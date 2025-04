Ukrajna uniós csatlakozása hatalmas rombolást végezne a magyar mezőgazdaságban

Ha megint ránk zúdulna minden, Ukrajna uniós csatlakozásával még rosszabb helyzetbe kerülnénk, tönkre mennének a gazdák és veszélybe kerülne a mindennapi kenyerünk is. Emellett szétfeszülne az eddigi uniós agrártámogatási rendszer is, megszűnhetnek a gazdáknak járó területalapú támogatások és a fejlesztési forrásaik is elapadhatnak. Nem engedhetjük, hogy Ukrajna EU-tagsága bedöntse a magyar agráriumot és ellehetetlenítse azokat, akiknek a mindennapi kenyerünket köszönhetjük. Van tehát mit vesztenünk és van mit megvédenünk!