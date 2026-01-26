Kivégzőosztagot emleget az újabb kiugrott tiszás aktivista

Kizárták a Tiszából azt a korábbi szigetalapítót és kapcsolattartót, akinek azért kellett távoznia, mert nem volt hajlandó támogatni egy kirekesztő, másokat lejárató és megfélemlítő módszerekkel politizáló belső csoportot. A politikai közösségből eltávolított aktivista nyilvános nyilatkozatban indokolta döntését, és súlyos állításokat fogalmazott meg a mozgalom belső működéséről, valamint az adományok kezeléséről is.

Fotó: Mirkó István

A volt szigetalapító szerint a kizárásáról hivatalos indoklást nem kapott, azonban úgy véli, az ok egyértelmű: nem volt hajlandó támogatni egy olyan országgyűlési képviselőjelöltet és a köréje szerveződött csoportot, aki és amely – állítása szerint – rendszeresen kirekesztő, becsületsértő, sokszor trágár stílusban lép fel politikai ellenfeleikkel és belső vitapartnereikkel szemben.

Nem voltam hajlandó hallgatni akkor sem, amikor embereket eltakarítandó akadályként kezeltek

– fogalmazott. Elmondása szerint egy korábbi, Alföld Kapuja nevű Tisza-sziget-találkozón – amelynek alapító tagja volt – többek jelenlétében elhangzott a kivégzőosztag kifejezés mint egy belső kör megnevezése. Mint mondta, már önmagában ez a szóhasználat is megdöbbentette.

Állítása szerint később az is kiderült, hogy egy korábbi jobbikos politikust politikai tanácsadónak kértek fel a csoport mellé, ami végleg megerősítette benne, hogy nem kíván részt venni ebben a dologban. Hozzátette:

idővel az is világossá vált, hogy a mozgalomhoz érkező adományok kezelése nem átlátható, nem követhető és nem elszámoltatható módon történik.

A konfliktusok után döntött úgy, hogy kiválik a közösségből, és február 25-én több társával együtt megalapította a Kossuth-erkély Tisza-szigetet. Elmondása szerint az új közösség alapítói között számos olyan ember volt, akik szintén nem tudtak és nem akartak azonosulni a kirekesztéssel, a lejáratással és az általa kivégzőosztagos gondolkodásnak nevezett módszerekkel.

A feszültséget állítása szerint többször jelezte a mozgalom vezetésének is, azonban érdemi lépés nem történt. Úgy fogalmazott: időközben a vitatott csoport több új szigetet is létrehozott, így létszámfölénybe került, a pártvezetés pedig hallgatott.

Én viszont nem fogok hallgatni, mert szeretnék továbbra is a tükörbe nézni

– jelentette ki.