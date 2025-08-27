Beláthatatlan következményei lennének a munkaerőpiacon a Tisza-csomagnak

– Legfeljebb azoknak éri meg, akik a zavarosban akarnak halászni, de szerintem a magyar gazdasági szereplői nem ilyenek – mondta a Világgazdaság podcastjében, a VG-Exkluzívban Szalai Piroska miniszterelnök főtanácsadó a többkulcsos adórendszerrel. Kedden írta meg az Index, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül, a párt gazdasági kabinetje a laphoz eljutott titkos dokumentum szerint háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

Bár a párt tagadta a Tisza-csomag létezését, az ellenzéki egyesülés körül ténykedő közgazdászok régóta kritizálják a jelenlegi egykulcsos adórendszert, ami nem éppen arra vall, hogy érintetlenül hagynák egy kormányváltás után.

Tisza-csomag: a munkavállalók több mint háromnegyedének csökkenhet a fizetése

Szalai Piroska szerint szinte mindenki, azok is, akik azt gondolják, hogy jobban fognak járni az új adórendszerben, még ők is azzal szembesülhetnek, hogy ugyanannyi munkával sokkal kevesebbet keresnek, és ezt az első bérpapírjukon látnák. „Lehet, hogy meggondolják háromszor is, hogy bent akarnak-e maradni a munkaerőpiacon, vagy valami más megoldást keresnek” – taglalta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki ezért úgy véli:

a foglalkoztatási létszámot és a foglalkoztatási rátát is csökkentheti a többkulcsos adózás.

A legpesszimistább számítások szerint jövőre 740-750 ezer forint körül alakulhat a bruttó átlagkereset és 600 ezer forint körül a mediánkereset Magyarországon, tehát aki már a medián körül keres, annak a fizetésének jelentős része a 22 százalékos szja-sávba esne.

Ugyanannyit dolgozik, ugyanannyi bérért, miközben ugyanannyit kell a munkáltatónak fizetnie járulékként, a nettóját meg mégsem fogja megkapni, csak sokkal kevesebbet



– mondta a munkaerőpiaci szakértő, aki rámutatott arra is, hogy ha bizonyos szakmák fizetési rangsorát vesszük szemügyre, akkor nemcsak a közgazdászok vagy a szakorvosok bére csökkenhet jelentősen, hanem a középfokú végzettségűeké is, akiknek az átlagbér környékén van a fizetése.