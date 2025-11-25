Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Szalay-Bobrovnicky Kristófháborúhonvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel háborús szövetségese a Tisza Párt + videó

Az Európai Unió szövetségeseket gyűjt háborús tervei megvalósításához, így aztán „ismét a kis Magyarországnak jutott egy nagy feladat”, hangoztatta a honvédelmi miniszter országjárásának makói fórumán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 16:30
Az EU védelmi minisztereinek informális ülése Koppenhágában MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának makói fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ismét „a kis Magyarországnak jutott egy nagy feladat”: egy rendkívül fontos kérdésben kell „a sarkunkra állni” és hangunkat hallatni. 

Magyar Péter a brüsszeli vezetőkkel Forrás: Facebook

 

A honvédelmi tárca vezetője szerin a híreket figyelve bárki megállapíthatja, hogy 

Brüsszel háborús terveket sző, ezért a magyar politikusoknak ki kell állniuk a magyarok érdekeiért, ezt pedig megerősíti a háborúellenes petíció. 

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nemrégiben levelet küldött az EU-s országok vezetőinek, így Orbán Viktor miniszterelnöknek is, amelyben ismét pénzt kért Ukrajnának azon korábbi milliárdok mellé, amelyek egy részét „aranyvécék formájában Kijevben látjuk felbukkanni” – utalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy nemrégiben napvilágra került ukrajnai korrupciós ügyre.

– Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, hogy Európa legnagyobb hadseregét szeretné felépíteni, a lengyel miniszterelnök is arról szólt, hogy országa háborúban áll, másutt pedig a sorkatonai szolgálat visszaállítására készülnek – sorolta a tárcavezető. Rámutatott, hogy a brüsszeli politikusoknak nemcsak a nyilatkozataik, hanem az intézkedéseik is a háborús készülődésre utalnak: 

a komoly források ugyanis a háborús terv megvalósításához kellenek, azokat pedig részben a zárolt orosz vagyonok elvételével, részben az európai polgárok befizetéseinek elvételével, részben hitelfelvétellel teremtenék elő.

A miniszter leszögezte: Magyarországnak fel kell lépnie ez ellen, s meg kell állítania a háborús készülődést, ehhez pedig a magyar emberek támogatására és olyan európai szövetségesekre van szükség, mint Szlovákia, Csehország, a tengerentúlról pedig az Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve ugyanis komoly reményt nyújt, az EU azonban mégis lassítja annak megvalósulását.

– Brüsszel megtalálta magyarországi szövetségeseit háborús terveihez a baloldali Tisza Pártban – mondta a miniszter, hozzátéve: a Tisza a brüsszeli háborús terv mellett áll:

kormányon adót emelnének, a pénzt pedig Brüsszelnek adnák.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint óriási az áprilisi választások tétje: ha nem az a nemzeti erő vezeti tovább az országot, amely eddig ellenállt a folyamatoknak, akkor egy Brüsszelből finanszírozott, brüsszeli érdekeket szolgáló „magyar képződmény” kerülhet hatalomra. Ebben az esetben rögtön a választásokat követően a brüsszeli háborús tervbe illesztenék hazánkat, azaz „lassítás nélkül” érkezne meg Magyarország a háborúba.

Azért akarják eltávolítani a magyar kormányt, mert politikailag akadályozza a brüsszeli terveket, s azért akarják hatalomba emelni a Tiszát, hogy az a szükséges pénzügyi forrásokat előteremtse, s eljuttassa a pénzt a háború finanszírozására – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy ezt meg kell akadályozni.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu