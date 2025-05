Bemutatjuk Weberék tervét: ezek a döntések irányadók Ukrajna kapcsán Magyar Péterre

„Egyetértünk abban, hogy most a döntő feladat Ukrajna megerősítése – politikailag, katonailag, jogilag, gazdaságilag és humanitárius szempontból – szilárd hosszú távú biztosítékokkal, az EU- és NATO-tagság felé vezető útján” – egyebek mellett ezt a szöveget fogadta el az Európai Néppárt múlt héten.

Manfred Weber és Magyar Péter: együtt Ukrajna EU-tagságáért. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka

A Manfred Weber vezetésével működő szervezet frakciójában ül Brüsszelben Magyar Péter és delegációja is. Számukra is irányadó tehát, hogy pártelnökük és frakcióvezetőjük, illetve pártjuk nemcsak az uniós tagság, hanem a NATO-tagság felé is vezetné Ukrajnát a következő években. Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi felelőse arra a lehetőségre, hogy esetleg EU- vagy NATO-erők vonulnak be Európába, úgy válaszolt, hogy „Ez abban az esetben képzelhető el, hogy ha Ukrajna vagy NATO-, vagy EU-tag lenne.”

Ugyanakkor nem ez az egyetlen súlyos következményekkel járó döntés, amelyet Weberék Valenciában meghoztak. Döntöttek az ukrán csatlakozási tárgyalások felgyorsításáról is. Konkrétan a következő szöveggel, „minden érintett felet” felhívva:

„Annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a csatlakozási tárgyalásokat az EU Tanácsának lengyel és dán elnöksége időszakában, azáltal, hogy megnyitunk minden tárgyalási fejezetet, amilyen hamar csak lehet a 2025-ös évben, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az egyhangú szavazást csak a tárgyalási fejezetek zárására használják”.

A bonyolult és bürokratikus szöveg érthetőbben azt jelenti, hogy az ukrán csatlakozást példátlan módon fel akarják gyorsítani. Már idén bele akarnak vágni a csatlakozási tárgyalásokba, amelyeket több mint 30 tárgyalási fejezetben szokás lefolytatni. Magyarország esetében ez a folyamat közel öt évig tartott, pedig nyilvánvaló, hogy a tárgyalások kezdetén is jóval felkészültebb volt hazánk, mint napjainkban északkeleti szomszédunk.

Ukrajna esetében viszont Weberék az extrém gyorsítás érdekében az uniós jogot is felrúgnák. Bár az Európai Parlament honlapja szerint „a bizottsági ajánlás alapján a tanács egyhangúlag határoz arról, hogy megnyisson-e további tárgyalási fejezeteket, illetve témaköröket vagy sem”, a fejezetnyitásoknál az egyhangú határozathozatalt, tehát a magyar vétó lehetőségét kikapcsolnák. Ezért írják, hogy „megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az egyhangú szavazást csak a tárgyalási fejezetek zárására használják”. Hazudik vagy téved tehát, aki letagadja az ukrán csatlakozás felgyorsítására, illetve a későbbi, sok ponton történő vétózás kiiktatására vonatkozó központi szándékot.

Ez azonban még nem minden, Weberék terve ugyanis így folytatódik: „felgyorsítani Ukrajna integrációját az EU belső piacába, és az EU belső reformfolyamatát, annak érdekében, hogy megfeleljünk a következő bővítés kihívásainak”. Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja tehát gyengítené azt a feltételrendszert, amely azt biztosítaná, hogy Ukrajna megfeleljen az uniós tagság komoly elvárásainak, ugyanakkor az Európai Uniót szükségesnek látja átalakítani Ukrajna befogadásához.

Az Weberék részéről már-már megszokottnak mondható, hogy a béketárgyalások szervezése és elősegítése helyett a háború folytatása irányába tesznek lépéseket. „Azonnal megkezdeni a védelmi kiadások növelését, legalább a NATO-elvárásoknak megfelelően, és emelni Ukrajna közvetlen katonai támogatását” – fogalmazták meg határozatukban.

Ezt részletezik is, „maximalizálni és felgyorsítani az Ukrajnának nyújtott katonai-technikai segítséget”, írják, majd egy sor fegyvertípust felsorolnak, „biztosítva számára légvédelmi rendszereket (különösen Patriot és SAMP/T), MANPADS-eket, tüzérségi rendszereket, nagy kaliberű tüzérségi lőszereket, lövedékeket, nagy hatótávolságú rakétákat, páncélzatot, elektronikus hadviselési rendszereket, műszaki és aknamentesítő felszereléseket, drónokat, erős és hatékony erődítményrendszerek és védelmi vonalak kiépítéséhez szükséges felszereléseket”.

Végül hozzáteszik, „megszüntetni minden korlátozást, amelyek az Ukrajnának nyújtott fegyverek orosz területen fekvő legitim célpontokra való csapásokra történő felhasználására vonatkoznak”.

Összességében a Weber-párt Magyar Péterék számára is irányadó döntései úgy foglalhatóak össze, ahogy azt a pártelnök-frakcióvezető kedden Strasbourgban megtette: „Ukrajna támogatása feltételek nélküli és annak is kell maradnia.” Azt is mondta, hogy „az Európai Néppártban minden eszközzel, minden erőnkkel támogatjuk Ukrajnát, ez a mi álláspontunk”.

Magyar Péter pártcsaládjának vezetője azt sem rejtette véka alá, hogy át akarják erőltetni döntésüket a magyar embereken is: „Az Európai Néppárt egyértelmű európai perspektívát kíván adni Ukrajnának. Ahogy a magyar nép örömmel csatlakozott ehhez a nagy családhoz, hogy élvezhesse a szabad mozgás, az egységes piac, a gazdasági fejlődés és az egységes unió, az Európai Unió belsejében biztosított politikai biztonság előnyeit, úgy az ukrán népnek is ugyanaz a joga, hogy ezt megtehesse. Ahogy a magyar nép 20 évvel ezelőtt csatlakozott, hogy részese lehessen ennek a nagy családnak, úgy az ukránoknak is ugyanúgy joguk van ehhez.”