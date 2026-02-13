Meghalt a Huszti-ikrek édesapja, éppen egy évvel az ikerpár rejtélyes eltűnése után

Múlt pénteken még megfázásra panaszkodott, de nem látszott, hogy komoly baja lenne

– fogalmazott a portálnak egy hozzátartozó. Azzal folytatta, hogy Miklós egyre rosszabbul lett. Hétfőn lefeküdt aludni, hogy megpróbálja kipihenni a betegséget, de soha többé nem ébredt fel. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Huszti Henrietta és Huszti Eliza eltűnése, majd a holttestek előkerülése szörnyen megrázta a családjukat, ahogy az is, hogy a testeket nem hozathatták haza, mert nem volt rá meg a szükséges anyagi keret. A nők holttestét elhamvasztották és az urnákat repülőn hozták Magyarországra.