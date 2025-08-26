Ők lennének Magyar Péter brutális adóemelésének a legnagyobb vesztesei

A Tisza Párt nyilvánosságra került adóemelési terveivel mindenki rosszul jár, de a legnagyobb vesztesek a fővárosiak és azon belül is a budaiak lesznek – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető rámutatott:

néhány kerületben még a kerületi átlagbért keresők jövedelme is 33 százalékos szja alá eshet.

Ilyen adórendszer már volt Gyurcsányék alatt, legrosszabbul a főváros és a megyei jogú városok adófizetői járnak.

Ahogy lapunk arról beszámolt, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne; 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.