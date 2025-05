Ukrajna uniós csatlakozása egész Európa számára veszélyes

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „ha az ukránokat fölveszik, a háborút is felvesszük az unióba”. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországnak egytucatnyi problémája van az ukrán tagsággal kapcsolatban – az agráriumtól kezdve a korrupción át egészen a titkosszolgálati támadásokig –, és ezekre eddig sem Brüsszel, sem Kijev nem adott megnyugtató választ. A magyar kormány éppen ezért kezdeményezett véleménynyilvánító konzultációt a kérdésről, hangsúlyozva, hogy nem lehet felelőtlenül dönteni egy egész kontinens jövőjéről.

Orbán Viktor Ukrajna EU-csatlakozásának veszélyeire hívta fel a figyelmet

Fotó: MTI

Hatalmas biztonsági kockázatokat rejt Ukrajna csatlakozása

Ha Ukrajna az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, Magyarország közvetlen szomszédságában egy háborús ország jelenik meg a schengeni övezeten belül. Orbán Viktor szerint ez önmagában is súlyos veszélyt jelentene hazánk biztonságára, ám az egyik legnagyobb kockázatot a kontrollálatlanná váló migráció és a közbiztonság drámai romlása jelentené. A kormányfő szerint a határ megszűnésével milliós tömegben jelenhetnek meg ukrán állampolgárok, akiknek egy része nem integrációs céllal érkezne, hanem a háború és a gazdasági kilátástalanság elől menekülne.

Itt azért meg fognak jelenni milliószám ukrán migránsok. Tehát ha nincs határ a két ország között, akkor minden veszélybe kerül

– figyelmeztetett Orbán Viktor, majd hozzátette:

Az ukrán maffia tevékenysége ismert Magyarországon. A közbiztonságot sem lehet garantálni.

A magyar kormány figyelmeztetéseit hírszerzési jelentések és biztonságpolitikai elemzések is alátámasztják. Földi László titkosszolgálati szakértő szerint az ukrán alvilág történelmileg az egyik legkegyetlenebb bűnözői hálózat a világon, és a háború során kiképzett, de leszerelt katonák könnyen betagozódhatnak ezekbe a csoportokba.

Európa megkapja a konkrét háborút Ukrajnából, mégpedig azért, mert az ukrán maffia és a munkájukat elveszített katonák a háború után a szervezett bűnözés útján indulnak meg Európa országaiba

– figyelmeztetett. A GITOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime) nemzetközi bűnözési indexe szerint Ukrajna már a háború előtt is a világ egyik leginkább szervezett bűnözéssel sújtott országa volt. A 193 vizsgált állam közül a 34. helyen állt, míg Európában csak két ország előzte meg a bűnözési rangsorban. A nyugat-európai nagyvárosokban már most is aktívan jelen vannak keleti bűnbandák. Svédországban, Németországban, Belgiumban rendszeresek a bandaháborúk, robbantások és leszámolások.

Ha Ukrajna EU-tagállammá válik, ezek a folyamatok felerősödnek, a határ megszűnésével Magyarország a nemzetközi bűnözés egyik frontvonalává válhat.

A magyar határőrök, rendőrök és titkosszolgálatok jelenleg is erőn felül teljesítenek, ám egy schengeni határ megszűnése az ukrán irányból olyan teherrel járna, amit hosszú távon nem lehetne kezelni.

A magyar gazdák és a vidék megélhetése is veszélybe kerülne

Ukrajna uniós csatlakozása a magyar mezőgazdaság jövőjét is alapjaiban rengetné meg. A kormány álláspontja világos: ha egy olyan ország kerül be az EU belső piacára, ahol olcsón, de sokszor az uniós szabályokat figyelmen kívül hagyva termelnek, az végzetes versenyhátrányba sodorhatja a magyar gazdákat. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a gazdák Brüsszelbe készülnek, hogy egy nagy tüntetéssel fejezzék ki ellenállásukat, „mert az azt jelentené, hogy tönkremegy az európai mezőgazdaság”.

A veszély nem elméleti. Az orosz–ukrán háború kirobbanását követően az EU ideiglenesen liberalizálta az ukrán mezőgazdasági exportot, aminek következtében az ukrán gabona olcsón, sokszor ellenőrizetlenül árasztotta el a közép-európai piacokat.

A kikötők leállása után a szállítások szárazföldön indultak meg, és a magyar, lengyel, román gazdák azonnal megérezték a hatását. A kormány válaszként ideiglenes importtilalmat vezetett be az ukrán terményekre, de ha Ukrajna teljes jogú taggá válik, ezzel a lehetőséggel többé nem élhetünk. Nagy István agrárminiszter szerint a baj ennél is mélyebb.