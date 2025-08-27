Magyar Péter a brüsszeli parancsot hajtaná végre a Tisza-adóval

– Amikor kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetjének az adóemelési terve, akkor az első gondolatom az volt, hogy láttam már ilyet Magyarországon – nyilatkozta lapunknak Mohácsy István, miután napvilágot látott a Tisza-csomag híre. A Fidelitas elnöke emlékeztetett, hogy a magyar emberek jól ismerik a Tisza Párt tervét, mivel a Gyurcsány–Bajnai-korszakban már volt többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer.

A magyar embereket és a magyar családokat negatívan érintené, ha a Tisza Párt háromsávossá alakítaná az szja rendszerét

– tette hozzá Mohácsy István.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke emlékeztetett: a többkulcsos szja-val a Gyurcsány–Bajnai-rendszer jönne vissza (Forrás: Facebook)

Jelezte, hogy Magyar Péterék elképzelése szerint csak évi ötmillió forintig maradna a 15 százalékos szja-kulcs, aki ötmillió forint felett keres évente, annak 7, illetve 18 százalékkal több szja-t kellene fizetnie.

A Fidelitas elnöke szerint egyértelmű, hogy Magyar Péter mögött ugyanazok a globalista erők vannak, mint akik Gyurcsány Ferenc mögött voltak. Úgy véli, hogy Magyar Péter Brüsszel kottájából játszik azzal, hogy emelné az szja-t.

Mohácsy István leszögezte, hogy a Fidelitas, Magyarország legnagyobb politikai ifjúsági szervezete közleményben is elítélte, hogy a Tisza Párt adóemelésekre készül.

A kiszivárgott dokumentumból nagyon jól látszik, hogy a családi adókedvezményeket, a négygyermekes anyák szja-mentességét felülvizsgálná a Tisza Párt, és vélhetően eltörölnék a kedvezményeket

– húzta alá.

A Fidelitas elnöke szerint felmerül a kérdés, hogy mi lenne a sorsa az első házasok kedvezményének, illetve a 25 év alatti fiatalok adómentességének.

A Tisza Párt egy adóemelést akar végrehajtani, aminek a fiatalok is komoly áldozatai lesznek

– tette hozzá.

Annak kapcsán, hogy nem csak az szja-t emelné meg a Tisza Párt, de korábban Magyar Péter a most induló Otthon start programot is támadta, Mohácsy István biztos benne, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetőségét is megszüntetnék. Emlékeztetett, hogy már az első Orbán-kormány időszakában is volt otthonteremtési program, amit 2002 után a Medgyessy-kormány eltörölt.

A csok plusz és az Otthon start program is egy esetleges Tisza párti kormányzás során megszűnne

– rögzítette Mohácsy István. Mint jelezte, az Orbán-kormány hosszú évek óta következetesen támogatja az otthonhoz jutást, ami egy kiváló ügy a magyar családok számára.

A Tisza Pártnak nem érdeke, hogy a magyar emberek otthonhoz jussanak, ezért biztos, hogy eltörölnék az otthonszerzésre irányuló támogatási programokat

– tette hozzá.