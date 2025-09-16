személyi jövedelemadószja mentességháromgyermekes édesanya

Ezekre érdemes figyelni az anyák adómentességét illetően

Októbertől nem fizetnek személyi jövedelemadót (szja) a három gyermeket nevelő édesanyák, amely havonta százezres pluszt jelent a családoknak. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, kikre vonatkozik az anyák adómentessége és mi a teendő, hogy megkapják a kedvezményt az érintettek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 11:46
Jelentős kedvezményekben részesülnek az édesanyák a kormány intézkedéseinek köszönhetően Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét. Van néhány dolog, amelyre azonban figyelnie kell az anyák adómentessége kapcsán az érintetteknek.

anyák adókedvezmény szja-mentesség családtámogatások anyák adómentessége
A négygyermekesek után a háromgyermekesekre is vonatkozik októbertől az anyák adómentessége.  Fotó: MTI/Balázs Attila

Hogyan kell igényelni és kikre vonatkozik az anyák adómentessége?

Az új szja-kedvezménnyel kapcsolatban érdemes tudni, hogy 

nem jár automatikusan: a háromgyermekes anyáknak külön nyilatkozatot kell leadniuk, amely legkorábban október elején lesz elérhető a NAV honlapján, illetve a munkáltatóknál. 

A szabály az októberi fizetésben vagy ellátásban írható jóvá, amelyet novemberben folyósítanak. 

Figyelni kell arra is, hogy bár a kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadójára vonatkozik, de nem minden jövedelemre vonatkozik, csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le, amilyen

  • a munkabér,
  • a megbízási díj,
  • az egyéni vállalkozók kivétje vagy
  • az átalányban megállapított jövedelem.

Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe – hívta fel a figyelmet Honyek Péter, a PwC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatója. Úgy fogalmazott: jó hír, hogy

a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt a családi kedvezmény nem veszik el akkor sem, ha az anya egyedülálló, esetleg a férje, élettársa nem dolgozik. Ugyanis a háromgyermekes anya a családi kedvezmény által biztosított adómegtakarítást a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékából is levonhatja.

Igaz, a családi járulékkedvezmény teljes kihasználásához három kiskorú gyermek esetén közel 803 ezer forint havi bruttó fizetésre van 2025-ben szükség. 

Eddig ilyen kedvezményt kaptak az édesanyák

Az szja-mentesség nem újdonság Magyarországon, már évek óta vonatkozik egyes gyermekes anyákra, amelyet több lépésben vezettek be az elmúlt években. 

  • Első lépésben a négy- vagy többgyermekes anyáknak engedték el teljes egészében a személyi jövedelemadójukat 2020. január 1-jétől. Ők életük végéig jogosultak a kedvezményre, függetlenül attól, hogy a gyermekek időközben már felnőttek.
  • Második lépésben a 30 év alatti anyák mentesültek az szja megfizetése alól 2023. január 1-jétől. Ez korhatárhoz kötött kedvezmény, mindazok jogosultak, akik 30 éves koruk előtt vállalnak gyermeket, szülnek vagy örökbe fogadnak és egészen 30 éves korukig jogosultak rá az édesanyák. A kedvezmény a 2023. január 1. után született gyermekekre vonatkozik és az átlagbérig érvényesíthető.
  • A kormány idén döntött arról, hogy élethosszig tartó szja-mentességet vezet be a két- és többgyermekes édesanyák számára. Harmadik lépésben most, októbertől teljes, életre szóló szja-mentességet kapnak a háromgyerekes anyák a teljes munkajövedelmükre,
  • a kétgyermekes anyákét pedig négy lépcsőben, 2026 januárjától, fokozatosan vezetik be, amely 2030-ra válik teljes körűvé. Jövő év január 1-jétől 40 éves korukig mentesülnek a jövedelemadó-fizetés alól a két gyermeket nevelő anyák, 2027. január 1-jétől a 40–50 évesek, 2028. január 1-jétől az 50–60 évesek, majd végül 2029. január 1-jétől a 60 év felettiek is.
  • Jövő január 1-jétől módosul az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák szja-kedvezménye is: 2026-tól már a teljes bérükre vonatkozik az adómentesség és nem csupán a 2023. január 1-je után született gyermekekre.

Idén július 1-jétől lépett életbe a csed (csecsemőgondozási díj), gyed (gyermekgondozási díj), örökbefogadói díj szja-mentessége is. Július 1-jétől az édesanyák a korábbi bruttó keresetüknek megfelelő összegű csed-ellátást kapnak kézhez. A gyermek kétéves koráig – ikrek esetén hároméves korig –  igénybe vehető gyermekgondozási díj után pedig csak 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizetniük, amelyből ugyanakkor továbbra is érvényesíthető lesz a családi járulékkedvezmény.

Változott, hogy 2025. július 1-jétől, a gyermek három hónapos korát követően, az édesanya a csed alatt is folytathat keresőtevékenységet. Ebben az esetben csed összege 100 százalék helyett a megállapított naptári alap 70 százaléka lesz. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.