„Kapitány időzített bomba Magyar politikai magánvállalkozásában”

Bartus László, Facebook: „A "Tisza" Magyar Péter magánvállalkozása. Nem egy nyitott demokratikus párt, ahol akár több dudás is megfér egymás ellen, az erőviszonyokat demokratikus választások alakítják ki, testületek vannak. Magyar kontroll nélküli hatalmat gyakorol minden, így a pénz felett is. Egy csúcsmenedzser, ha megmelegszik a "Tiszában", ezt nem fogja tétlenül nézni. Olyan működés, mint a "Tisza Pártban", csak a legsötétebb diktatúrákban, az alvilágban és vezérelvű vallási szektákban van. Ezt Kapitány nem fogja tétlenül nézni, már csak azért sem, mert ilyen körülmények között komoly munkát végezni, kormányozni, nem lehet. Ez időzített bomba Magyar politikai magánvállalkozásában."






