozzá, és máris ott vagyunk az ukrán–orosz háborúnál és az Ukrajnának küldendő pénzügyi támogatásoknál.

Orbán Viktor szerint nem lehet versenyképessé tenni az európai gazdaságot, ha közben a pénzügyi forrásokat Ukrajnába irányítják, ezért szerinte „vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Európai Unió termékei a világpiacon egyre kevésbé versenyképesek, mert drágábbak a versenytársaknál, amit elsősorban azzal magyarázott, hogy Európában az energia ára három-négyszer magasabb, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. Úgy fogalmazott: ha Európa levágja magát az olcsó orosz energiáról, akkor nehéz lesz olcsó energiát biztosítani.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a versenyképesség első feltétele az energiaárak csökkentése. Azt mondta, amíg nincs olcsóbb energia, addig nincs versenyképesség, és szerinte az orosz olaj és gáz kiszorítása az európai piacokról az energiaárak emelkedéséhez vezet. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország ezért nem támogat olyan döntéseket, amelyek drágább energia beszerzésére kényszerítenék az országot.

Az interjúban Orbán Viktor azt is mondta, hogy megítélése szerint az Európai Unió „eldöntötte, hogy háborúba megy”, és hadigazdaság kiépítésére készül. Hozzátette: 

Magyarország igyekszik kimaradni ebből, és egyes kérdésekben Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontot képvisel, miközben szerinte több nyugat-európai ország a háború támogatása mellett áll.

A miniszterelnök beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is. Azt mondta: bár a kérdés formálisan most nincs napirenden, az Európai Unión belül folyamatosan haladnak a csatlakozás irányába, miközben Magyarország ezt ellenzi. Álláspontja szerint 

Ukrajna uniós tagsága biztonsági és gazdasági kockázatokat jelentene.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós döntések kapcsán szerinte nyomás nehezedik azokra az országokra, amelyek nem támogatják a közös álláspontot, különösen az ukrajnai háborúval és az uniós hatáskörök bővítésével összefüggő kérdésekben.

Az interjúban szó esett a magyar választásokat érintő külső befolyás lehetőségéről is. Orbán Viktor arról beszélt, hogy állítása szerint létezik egy Brüsszel és Kijev közötti megállapodás Ukrajna európai uniós csatlakozásának előmozdításáról, amelyben Magyarországot akadályként azonosítják. 

A miniszterelnök azt mondta, ennek részeként a magyar kormány leváltását célozzák, és úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt „brüsszeli kreálmány”, amelynek célja egy Brüsszel- és Ukrajna-barát kormány létrehozása.

Azt is kiemelte, hogy a pártot és a körülötte lévő szereplőket külföldről támogatják, és ezzel összefüggésben a magyar választásokat érintő külföldi befolyás lehetőségéről beszélt.

A miniszterelnök az ukrajnai háború elhúzódásával kapcsolatban a béketárgyalások szükségességéről is szólt, és hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja szerint Európának aktívan részt kellene vennie a tárgyalásokban, és kapcsolatban kellene állnia a konfliktusban érintett felekkel.

A miniszterelnök közölte: a csúcstalálkozón Magyarország az energiaárak csökkentését és a gazdasági versenyképesség erősítését fogja képviselni, és olyan döntések ellen lép fel, amelyek szerinte növelnék a családok és a vállalkozások terheit.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

add-square A Zelenszkij-terv részletei

Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!

A Zelenszkij-terv részletei 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Aranyhalak 2.0

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu