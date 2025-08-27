Felháborító a Tisza-csomag, ami megszüntetné az egykulcsos szja-t

A Fidelitas elítéli Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és a Tisza Párt magyarellenes adóreformját – olvasható a szervezet Facebook-bejegyzésében. A Fidelitas szerint felháborító és elfogadhatatlan a Tisza Párt adópolitikai tervezete, amely szerint Magyar Péter pártja megszüntetné a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és progresszív adózással büntetné a dolgozó embereket.

Brutális adóemelésekre készül Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

Különösen súlyos, hogy a javaslat alapján eltörölnék a 25 év alattiak szja-mentességét, a fiatal házasok adókedvezményét, valamint a családosok számára biztosított gyermekek után járó szja-jóváírást is

– szögezte le a Fidelitas.

Mint jelezték, a többgyermekes anyák teljes mentességének megszüntetése pedig a legsúlyosabb támadás a magyar családok ellen. Felhívták a figyelmet, hogy ez a koncepció a stabilitás helyett bizonytalanságot, a fiatalok és a családok támogatása helyett pedig a Gyurcsány-időszakot idéző megszorításokat hozna.

Magyar Péter és a Tisza Párt javaslata nem a magyar emberekért, hanem ellenük készül! A magyar fiatalok és családok jövője nem alku tárgya!

– fogalmazott a bejegyzésben a Fidelitas.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)