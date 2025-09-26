Németh Balázspropagandista444

Németh Balázs: Félnek a büntetéstől a baloldali lapok

A Fidesz-frakció szóvivője úgy látja, a baloldali lapok rájöttek, hogy túltolták a lejáratókampányukat, és a büntetéstől tartva most már visszakoznak.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 26. 9:53
  • „Mi soha nem írtunk Semjén Zsoltról hazugságot.”
  • „Nem igaz, hogy be akartuk volna sározni.”
  • „Mindig tudtuk, hogy csak pletyka a pedofilvád.”
  • „Soha nem terjesztünk ellenőrizetlen információkat.”

Tegnap már így próbáltak védekezni a liberális propagandisták. Rájöttek, hogy túltolták az aljas lejáratókampányt, lebuktak, és többen már inkább menekülnének a kínos helyzetből – írta közösségi oldalán Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.
Hozzátette: 

Besz…rtak és félnek a büntetéstől

A Harcosok órája házigazdája ugyanakkor úgy látja, ezúttal is hazudnak: 

Pontosan tudták, az elmúlt két hétben, hogy mit csinálnak. Külföldről fizetett zsoldosként ők is részei annak a hálózatnak, amelyik két hét alatt példátlanul mocskos kampányt épített fel. Kiskorú áldozatokról, pedofilokról, aberrált politikusokról, egy velejéig romlott kormányról írtak, miközben tisztában voltak vele, hogy ebből semmi sem igaz. Mindezt azzal a céllal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlöletet keltsenek, végül pedig utcára vigyék az embereket, hogy erőszakos kormányváltást próbáljanak kikényszeríteni.

Németh Balázs példaként a 444-et említi, a lap ugyanis már szeptember 12-én arról írt, hogy politikusoknak szállítottak kiskorúakat. Amiből semmi nem igaz, és ezt akkor is tudni lehetett – közölte a szóvivő. 

Már akkor gőzerővel építették az Orbán-buktató mesterművet. Most meg azzal védekeznek, hogy ők nem tudnak semmiről, nem csináltak semmit, ott sem voltak. Vannak patkányok és gyáva patkányok. Ők az utóbbiak közé tartoznak!

 – zárta gondolatait Németh Balázs.

Borítókép: Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként mondott beszédet a BOK-csarnokban 2023. április 1-jén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

