Magyarországra vezényelt deszantosok vennék át az irányítást a Tisza Párt logója alatt

Sorozatosan bukkannak fel a magyar ellenzék soraiban lobbisták és a nemzetközi nagytőkéhez kötődő pénzemberek. Tóth Máté energiajogász szerint ezen személyek esetében olyan megbízhatatlan, a magyar érdekeket figyelmen kívül hagyó szereplőkről van szó, akik csupán parancsokat teljesítenek. Kapitány István vagy Orbán Anita szerinte Magyarországra vezényelt deszantos, akik minden globalista parancsot végrehajtanak. 

Gábor Márton
2026. 02. 05. 13:06
Kapitány István
Kapitány István Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI
A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea, külügyi vezetője, Orbán Anita, és a gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István is olyan nemzetközi óriásvállalatoktól érkezett a Tisza Pártba, amelyek komoly lobbierővel és nemzetközi tőkével rendelkeznek, a céljuk pedig a minél nagyobb profit elérése, ennek érdekében pedig Magyarországot bármi áron leválasztanák az olcsó orosz olajról és gázról.

Ukrajna már többször megtámadta a Barátság kőolajvezetéket
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Tisza Pártban az egyik első fecske, aki a nemzetközi nagytőkétől érkezett, Bujdosó Andrea volt, aki később a párt fontos pozícióját is megkapta, nevezetesen frakcióvezető lett a Fővárosi Közgyűlésben. Bujdosó a Shell magyarországi igazgatósági elnöke volt. 2017-ben egy hosszas interjút közölt vele az Index, amelyben a nők helyzetével kapcsolatos kérdésekre válaszolt hosszasan az akkor még a Shell-nek dolgozó Bujdosó. 

Az akkor balliberális orientáltságú Index kiválasztása ugyanakkor korántsem tűnik véletlennek, ugyanis a Tűzfalcsoport egy 2019-es cikkéből kiderült, hogy a Shell reklámszerződést kötött a lappal. Az akkoriban még a mostani telexesekkel kitömött médium a Tűzfalcsoport állítása szerint egy olyan reklámot közölt, amely első blikkre azt sugallja, hogy vízzel működő autót fejlesztett a Shell, csak a reklámra való rákattintás után derül ki, hogy igazából egy 30 percig működő modellautóról van szó.

A Tűzfalcsoport írása pedig bizonyítékul szolgál arra, hogy a globális óriásvállalat a baloldali média befolyásolásával is foglalkozott. 

Szintén a globális nagytőke érdekköréből került az ellenzéki szakértők közé Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke. Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, ebből tíz évet globális alelnökként. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Kapitány is az Interag nevű impexből jön, ahonnan aztán éppen abba a Shellbe vezetett az útja, ami az Interaggal közös pénzfolyatási projekt volt a magyar állam milliárdos kárára. Kapitány 2014–2024 között, a súlyos bírósági ítéletek megszületésének idején, a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke volt.

A Tűzfalcsoport nemrég azt is felderítette, 2021 decemberében a 444.hu írta meg, hogy egy dél-afrikai felsőbb bíróság ítéletével megakadályozta, hogy a Shell szeizmikus vizsgálatokat végezzen Dél-Afrika érintetlen vadpartján. Az olajtársaság olaj és földgáz után akart kutatni, környezetvédők többek közt azért tiltakoznak, mert a Shell által tervezett szeizmikus robbantások víz alatti akusztikája káros a tengeri állatokra, különösen a vándorló bálnákra.

Szintén a globalista lobbisták csoportjából érkezett meg a Tisza Párthoz Orbán Anita, ő lett a párt külügyi vezetője, így egy újabb, a globalista baloldalhoz és Bajnai Gordonhoz kapcsolódó vezető került pozícióba.

 Miközben Orbán Anitát a baloldali lapok korábban igyekeztek a jobboldalhoz kötni, 

Magyar Péter legújabb igazolásának valójában erős szocialista múltja van.

