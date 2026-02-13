Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Meghalt a Huszti-ikrek édesapja, éppen egy évvel az ikerpár rejtélyes eltűnése után

A Huszti ikrek tavaly január 7-én tűntek el Skóciában.

Forrás: Blikk2026. 02. 13. 13:39
Huszti Henrietta és Huszti Eliza
Nem sokkal több mint egy évvel ezelőtt az egész országot megrázta a Huszti ikrek tragédiája Skóciában. A családot újabb veszteség érte: meghalt Eliza és Henrietta édesapja, Miklós – értesült a Blikk.

Múlt pénteken még megfázásra panaszkodott, de nem látszott, hogy komoly baja lenne

– fogalmazott a portálnak egy hozzátartozó. Azzal folytatta, hogy Miklós egyre rosszabbul lett. Hétfőn lefeküdt aludni, hogy megpróbálja kipihenni a betegséget, de soha többé nem ébredt fel. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Huszti Henrietta és Huszti Eliza eltűnése, majd a holttestek előkerülése szörnyen megrázta a családjukat, ahogy az is, hogy a testeket nem hozathatták haza, mert nem volt rá meg a szükséges anyagi keret. A nők holttestét elhamvasztották és az urnákat repülőn hozták Magyarországra. 

A Huszti ikrek tavaly január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeen városát átszelő Dee folyó közelében, a Victoria hídon. A skót rendőrség hivatalosan balesetnek minősítette az ügyet, sokan még most sem hiszik el, hogy ez igaz lehet. 

 

