Megjelent a régóta várt kormányrendelet az egymillió forintos otthontámogatásról

A Magyar Közlönyben megjelent közszolgálati otthontámogatásról szóló jogszabály gyakorlatilag biztossá teszi, hogy a program 2026. januártól elindulhat, jelentős segítséget nyújtva a lakáshitellel rendelkező vagy lakásvásárlás előtt álló, közszférában dolgozóknak. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a 361/2025. (XI. 25.) kormányrendeletben a támogatás felhasználását illetően érdemi módosítás nem történt a tervezethez képest, azonban fontos részletek derültek ki a felhasználási módokról és az érintettek köréről.

Részmunkaidős foglalkoztatottak is megkaphatják az egymillió forintot: a támogatás a teljes munkaidőre megállapított összeg arányos részében jár

Fotó: Székelyhidi Balázs

Kik a jogosultak az évi egymillió forintra?

A rendelet megerősíti a tervezetből már ismert széles jogosulti kört, többek között:

Törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, ideértve a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozóit, hivatásos vagy szerződéses katonákat, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagjait.

Egészségügyi dolgozók, ápolók, orvosok, háziorvosok, alapellátást végző fogorvosok.

Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézmények munkatársai, fenntartótól függetlenül (állami, egyházi, alapítványi – ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is).

Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók, valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.

Korábban a Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezte a kormánynál az egymillió forintos közszolgálati otthontámogatás kiterjesztését a köztulajdonban lévő, közszolgáltatásokat működtető gazdasági társaságok munkavállalóira – például a postásokra – is. A végleges rendelet szerint azonban a támogatás rájuk nem terjed ki.

A friss rendelet megerősíti, hogy részmunkaidős foglalkoztatottak is megkaphatják az egymillió forintot: a támogatás a teljes munkaidőre megállapított összeg arányos részében jár.

Ugyancsak jogosultak azok, akik próbaideje már lejárt, de az adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk, ők a támogatást szintén arányosan vehetik igénybe.

A kizárásokban sem történt változás. Nem jogosultak a támogatásra a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik az szja-tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek, ahogy a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok sem.