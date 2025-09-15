Nem sajnálták a pénzt biztosításra a magyarok

A nyári szezonban a biztosítások átlagdíja mindössze 1,5 százalékkal emelkedett, idén is több százezer magyar utazó kötött utasbiztosítást a Netrisk adatai szerint. A biztosítások továbbra is megfizethető megoldást jelentenek egy váratlan betegség, baleset vagy poggyászkár esetén. Ez azért is fontos, mert az utazások költségei – szállás, repülőjegy, üzemanyag – az elmúlt években sokkal nagyobb mértékben nőttek, mint az utasbiztosítások díja – tájékoztatott a Netrisk.

Szakemberek szerint nagyon kedvezőek a biztosítási díjak, érdemes kötni

(Fotó: AFP /Northfoto)

Minimálisan emelkedtek a biztosítási díjak

A biztosítási portál adatai szerint

az idei nyár három hónapjában az átlagos biztosítási díj közel 13 500 forint volt, míg egy évvel korábban 13 200 forintot kellett fizetni, vagyis mindössze 1,5 százalékos volt a díjemelkedés éves szinten.

Az idei nyári hónapok átlagdíjai 0,4–2 százalékos emelkedést jelentenek éves szinten, vagyis az utasbiztosítás ára rendkívül stabilnak mondható – közölte saját adatai alapján a Netrisk.

Az idei nyári szezonban több mint 151 ezer utasbiztosítást kötöttek a Netrisknél, ami éves szinten 9,1 százalékos növekedést jelent.

Azt látjuk, hogy az utazások átlagos időtartama és az együtt utazók száma 1-2 százalékkal csökkent, azaz idén is folytatódott a már korábban is látható trend. Az utasbiztosítás azonban továbbra is megfizethető, miközben súlyos anyagi terhektől védheti meg az utazókat egy váratlan baleset, betegség vagy poggyászkár esetén.

– mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója, hozzátette: mindenkit arra biztatnak, hogy a nyaralás költségeinek tervezésekor az utasbiztosítást is vegye számításba.

A szakember hozzátette, hogy a hivatalos adatok is hasonló trendet mutatnak: sokan nem szeretnének lemondani az utazásról, de jellemzően kevesebben és rövidebb időre mennek.

Több utazás, rövidebb időtartam, kevesebb költés

Az idei év második negyedévében

a külföldre tett utazások száma az előző év azonos időszakában mért 5,6 millióról közel 6 millióra nőtt a KSH adatai szerint, azonban éves szinten 2,1 százalékkal csökkent a külföldön töltött napok száma, míg a külföldi utazásokhoz kapcsolódó költés 2 százalékkal szintén.

Az utazási célpontok tekintetében a magyarok többsége idén is a közeli, jól bevált nyaralóhelyeket választotta.