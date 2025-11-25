Megjelent a régóta várt kormányrendelet az egymillió forintos otthontámogatásról

A Magyar Közlönyben megjelent közszolgálati otthontámogatásról szóló jogszabály gyakorlatilag biztossá teszi, hogy a program 2026. januártól elindulhat, jelentős segítséget nyújtva a lakáshitellel rendelkező vagy lakásvásárlás előtt álló, közszférában dolgozóknak. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a 361/2025. (XI. 25.) kormányrendeletben a támogatás felhasználását illetően érdemi módosítás nem történt a tervezethez képest, azonban fontos részletek derültek ki a felhasználási módokról és az érintettek köréről.
Kik a jogosultak az évi egymillió forintra?
A rendelet megerősíti a tervezetből már ismert széles jogosulti kört, többek között:
- Törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, ideértve a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozóit, hivatásos vagy szerződéses katonákat, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagjait.
- Egészségügyi dolgozók, ápolók, orvosok, háziorvosok, alapellátást végző fogorvosok.
- Felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézmények munkatársai, fenntartótól függetlenül (állami, egyházi, alapítványi – ideértve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is).
- Közfoglalkoztatottak, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állók, valamint polgármesterek és a képviselő-testület, illetve közgyűlés tagjai.
Korábban a Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezte a kormánynál az egymillió forintos közszolgálati otthontámogatás kiterjesztését a köztulajdonban lévő, közszolgáltatásokat működtető gazdasági társaságok munkavállalóira – például a postásokra – is. A végleges rendelet szerint azonban a támogatás rájuk nem terjed ki.
A friss rendelet megerősíti, hogy részmunkaidős foglalkoztatottak is megkaphatják az egymillió forintot: a támogatás a teljes munkaidőre megállapított összeg arányos részében jár.
Ugyancsak jogosultak azok, akik próbaideje már lejárt, de az adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk, ők a támogatást szintén arányosan vehetik igénybe.
A kizárásokban sem történt változás. Nem jogosultak a támogatásra a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik az szja-tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek, ahogy a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok sem.
