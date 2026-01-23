ítéletbíróságKapitány IstvánShell

Komoly bírósági ítéletek terhelik Kapitány István szakmai múltját

Magyar Péter gazdasági és energetikai szakértöjének a pályáját több súlyos bírósági per is beárnyékolja. A Tűzfalcsoport górcső alá vette azokat a Shellhez köthető környezetvédelmi botrányokkal kapcsolatos ítéleteket, amelyek abban az időszakban születtek, amikor Kapitány István vezette a globális olajipari céget.

2026. 01. 23.
Súlyos bírósági ítéletek vetnek árnyékot Kapitány István karrierjére, ugyanis több környezetvédelmi botránnyal kapcsolatos ítélet fűződik a Magyar Péter pártjának újdonsült gazdaságfejlesztési és energetikai  tanácsadójához köthető globális olajipari céghez, a Shellhez – hívja fel a figyelmet a legfrissebb bejegyzésében a Tűzfalcsoport. 

Magyar Péter és Kapitány István. Forrás: Facebook

Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, ebből tíz évet globális alelnökként. A világ egyik legnagyobb mobilitási üzletágát irányította: félmillió munkavállalóval, 85 országban, több mint 45 ezer kereskedelmi egységgel. 1993-ban Dél-Afrikába került a Shell South Africa kereskedelmi osztályvezetőjeként, majd egy évvel később regionális igazgatóként. 

2014–2024 között – tehát a súlyos bírósági ítéletek megszületésének idején – a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke volt

– írta a portál, amely górcső alá vette az ítéleteket.

Felidézték: 2021 decemberében a 444.hu írta meg, hogy egy dél-afrikai felsőbb bíróság ítéletével megakadályozta, hogy a Shell szeizmikus vizsgálatokat végezzen Dél-Afrika érintetlen vadpartján. Az olajtársaság olaj és földgáz után akart kutatni, környezetvédők többek közt azért tiltakoznak, mert a Shell által tervezett szeizmikus robbantások víz alatti akusztikája káros a tengeri állatokra, különösen a vándorló bálnákra. 2021 májusban történelmi győzelemnek értékelte a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTSz), hogy 

a hágai bíróság kötelezte a Shellt, hogy drasztikusan csökkentse szén-dioxid-kibocsátását. 

Ez azért lényeges, mert ez volt az első alkalom, hogy egy bíróság kimondta: egy óriáscég felelős az egyre veszélyesebb mértéket öltő éghajlatváltozásért. A hágai bíróság úgy döntött, hogy a Shell köteles 45 százalékkal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását a következő tíz évben. A pert a Föld Barátai Hollandia (Milieudefensie) több mint 17 ezer felperessel és hat másik civil szervezettel közösen indította. Ez a történelmi jelentőségű ítélet jelentős hatással volt a Shell és más nagy szennyező tevékenységére globális szinten. 
Az MTSz szerint ez hatalmas győzelem volt., a bíróság nem hagyott helyet a kétségeknek. Donald Pols, a Föld Barátai Hollandia igazgatója hangúlyozta: a Shell felelős az egyre veszélyesebb mértéket öltő éghajlatváltozásért, és azonnal be kell fejeznie a pusztító tevékenységet. 

 

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

 

 

