Ezekre érdemes figyelni az anyák adómentességét illetően

A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét. Van néhány dolog, amelyre azonban figyelnie kell az anyák adómentessége kapcsán az érintetteknek.

A négygyermekesek után a háromgyermekesekre is vonatkozik októbertől az anyák adómentessége. Fotó: MTI/Balázs Attila

Hogyan kell igényelni és kikre vonatkozik az anyák adómentessége?

Az új szja-kedvezménnyel kapcsolatban érdemes tudni, hogy

nem jár automatikusan: a háromgyermekes anyáknak külön nyilatkozatot kell leadniuk, amely legkorábban október elején lesz elérhető a NAV honlapján, illetve a munkáltatóknál.

A szabály az októberi fizetésben vagy ellátásban írható jóvá, amelyet novemberben folyósítanak.

Figyelni kell arra is, hogy bár a kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadójára vonatkozik, de nem minden jövedelemre vonatkozik, csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le, amilyen

a munkabér,

a megbízási díj,

az egyéni vállalkozók kivétje vagy

az átalányban megállapított jövedelem.

Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe – hívta fel a figyelmet Honyek Péter, a PwC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatója. Úgy fogalmazott: jó hír, hogy

a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt a családi kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha az anya egyedülálló, esetleg a férje, élettársa nem dolgozik. Ugyanis a háromgyermekes anya a családi kedvezmény által biztosított adómegtakarítást a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékából is levonhatja.

Igaz, a családi járulékkedvezmény teljes kihasználásához három kiskorú gyermek esetén közel 803 ezer forint havi bruttó fizetésre van 2025-ben szükség.

Eddig ilyen kedvezményt kaptak az édesanyák

Az szja-mentesség nem újdonság Magyarországon, már évek óta vonatkozik egyes gyermekes anyákra, amelyet több lépésben vezettek be az elmúlt években.

Első lépésben a négy- vagy többgyermekes anyáknak engedték el teljes egészében a személyi jövedelemadójukat 2020. január 1-jétől. Ők életük végéig jogosultak a kedvezményre, függetlenül attól, hogy a gyermekek időközben már felnőttek.

Második lépésben a 30 év alatti anyák mentesültek az szja megfizetése alól 2023. január 1-jétől. Ez korhatárhoz kötött kedvezmény, mindazok jogosultak, akik 30 éves koruk előtt vállalnak gyermeket, szülnek vagy örökbe fogadnak és egészen 30 éves korukig jogosultak rá az édesanyák. A kedvezmény a 2023. január 1. után született gyermekekre vonatkozik és az átlagbérig érvényesíthető.

A kormány idén döntött arról, hogy élethosszig tartó szja-mentességet vezet be a két- és többgyermekes édesanyák számára. Harmadik lépésben most, októbertől teljes, életre szóló szja-mentességet kapnak a háromgyerekes anyák a teljes munkajövedelmükre,

a kétgyermekes anyákét pedig négy lépcsőben, 2026 januárjától, fokozatosan vezetik be, amely 2030-ra válik teljes körűvé. Jövő év január 1-jétől 40 éves korukig mentesülnek a jövedelemadó-fizetés alól a két gyermeket nevelő anyák, 2027. január 1-jétől a 40–50 évesek, 2028. január 1-jétől az 50–60 évesek, majd végül 2029. január 1-jétől a 60 év felettiek is.

Jövő január 1-jétől módosul az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák szja-kedvezménye is: 2026-tól már a teljes bérükre vonatkozik az adómentesség és nem csupán a 2023. január 1-je után született gyermekekre.

Idén július 1-jétől lépett életbe a csed (csecsemőgondozási díj), gyed (gyermekgondozási díj), örökbefogadói díj szja-mentessége is. Július 1-jétől az édesanyák a korábbi bruttó keresetüknek megfelelő összegű csed-ellátást kapnak kézhez. A gyermek kétéves koráig – ikrek esetén hároméves korig – igénybe vehető gyermekgondozási díj után pedig csak 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizetniük, amelyből ugyanakkor továbbra is érvényesíthető lesz a családi járulékkedvezmény.