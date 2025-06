Ukrajna: újabb korrupciós botránnyal buktak le Zelenszkij emberei

v

Rendszerszintű visszaélésre utalnak a jelek

Az ukrán ügyészség közleménye szerint az ügyben érintett nyolc fő közül többen vezető beosztásban voltak, köztük könyvelők és egy külföldi igazgató is. A vádak szerint a bűncselekményeket hivatali visszaélés és sikkasztás bűntettei keretében követték el. Jelenleg is folyamatban van a nyomozás, amely során a hatóságok újabb, korábban nem észlelt visszaélések nyomait keresik. A történtek érzékenyen érinthetik Ukrajna nemzetközi reputációját, különösen abban az időszakban, amikor az ország jelentős mértékű pénzügyi, humanitárius és katonai támogatásra támaszkodik nyugati partnerei részéről. Az eset rávilágít arra is, hogy az ukrán közszféra korrupciós kihívásai továbbra is rendszerszintű problémát jelentenek.