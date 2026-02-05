Magyarországra vezényelt deszantosok vennék át az irányítást a Tisza Párt logója alatt

A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea, külügyi vezetője, Orbán Anita, és a gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István is olyan nemzetközi óriásvállalatoktól érkezett a Tisza Pártba, amelyek komoly lobbierővel és nemzetközi tőkével rendelkeznek, a céljuk pedig a minél nagyobb profit elérése, ennek érdekében pedig Magyarországot bármi áron leválasztanák az olcsó orosz olajról és gázról.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Tisza Pártban az egyik első fecske, aki a nemzetközi nagytőkétől érkezett, Bujdosó Andrea volt, aki később a párt fontos pozícióját is megkapta, nevezetesen frakcióvezető lett a Fővárosi Közgyűlésben. Bujdosó a Shell magyarországi igazgatósági elnöke volt. 2017-ben egy hosszas interjút közölt vele az Index, amelyben a nők helyzetével kapcsolatos kérdésekre válaszolt hosszasan az akkor még a Shell-nek dolgozó Bujdosó.

Az akkor balliberális orientáltságú Index kiválasztása ugyanakkor korántsem tűnik véletlennek, ugyanis a Tűzfalcsoport egy 2019-es cikkéből kiderült, hogy a Shell reklámszerződést kötött a lappal. Az akkoriban még a mostani telexesekkel kitömött médium a Tűzfalcsoport állítása szerint egy olyan reklámot közölt, amely első blikkre azt sugallja, hogy vízzel működő autót fejlesztett a Shell, csak a reklámra való rákattintás után derül ki, hogy igazából egy 30 percig működő modellautóról van szó.