Az Ellenpont mostani elemzésében azt írta, Gyurcsány bukása után Orbán Anita ugyan megpróbált a Fideszhez dörgölőzni, de nagyon gyorsan, már a 2010-es választás előtt kirakták. Ráadásul 

az újdonsült tiszás vezető férje komoly bekötésekkel rendelkezett a Demszky–Hagyó-féle Városházán.

Forrás: Ellenpont

A portál tudatta, Orbán Anita évek óta igazgatósági tag az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, amely elsősorban kutatásokkal segítette az ellenzéket a 2022-es választási kampányban. 

A testület vezetésében helyet foglal egy másik magyar is: Bajnai Gordon, és itt tevékenykedik a guruló dollárokkal kapcsolatos botrány főszereplője, Korányi Dávid is.

Kitértek arra is, hogy Orbán Anita benne van egy másik kiemelt globalista társaságban, a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relationsben (ECFR). 

Magyar Péter szakértője a külpolitikai irányultságú ECFR tanácsában olyan személyekkel került egy társaságba, mint Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid és Dobrev Klára. 

Sokatmondó, hogy a személyesen Soros által alapított szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában. Jól jelzi a súlyukat, hogy 2023-ban több mint tízmillió eurónyi dollárból szervezhettek találkozókat, amelyből kétmilliót Soros György alapítványa állt.

Hozzátették, hogy a vezető mind ez idáig a Vodafone kommunikációs igazgatójaként dolgozott. Ráadásul a LinkedIn-oldala szerint egy cseh vegyipari vállalatban, a Draslovkában is igazgatósági tag. Orbán Anita tehát egy újabb ékes bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter mögé végképp besorolt a globalista baloldal.

A nemzetközi nagytőke magyarországi térnyerésével és esetleges befolyásolási kísérleteivel kapcsolatban lapunk megkereste Tóth Máté energiajogászt, aki elmondta,

a nemzetközi globális pénzintézetek, amelyeknek a versenyistállójában szocializálódnak sorra azok az emberek, akiket most idevezényelnek Magyarországra deszantosként, akik elkötelezett hívei annak, hogy lebontsák a nemzetállami határokat, és igazodjanak a brüsszeli politikához is.

Az energiajogász szerint a rendszerváltás után nemzetközi energiacégek jelentek meg Magyarországon, amelyek felszippantották azokat a fiatal és ambiciózus embereket, akik aztán regionális menedzser pozícióban helytartóként helyezkedtek el.

Nem a Shell térfoglalását keresném ebben, hanem annak a nemzetközi pénzmagántőke-világnak, ahol egyébként nincs márkahűség sem, a szóban forgó menedzserek általában nagy fluktuációval körbejárják a globális vállalatokat, ahol végrehajtókként tevékenykednek, és teljesítik a parancsokat

– jelentette ki Tóth Máté. Elmondta, mostanra általános gyakorlattá vált, hogy a legtöbb baloldali és ellenzéki felületet globális óriáscégek támogatják, akiknek van magyarországi fiókszervezetük, ezt pedig egyszerűen kétoldalú támogatási szerződésekkel teszik. 

A leginkább aggasztó, hogy mindeközben felnőtt, aranykorba ért az a generáció, amely teljesen gyökértelenként, hazátlanként semmilyen nemzeti, állami, identitásbeli szocializációval nem rendelkezik

– emelte ki az energiajogász. Elmondta, kulcsfontosságú mindenkinek megértenie, hogy ezek az emberek a választók számára teljesen megbízhatatlanok, csak végrehajtóként tevékenykednének. 

Ezek az emberek az elmúlt évtizedekben jó végrehajtóvá szocializálódtak regionális vezetőként, akik minden parancsot tökéletesen teljesítenek. Ezek az emberek politikai, világnézeti kérdésekben tökéletesen megbízhatatlanok. Kapitány István például most maszkírozza magát, és azt állítja, hogy elkötelezettje a zöldprogramoknak, miközben tudjuk, hogy Afrikában a máig tartó legsúlyosabb környezetszennyezéseket vezette a Shell regionális vezetőjeként

– jelentette ki Tóth Máté.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

