Szeptember óta hasít az olcsó hitel

Nem csökken a szeptember 1-jén indult Otthon start program lendülete, november közepéig 22 ezer fix 3 százalékos hiteligénylési kérelmet nyújtottak be csaknem 800 milliárd forint összegben, és több mint 8500 igénylőnek már folyósítottak is csaknem 300 milliárd forint hitelt - mondta a Miniszterelnökség (ME) parlamenti és stratégiai államtitkára a program eredményeiről tartott keddi sajtótájékoztatóján.

Panyi Miklós kiemelte:

a program hozza a kormány által várt eredményeket, nő az ingatlan-tranzakciók száma, megmozdult a hitelpiac, kiemelkedő a fiatal és az első lakást vásárlók aránya, az ingatlanpiacra folyamatosan érkeznek az új ingatlanok és fordulat állt be az albérletpiacon is.

Az Otthon Start program a magyar otthonteremtési rendszer meghatározó és hosszú távú pillére, a kormány abban hisz, hogy a fiatalok lakhatási problémáira a megoldás az első lakásszerzés kiemelt támogatása - fogalmazott az államtitkár.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: a kínálati oldal erősödését mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, és a várakozások szerint az év végére 30 százalék fölé is mehet ez az emelkedés.

Panyi Miklós elmondta: arra számítanak, hogy a következő hónapokban havonta átlagosan 5-6 ezer fix 3 százalékos hitelszerződést kötnek majd, december végéig mintegy 15 ezer Otthon Start programos hitelszerződés megkötése is megtörténhet. A jövő év elejétől új lehetőségek is megnyílnak, így egy év alatt akár 50 ezer szerződéskötésre is sor kerülhet - jelezte. Hozzátette: a kormány ezt a számot célozta meg a program indulásakor.

Az államtitkár hangsúlyozta: amíg ez a kormány van hatalmon, addig az Otthon Start Program marad.



Szemben az ellenzéki pártokkal, szemben a Tisza Párttal, mi nem hiszünk abban, hogy a fiatalok lakhatási nehézségeire bérlakásprogram lenne a megoldás

- fogalmazott.

Összehasonlításképpen elmondta: 1000 bérlakás építése mintegy 40 milliárd forintba kerülne, és ezek 3-4 év múlva készülnének el, ugyanakkor az Otthon Start Program keretében ebből az összegből körülbelül 7-8-szor annyi fiatal első lakáshoz jutását tudják segíteni, és a fiatalok így anyagi értelemben is biztonságot szereznek.