A francia vezérkari főnök kijelentéstén még Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elképedt + videó

– Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk – jelentette ki Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi tárca vezetője arra reagált, hogy Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság elől sem lehet tovább elhallgatni.

2025. 11. 21. 14:15
Fotó: Thomas Traasdahl Forrás: MTI/EPA/Ritzau
– A francia vezérkari főnök arról beszél, föl kell készülnie Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítjük. Ez nem riogatás, ez valóság – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk. „Most még van idő, most még van lehetőség” erre, tette hozzá. 

Emmanuel Macron francia elnök (j2) és Fabien Mandon francia vezérkari főnök (Fotó: Benoit Tessier / MTI/EPA/Reuters pool)
Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. – Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk – fogalmazott a francia vezérkari főnök.

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, ezért fontos a háborúellenes aláírásgyűjtés, és az, hogy kikre szavazunk 2026-ban. 

– Ha itt egy olyan kormány lesz, amely amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak az elvesztésére is fel kell készülnünk. Ez elfogadhatatlan, hatalmas a tét – hangsúlyozta.

Szerinte azonba nemcsak a francia vezérkari főnök gondolkodik így, hanem például a német és az angol is. – Járok NATO védelmi miniszteri értekezletekre és az európai uniós védelmi miniszteri értekezletekre is, ott is ez a hangulat. Meg kell állítani Brüsszelt ezen az úton, és egy Tisza nevű képződmény nem fogja tudni megállítani – jelentette ki.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Ritzau)


