Ukrajnát elborítja a korrupció

Az ukrajnai háború kitörése óta Brüsszel több mint 140 milliárd eurónyi támogatást nyújtott Ukrajnának különféle formákban és jogcímeken. Az ország támogatása idén is folytatódik, az Európai Unió több mint harmincmilliárd eurót fordít erre a célra. Ennek keretében egy új finanszírozási mechanizmust is létrehoztak: az úgynevezett Ukrajna-eszközt, amely célzott, stabil és kiszámítható pénzügyi segítséget biztosítana Ukrajnának a 2024 és 2027 közötti időszakban. Ennek teljes keretösszege akár 50 milliárd eurót, vagyis körülbelül 20 ezermilliárd forintot is elérhet.