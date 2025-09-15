Netriskutazási trendbiztosításturizmus

Nem sajnálták a pénzt biztosításra a magyarok

Az idei nyár három hónapjában az átlagos biztosítási díj közel 13 500 forint volt, míg egy évvel korábban 13 200 forintot kellett fizetni, vagyis mindössze 1,5 százalékos volt a díjemelkedés. A legdrágább biztosítás idén meghaladta az 500 ezer forintot, míg a leghosszabb biztosított utazás 364 napig tartott. A legnépszerűbb úti cél változatlanul Horvátország volt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 11:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyári szezonban a biztosítások átlagdíja mindössze 1,5 százalékkal emelkedett, idén is több százezer magyar utazó kötött utasbiztosítást a Netrisk adatai szerint. A biztosítások továbbra is megfizethető megoldást jelentenek egy váratlan betegség, baleset vagy poggyászkár esetén. Ez azért is fontos, mert az utazások költségei – szállás, repülőjegy, üzemanyag – az elmúlt években sokkal nagyobb mértékben nőttek, mint az utasbiztosítások díja –  tájékoztatott a Netrisk.

biztosítás
Szakemberek szerint nagyon kedvezőek a biztosítási díjak, érdemes kötni 
(Fotó: AFP /Northfoto)

Minimálisan emelkedtek a biztosítási díjak

A biztosítási portál adatai szerint 

az idei nyár három hónapjában az átlagos biztosítási díj közel 13 500 forint volt, míg egy évvel korábban 13 200 forintot kellett fizetni, vagyis mindössze 1,5 százalékos volt a díjemelkedés éves szinten. 

Az idei nyári hónapok átlagdíjai 0,4–2 százalékos emelkedést jelentenek éves szinten, vagyis az utasbiztosítás ára rendkívül stabilnak mondható – közölte saját adatai alapján a Netrisk.

Az idei nyári szezonban több mint 151 ezer utasbiztosítást kötöttek a Netrisknél, ami éves szinten 9,1 százalékos növekedést jelent. 

Azt látjuk, hogy az utazások átlagos időtartama és az együtt utazók száma 1-2 százalékkal csökkent, azaz idén is folytatódott a már korábban is látható trend. Az utasbiztosítás azonban továbbra is megfizethető, miközben súlyos anyagi terhektől védheti meg az utazókat egy váratlan baleset, betegség vagy poggyászkár esetén. 

– mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója, hozzátette: mindenkit arra biztatnak, hogy a nyaralás költségeinek tervezésekor az utasbiztosítást is vegye számításba.

A szakember hozzátette, hogy a hivatalos adatok is hasonló trendet mutatnak: sokan nem szeretnének lemondani az utazásról, de jellemzően kevesebben és rövidebb időre mennek.

Több utazás, rövidebb időtartam, kevesebb költés

Az idei év második negyedévében 

a külföldre tett utazások száma az előző év azonos időszakában mért 5,6 millióról közel 6 millióra nőtt a KSH adatai szerint, azonban éves szinten 2,1 százalékkal csökkent a külföldön töltött napok száma, míg a külföldi utazásokhoz kapcsolódó költés 2 százalékkal szintén. 

Az utazási célpontok tekintetében a magyarok többsége idén is a közeli, jól bevált nyaralóhelyeket választotta. 

A legnépszerűbb úti cél változatlanul Horvátország, a Netrisknél kötött utasbiztosítások 28 százalékát adták ezek a szerződések és 117 ezer ember biztosította így az ottani utazását. 

  • Toplistás még Olaszország, 
  • és Ausztria 20 és 11 százalékkal, 
  • valamint Görögország, 
  • illetve Szlovénia a maga 8 és 6 százalékos részesedésével.

Idén sem hiányoztak az egzotikusabb, távolabbi tájak a térképről: Kanada, Thaiföld, Kína, Vietnám és Peru is felkerült az utazók listájára. Ugyanakkor akadtak olyan országok – például Bahrein, Benin vagy Csád –, amelyek alig vonzottak magyar turistát, így ezekbe csak elvétve kötöttek biztosítást.

A Netrisknél kötött biztosítások több mint fele, 55 százaléka autós utakra szólt, míg 35 százalékra rúgott a repülős utazások aránya. Repülővel a legtöbben egyébként Olaszországba, Görögországba és Spanyolországba mentek nyaralni. Az európai úti célokra indulók 97 százaléka legfeljebb két hétre köt biztosítást, ami jól mutatja, hogy a magyar utazók többsége inkább rövidebb nyaralásokat tervez.

A statisztikák között több érdekesség is akad. 

A legdrágább biztosítás idén meghaladta az 500 ezer forintot, míg a leghosszabb biztosított utazás 364 napig tartott. 

Az igazán különleges kalandot keresők közül többen föld körüli útra indultak, ezekhez átlagosan 67 ezer forintos biztosítás társult. A fizetési szokások tekintetében alig történt változás: a biztosításokat 94 százalékban bankkártyával rendezték, ami jelzi az online ügyintézés egyre erősebb térnyerését.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.