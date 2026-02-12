Orbán Viktor arról beszélt, hogy Brüsszel egyre határozottabban támogatja Ukrajna gyorsított integrációját, miközben fokozódik a nyomás az óvatosabb álláspontot képviselő tagállamokra. Az interjúban szó esett arról is, érheti-e Magyarországot külső politikai befolyás a választási időszakban, valamint arról, milyen esély mutatkozik béketárgyalásokra a háború elhúzódása mellett.
Orbán Viktor: Az uniós csúcsokon végül minden Ukrajnáról szól
Orbán Viktor Brüsszelbe utazott az uniós csúcsra, és útközben exkluzív interjút adott a Patrióta stábjának a repülőgépen. A beszélgetés során szóba került az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikája, a háború finanszírozása, a magyar választásokat érintő külföldi nyomás, valamint a Tisza Párt nemzetközi háttere is.
A miniszterelnök azt mondta: bár az uniós vezetők különböző ügyekben gyűlnek össze,
a végén minden Ukrajnáról, illetve az Ukrajnába küldendő pénzről szól.
A kormányfő szerint a mostani találkozón hivatalosan az európai versenyképesség kérdése szerepel napirenden, ugyanakkor úgy fogalmazott:
fél óra sem kell hozzá, és máris ott vagyunk az ukrán–orosz háborúnál és az Ukrajnának küldendő pénzügyi támogatásoknál.
Orbán Viktor szerint nem lehet versenyképessé tenni az európai gazdaságot, ha közben a pénzügyi forrásokat Ukrajnába irányítják, ezért szerinte „vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása”.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Európai Unió termékei a világpiacon egyre kevésbé versenyképesek, mert drágábbak a versenytársaknál, amit elsősorban azzal magyarázott, hogy Európában az energia ára három-négyszer magasabb, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. Úgy fogalmazott: ha Európa levágja magát az olcsó orosz energiáról, akkor nehéz lesz olcsó energiát biztosítani.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a versenyképesség első feltétele az energiaárak csökkentése. Azt mondta, amíg nincs olcsóbb energia, addig nincs versenyképesség, és szerinte az orosz olaj és gáz kiszorítása az európai piacokról az energiaárak emelkedéséhez vezet. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország ezért nem támogat olyan döntéseket, amelyek drágább energia beszerzésére kényszerítenék az országot.
További Külföld híreink
Az interjúban Orbán Viktor azt is mondta, hogy megítélése szerint az Európai Unió „eldöntötte, hogy háborúba megy”, és hadigazdaság kiépítésére készül. Hozzátette:
Magyarország igyekszik kimaradni ebből, és egyes kérdésekben Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontot képvisel, miközben szerinte több nyugat-európai ország a háború támogatása mellett áll.
A miniszterelnök beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is. Azt mondta: bár a kérdés formálisan most nincs napirenden, az Európai Unión belül folyamatosan haladnak a csatlakozás irányába, miközben Magyarország ezt ellenzi. Álláspontja szerint
Ukrajna uniós tagsága biztonsági és gazdasági kockázatokat jelentene.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az uniós döntések kapcsán szerinte nyomás nehezedik azokra az országokra, amelyek nem támogatják a közös álláspontot, különösen az ukrajnai háborúval és az uniós hatáskörök bővítésével összefüggő kérdésekben.
Az interjúban szó esett a magyar választásokat érintő külső befolyás lehetőségéről is. Orbán Viktor arról beszélt, hogy állítása szerint létezik egy Brüsszel és Kijev közötti megállapodás Ukrajna európai uniós csatlakozásának előmozdításáról, amelyben Magyarországot akadályként azonosítják.
A miniszterelnök azt mondta, ennek részeként a magyar kormány leváltását célozzák, és úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt „brüsszeli kreálmány”, amelynek célja egy Brüsszel- és Ukrajna-barát kormány létrehozása.
Azt is kiemelte, hogy a pártot és a körülötte lévő szereplőket külföldről támogatják, és ezzel összefüggésben a magyar választásokat érintő külföldi befolyás lehetőségéről beszélt.
A miniszterelnök az ukrajnai háború elhúzódásával kapcsolatban a béketárgyalások szükségességéről is szólt, és hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja szerint Európának aktívan részt kellene vennie a tárgyalásokban, és kapcsolatban kellene állnia a konfliktusban érintett felekkel.
A miniszterelnök közölte: a csúcstalálkozón Magyarország az energiaárak csökkentését és a gazdasági versenyképesség erősítését fogja képviselni, és olyan döntések ellen lép fel, amelyek szerinte növelnék a családok és a vállalkozások terheit.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az ukránok szerint nem Oroszország az ellenség, hanem Magyarország + videó
Volt aki egyenesen megtorlást emlegetett.
Iskolai lövöldözés: transznemű exdiák rendezett vérfürdőt Kanadában + videó
Az elkövető magával is végzett.
Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
Magyarország a béke pártján áll.
Orbán Viktor: Az európai gazdaság lejtmenetben van – a miniszterelnök élőben jelentkezett az EU-csúcsról
Az egységes piac megerősítéséről és az uniós versenyképesség jövőjéről tárgyalnak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az ukránok szerint nem Oroszország az ellenség, hanem Magyarország + videó
Volt aki egyenesen megtorlást emlegetett.
Iskolai lövöldözés: transznemű exdiák rendezett vérfürdőt Kanadában + videó
Az elkövető magával is végzett.
Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
Magyarország a béke pártján áll.
Orbán Viktor: Az európai gazdaság lejtmenetben van – a miniszterelnök élőben jelentkezett az EU-csúcsról
Az egységes piac megerősítéséről és az uniós versenyképesség jövőjéről tárgyalnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!