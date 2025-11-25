Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

munkaidőtámogatásjogosultrendvédelmi

Megjelent a régóta várt kormányrendelet az egymillió forintos otthontámogatásról

Megjelent a régóta várt kormányrendelet a közszolgálatban dolgozóknak járó, évi nettó egymillió forintos otthontámogatásról. A támogatás egy célzott juttatás, amely alanyi jogon, ám nem automatikusan jár a jogosultaknak. Fontos, hogy aki 2026. január 1. előtt felvett lakáshitelének törlesztésére fordítaná a támogatást, annak legkésőbb január 20-ig lépnie kell.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 16:31
Az Otthon start miatt több bérlő is a saját lakást választotta, de vannak, akik további kedvezményt vehetnek igénybe akár erre a konstrukcióra is Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Közlönyben megjelent közszolgálati otthontámogatásról szóló jogszabály gyakorlatilag biztossá teszi, hogy a program 2026. januártól elindulhat, jelentős segítséget nyújtva a lakáshitellel rendelkező vagy lakásvásárlás előtt álló, közszférában dolgozóknak. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a 361/2025. (XI. 25.) kormányrendeletben a támogatás felhasználását illetően érdemi módosítás nem történt a tervezethez képest, azonban fontos részletek derültek ki a felhasználási módokról és az érintettek köréről.

1 millió forint, 20170726 albérlet diák lakhatás lakáskiadás diáknak albérleti árak kaució kulcs lakás ingatlan pénz forint lakásbérlés
Részmunkaidős foglalkoztatottak is megkaphatják az egymillió forintot: a támogatás a teljes munkaidőre megállapított összeg arányos részében jár
Fotó: Székelyhidi Balázs

Kik a jogosultak az évi egymillió forintra?

A rendelet megerősíti a tervezetből már ismert széles jogosulti kört, többek között:

  • Törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, ideértve a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozóit, hivatásos vagy szerződéses katonákat, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagjait.
  • Egészségügyi dolgozók, ápolók, orvosok, háziorvosok, alapellátást végző fogorvosok.
  • Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézmények munkatársai, fenntartótól függetlenül (állami, egyházi, alapítványi – ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is).
  • Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók, valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Korábban a Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezte a kormánynál az egymillió forintos közszolgálati otthontámogatás kiterjesztését a köztulajdonban lévő, közszolgáltatásokat működtető gazdasági társaságok munkavállalóira – például a postásokra – is. A végleges rendelet szerint azonban a támogatás rájuk nem terjed ki.

A friss rendelet megerősíti, hogy részmunkaidős foglalkoztatottak is megkaphatják az egymillió forintot: a támogatás a teljes munkaidőre megállapított összeg arányos részében jár.

Ugyancsak jogosultak azok, akik próbaideje már lejárt, de az adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk, ők a támogatást szintén arányosan vehetik igénybe.

A kizárásokban sem történt változás. Nem jogosultak a támogatásra a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik az szja-tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek, ahogy a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok sem.

Mire fordítható az egymillió forint?

A támogatás célzottan a lakáscélú jelzáloghitelhez kapcsolódó terhek csökkentésére szolgál, méghozzá kétféle módon: vagy meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitelhez önerőként használható fel.

Meglévő lakáscélú kölcsön esetén az éves keretösszeg egy tizenketted részét, azaz 83 333 forintot folyósítanak havonta a támogatott bankszámlájára. A rendelet kimondja, hogy közvetlenül előtörlesztésre nem lehet fordítani, azonban a BiztosDöntés.hu szakértői szerint a támogatott dönthet úgy, hogy a kapott összeget nem elkölti, hanem abból a hitelét előtörleszti, ennek ugyanis nincs akadálya.

Ha egy lakáshitelben adós és adóstárs szerepel, és mindketten jogosultak a közszolgálati otthontámogatásra, akkor helyettük együttesen akár évi kétmillió forint törlesztőt áll az állam. Nekik ebben az esetben havi 166 666 forint havi törlesztőt nem kell megfizetniük, vagyis együtt akár 35 millió forint Otthon start lakáshitelhez is hozzájuthatnak ingyenesen.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.