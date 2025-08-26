Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

Ők lennének Magyar Péter brutális adóemelésének a legnagyobb vesztesei

Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt – emlékeztetett Gulyás Gergely.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 19:00
A Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési terveivel mindenki rosszul jár, de a legnagyobb vesztesek a fővárosiak és azon belül is a budaiak lesznek – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető rámutatott: 

néhány kerületben még a kerületi átlagbért keresők jövedelme is 33 százalékos szja alá eshet.

Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt, legrosszabbul a főváros és a megyei jogú városok adófizetői járnak.

Ahogy lapunk arról beszámolt, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne; 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. 

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

MOSZ-vezető: A Tisza terve a szakemberek elvándorlásához vezetne

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

