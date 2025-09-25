SikorskiÉszaki Áramlat gázvezetékekUkrajnarobbantóvizsgálat

Sikorski menekültstátuszt és kitüntetést adott volna az ukrán robbantónak?

Botrányos részletek láttak napvilágot az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében. A Rzeczpospolita lengyel napilap értesülései szerint Radoslaw Sikorski, Lengyelország külügyminisztere, egykor kész lett volna menedékjogot biztosítani annak az ukrán állampolgárnak, akit a német nyomozóhatóságok a 2022. szeptember 26-án történt balti-tengeri robbantás egyik fő gyanúsítottjaként tartanak számon.

Szabó István
Forrás: Rzeczpospolita2025. 09. 25. 12:19
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Fotó: Sergei Gapon Forrás: AFP
2022. szeptember 26-án robbanás történt a Balti-tenger mélyén, a dániai Bornholm sziget közelében. A robbanás az Északi Áramlat több csővezetékét megsemmisítette. Moszkva négy héttel a robbanás előtt teljesen leállította a szállítást.

Északi Áramlat
A helyszín ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT/AFP)

Az ügyet kezdetben Moszkvára igyekeztek hárítani, ám a német szövetségi ügyészség, a rendőrség és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) többéves vizsgálata után egy hétfős ukrán diverzánscsoport került a célkeresztbe. 

A csapat egyik tagja, Volodimir Z., Pruszkówban élt, és – a Spiegel és az ARD oknyomozása szerint – a lengyel hatóságok nemcsak hogy nem működtek együtt a német féllel, de állítólag előre figyelmeztették is az ukránokat a letartóztatási kísérletekre, írja a lengyel lap.

A botrány időzítése különösen kényes volt: Varsó és Berlin épp Donald Tusk kormányra kerülése után próbálta helyreállítani viszonyát. Olaf Scholz kancellár 2024. júliusi varsói látogatása azonban eredménytelen maradt, részben az Északi Áramlat-ügy körüli feszültségek miatt.

Az esetet tovább súlyosbítja, hogy német sajtóértesülések szerint Volodimir Z. végül diplomata rendszámú ukrán autóval hagyta el Lengyelországot, miközben ellene európai elfogatóparancs volt érvényben. 

A varsói kormány képviselői a németek kérdőre vonására állítólag csak annyit mondtak: 

Miért kellett volna elfognunk? Számunkra ő hős.

Sikorski szemében hős lett a terrorista

A Rzeczpospolita által megszellőztetett legfrissebb információ azonban minden eddiginél erősebb vihart kavarhat.

Sikorski külügyminiszter állítólag maga jelentette ki, hogy kész lett volna az ukrán gyanúsítottnak menedékjogot adni, sőt kitüntetéssel is jutalmazni.

This handout photograph taken and released on September 12, 2025 by Ukrainian Presidential press-service shows the President Volodymyr Zelensky (R) welcoming Poland's Foreign Minister Radoslaw Sikorski prior to their talks in Kyiv, amid of Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKAINIAN PRESIDENTIAL PRESS-SERVICE / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
2025. szeptember 12-én, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözli Radoslaw Sikorski lengyel külügyminisztert a kijevi tárgyalásaik előtt (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)

Radoslaw Sikorski közismert az orosz–német Északi Áramlat projekttel kapcsolatos kemény megjegyzéseiről. Közel két évtizeddel ezelőtt, nemzetvédelmi miniszterként a Molotov–Ribbentrop-paktumhoz hasonlította azt.

Három évvel ezelőtt – akkoriban az Európai Parlament tagja volt – az X-en tette közzé a robbanás helyszínének fotóját, valamint a rövid „ Köszönöm, USA” kommentet.

Donald Tusk miniszterelnök a közösségi médiában így reagált:

Az Északi Áramlat 1 és 2 minden kezdeményezőjének és támogatójának. Az egyetlen dolog, amit ma ebben az ügyben tennetek kell, az az, hogy bocsánatot kértek és csendben maradtok.

Poland's Prime Ministrer Donald Tusk reacts during the late evening press conference in government building after he attended in the National Security Council convened by Poland's President at the Presidential Palace in Warsaw on September 11, 2025, a day after Warsaw accused Moscow of carrying out a drone raid on its territory. France and Germany moved to bolster defence of Polish airspace on September 11 as the UN Security Council called an emergency meeting to discuss Warsaw's accusation that Moscow launched a drone raid on its territory. Poland branded the incident, which prompted Polish and NATO forces to shoot down several drones overnight Tuesday to Wednesday, September 9-10, a deliberate "unprecedented" attack on the country, NATO and the European Union. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

A történetnek messzemenő geopolitikai következményei lehetnek. Németországban hamarosan bíróság elé állítják Szerhij K.-t, a robbantás állítólagos szervezőjét, akit Olaszország adott ki a közelmúltban. 

A per során a vádlott részletesen vallhat a művelet hátteréről – így akár Lengyelország esetleges szerepéről is.

Miközben a német közvéleményben erősödnek a hangok, amelyek az Északi Áramlat újraindítását és a Moszkvával való kompromisszumkeresést sürgetik, Varsó egyre kínosabb helyzetbe kerül. Ha beigazolódik, hogy a lengyel külügyminiszter valóban menekültstátuszt és kitüntetést ígért egy terrorcselekménnyel gyanúsított személynek, az nemcsak a lengyel–német kapcsolatokra, hanem az egész európai biztonságpolitikai vitára is komoly árnyékot vethet.

Borítókép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP/Sergei Gapon)


 

