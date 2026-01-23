Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Kapitány időzített bomba Magyar politikai magánvállalkozásában”

Bartus László
2026. 01. 23. 6:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bartus László, Facebook: „A "Tisza" Magyar Péter magánvállalkozása. Nem egy nyitott demokratikus párt, ahol akár több dudás is megfér egymás ellen, az erőviszonyokat demokratikus választások alakítják ki, testületek vannak. Magyar kontroll nélküli hatalmat gyakorol minden, így a pénz felett is. Egy csúcsmenedzser, ha megmelegszik a "Tiszában", ezt nem fogja tétlenül nézni. Olyan működés, mint a "Tisza Pártban", csak a legsötétebb diktatúrákban, az alvilágban és vezérelvű vallási szektákban van. Ezt Kapitány nem fogja tétlenül nézni, már csak azért sem, mert ilyen körülmények között komoly munkát végezni, kormányozni, nem lehet. Ez időzített bomba Magyar politikai magánvállalkozásában.”
 


 

