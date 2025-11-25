Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel háborús szövetségese a Tisza Párt + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának makói fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ismét „a kis Magyarországnak jutott egy nagy feladat”: egy rendkívül fontos kérdésben kell „a sarkunkra állni” és hangunkat hallatni.

Magyar Péter a brüsszeli vezetőkkel Forrás: Facebook

A honvédelmi tárca vezetője szerin a híreket figyelve bárki megállapíthatja, hogy

Brüsszel háborús terveket sző, ezért a magyar politikusoknak ki kell állniuk a magyarok érdekeiért, ezt pedig megerősíti a háborúellenes petíció.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nemrégiben levelet küldött az EU-s országok vezetőinek, így Orbán Viktor miniszterelnöknek is, amelyben ismét pénzt kért Ukrajnának azon korábbi milliárdok mellé, amelyek egy részét „aranyvécék formájában Kijevben látjuk felbukkanni” – utalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy nemrégiben napvilágra került ukrajnai korrupciós ügyre.

– Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, hogy Európa legnagyobb hadseregét szeretné felépíteni, a lengyel miniszterelnök is arról szólt, hogy országa háborúban áll, másutt pedig a sorkatonai szolgálat visszaállítására készülnek – sorolta a tárcavezető. Rámutatott, hogy a brüsszeli politikusoknak nemcsak a nyilatkozataik, hanem az intézkedéseik is a háborús készülődésre utalnak:

a komoly források ugyanis a háborús terv megvalósításához kellenek, azokat pedig részben a zárolt orosz vagyonok elvételével, részben az európai polgárok befizetéseinek elvételével, részben hitelfelvétellel teremtenék elő.

A miniszter leszögezte: Magyarországnak fel kell lépnie ez ellen, s meg kell állítania a háborús készülődést, ehhez pedig a magyar emberek támogatására és olyan európai szövetségesekre van szükség, mint Szlovákia, Csehország, a tengerentúlról pedig az Egyesült Államok. Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve ugyanis komoly reményt nyújt, az EU azonban mégis lassítja annak megvalósulását.

– Brüsszel megtalálta magyarországi szövetségeseit háborús terveihez a baloldali Tisza Pártban – mondta a miniszter, hozzátéve: a Tisza a brüsszeli háborús terv mellett áll:

kormányon adót emelnének, a pénzt pedig Brüsszelnek adnák.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint óriási az áprilisi választások tétje: ha nem az a nemzeti erő vezeti tovább az országot, amely eddig ellenállt a folyamatoknak, akkor egy Brüsszelből finanszírozott, brüsszeli érdekeket szolgáló „magyar képződmény” kerülhet hatalomra. Ebben az esetben rögtön a választásokat követően a brüsszeli háborús tervbe illesztenék hazánkat, azaz „lassítás nélkül” érkezne meg Magyarország a háborúba.