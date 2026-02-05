Hazai pályára látogat Orbán Viktor, folytatódik az országjárás + videó

A héten elindult Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök pedig új videójában elárulta: csütörtökön Mezőtúrra utazik, ahová mint „hazai pályára” tér vissza.

Javában tart Orbán Viktor országjárása (Forrás: Facebook)

A kormányfő felidézte, hogy édesanyja Mezőtúrról származik, ő maga pedig sok nyarat töltött a városban, amelyet kívülről-belülről ismer.

Orbán Viktor gyerekkori emlékeire is visszaemlékezett: kedvenc időtöltése akkoriban a pecázás volt. Kisgyerekként nem voltak nagy kapásai, többnyire törpeharcsát, kárászt és keszeget sikerült kifognia, az így szerzett halakat pedig rendszerint a macskáknak adta.

A macskák örültek, a halak nem

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, Komárom és Oroszlány volt az előző állomása annak az országjárásnak, amely hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök a hét elején Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)