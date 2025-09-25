Sikorski menekültstátuszt és kitüntetést adott volna az ukrán robbantónak?

2022. szeptember 26-án robbanás történt a Balti-tenger mélyén, a dániai Bornholm sziget közelében. A robbanás az Északi Áramlat több csővezetékét megsemmisítette. Moszkva négy héttel a robbanás előtt teljesen leállította a szállítást.

A helyszín ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT/AFP)

Az ügyet kezdetben Moszkvára igyekeztek hárítani, ám a német szövetségi ügyészség, a rendőrség és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) többéves vizsgálata után egy hétfős ukrán diverzánscsoport került a célkeresztbe.

A csapat egyik tagja, Volodimir Z., Pruszkówban élt, és – a Spiegel és az ARD oknyomozása szerint – a lengyel hatóságok nemcsak hogy nem működtek együtt a német féllel, de állítólag előre figyelmeztették is az ukránokat a letartóztatási kísérletekre, írja a lengyel lap.

A botrány időzítése különösen kényes volt: Varsó és Berlin épp Donald Tusk kormányra kerülése után próbálta helyreállítani viszonyát. Olaf Scholz kancellár 2024. júliusi varsói látogatása azonban eredménytelen maradt, részben az Északi Áramlat-ügy körüli feszültségek miatt.

Az esetet tovább súlyosbítja, hogy német sajtóértesülések szerint Volodimir Z. végül diplomata rendszámú ukrán autóval hagyta el Lengyelországot, miközben ellene európai elfogatóparancs volt érvényben.

A varsói kormány képviselői a németek kérdőre vonására állítólag csak annyit mondtak: