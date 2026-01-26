Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

Kivégzőosztagot emleget az újabb kiugrott tiszás aktivista

Kizárták a Tiszából azt a korábbi szigetalapítót és kapcsolattartót, akinek azért kellett távoznia, mert nem volt hajlandó támogatni egy kirekesztő, megfélemlítő módszerekkel politizáló belső csoportot. Állítása szerint a mozgalmon belül „kivégzőosztagként” emlegetett kör működik, az adományok kezelése pedig átláthatatlan.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 15:02
Kizárták a Tiszából azt a korábbi szigetalapítót és kapcsolattartót, akinek azért kellett távoznia, mert nem volt hajlandó támogatni egy kirekesztő, másokat lejárató és megfélemlítő módszerekkel politizáló belső csoportot. A politikai közösségből eltávolított aktivista nyilvános nyilatkozatban indokolta döntését, és súlyos állításokat fogalmazott meg a mozgalom belső működéséről, valamint az adományok kezeléséről is.

20251115 Győr A Tisza Párt rendezvénye fotó: Mirkó István MI MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Mirkó István

A volt szigetalapító szerint a kizárásáról hivatalos indoklást nem kapott, azonban úgy véli, az ok egyértelmű: nem volt hajlandó támogatni egy olyan országgyűlési képviselőjelöltet és a köréje szerveződött csoportot, aki és amely – állítása szerint – rendszeresen kirekesztő, becsületsértő, sokszor trágár stílusban lép fel politikai ellenfeleikkel és belső vitapartnereikkel szemben.

Nem voltam hajlandó hallgatni akkor sem, amikor embereket eltakarítandó akadályként kezeltek

– fogalmazott. Elmondása szerint egy korábbi, Alföld Kapuja nevű Tisza-sziget-találkozón – amelynek alapító tagja volt – többek jelenlétében elhangzott a kivégzőosztag kifejezés mint egy belső kör megnevezése. Mint mondta, már önmagában ez a szóhasználat is megdöbbentette.

Állítása szerint később az is kiderült, hogy egy korábbi jobbikos politikust politikai tanácsadónak kértek fel a csoport mellé, ami végleg megerősítette benne, hogy nem kíván részt venni ebben a dologban. Hozzátette: 

idővel az is világossá vált, hogy a mozgalomhoz érkező adományok kezelése nem átlátható, nem követhető és nem elszámoltatható módon történik.

A konfliktusok után döntött úgy, hogy kiválik a közösségből, és február 25-én több társával együtt megalapította a Kossuth-erkély Tisza-szigetet. Elmondása szerint az új közösség alapítói között számos olyan ember volt, akik szintén nem tudtak és nem akartak azonosulni a kirekesztéssel, a lejáratással és az általa kivégzőosztagos gondolkodásnak nevezett módszerekkel.

A feszültséget állítása szerint többször jelezte a mozgalom vezetésének is, azonban érdemi lépés nem történt. Úgy fogalmazott: időközben a vitatott csoport több új szigetet is létrehozott, így létszámfölénybe került, a pártvezetés pedig hallgatott.

Én viszont nem fogok hallgatni, mert szeretnék továbbra is a tükörbe nézni

– jelentette ki.

Nem Borgula László volt az első, aki a Tisza Párt jelöltjét nem tudta támogatni. Nemrég elhatárolódó nyilatkozatot adtak ki a Cegléd környéki Tisza-sziget-csoportok, amelyben bejelentették: nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest vármegyei 14. választókerület tiszás képviselőjelöltjének kampányában. A bejegyzésük szerint egy olyan közösségi médiás bejegyzés jelent meg, amelyben Zágráb Nándor egykori jobbikos önkormányzati képviselő a saját egyesületénél – a Jobb Nagykőrösért Egyesületnél – az Arany Tisza Sziget logóját használva azt a látszatot kelti, mintha a Tisza Párt, illetve a Tisza-szigetek őt támogatnák, és politikai közösséget vállalnának vele. Zágráb Nándor négy évvel ezelőtt egyébként még Márki-Zay Péter jelöltje volt a térségben, az előválasztáson a Jobbik jelöltjeként indult, az országgyűlési választáson aztán simán kikapott. 

 

Ezzel kapcsolatban egyértelművé tesszük, hogy elhatárolódunk Zágráb Nándortól, valamint minden olyan szigettől, amely az ő befolyása alatt áll. A Tisza-szigetek nevében sem politikai felhatalmazást, sem támogatást a részünkről nem kaptak

– írták, hozzátéve, a következő szigetek határolódtak el:

  • Két Torony Tisza Sziget Abony,
  • Kossuth-erkély Tisza Sziget Cegléd,
  • Bástya Tisza Sziget Nagykőrös,
  • Alföld Jövője Ifjúsági Tisza Sziget.

Nemrég pedig arra is bizonyítékot szolgáltatott Magyar Péter, hogy romokban hever a Tisza Párt hátországa. A párt ugyanis megszüntette azt a weboldalt, amely a Tisza-szigetek listáját tartalmazta.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

Az oldalon, amelyen korábban vármegyékre és megyeszékhelyekre lebontva lehetett megtalálni, milyen Tisza-szigetek léteznek, most mindössze négy fül közül választhatunk, kettő a Tisza Párt oldalára irányítja az érdeklődőket, kettő pedig a Tisza Világ applikáció letöltésére. 

Mint ismert, korábban az említett oldalnak köszönhetően számos információ látott napvilágot az elmúlt időszakban, amely bemutatta, milyen állapotok is uralkodnak a Tisza Pártban, illetve a párt hátterét adó Tisza-szigetekben. Kiderült például, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyetlenegy működő Tisza-sziget sincs, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a csoportosulások negyede megszűnt, illetve az is nyilvánvaló volt, hogy mely településeken erős és melyik térségekben gyenge a Tisza Párt. 

Ugyanakkor láthatólag lapunk írásai a Tisza Párt gyenge pontjairól, illetve a Tisza-szigetek eltűnéséről olyannyira sokkolták Magyar Pétert, hogy a weboldal lelövésére utasított. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

